Der 1. FC Heidenheim spielt in der kommenden Saison erstmals in der Fußball-Bundesliga. Die Heidenheimer machten durch ein 3:2 am letzten Zweitliga-Spieltag bei Absteiger Jahn Regensburg den Aufstieg perfekt, der Hamburger SV tritt nach dem 1:0 beim SV Sandhausen als Tabellendritter in der Relegation gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart an.

dpa

28.05.2023 | Stand: 17:39 Uhr