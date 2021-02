Virus-Mutation in Buchloer Klinikum: Die Nervosität steigt

Einige wieder genesen Rund 100 Corona-Infizierte in Pflegeheim in Geretsried In einem Pflegeheim in Geretsried ist Corona ausgebrochen. Bislang wurden rund 100 Fälle registriert. Die Hälfte von ihnen hat die erste Impfdosis erhalten.

01.02.2021 | 17:30 Uhr