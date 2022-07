17-mal im Abitur eine Eins vor dem Komma bei der FOS Sonthofen

148 Schülerinnen der Fachoberschule Sonthofen erhalten ihr Abitur. "Wir haben es gemeinsam geschafft", sagt Schülersprecherin Antonia Burger.

„Jetzt ist der Moment, auf den wir jahrelang hingearbeitet haben. Hier zu sitzen und gleich unser Abiturzeugnis zu bekommen, fühlt sich gerade noch ziemlich unwirklich an. Wir haben es gemeinsam geschafft.“ So formulierte es die Schülersprecherin der Fachoberschule (FOS) Sonthofen, Antonia Burger, bei der Abschlussfeier in der Fiskina in Fischen.

Die Schulleiter Peter Eisenlauer und Michael Amman konnten 148 Absolventinnen begrüßen, sowie deren Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer. Eisenlauer verglich den Weg eines Abiturienten mit einer anstrengenden Bergtour, bei der man sich am Gipfel umso mehr freuen kann. Nun würden ein „Sprung ins Ungewisse“, aber auch „unendliche Möglichkeiten“ (Schülersprecherin Antonia Burger) auf die Abiturienten warten. Burger dankte den Lehrerinnen und wünschte ihren Mitschülern viel Erfolg für alle kommenden Ziele.

Lustiges Lehrer- und Parkplatzquiz

Eine Fotocollage zeigte Momente aus dem letzten Schuljahr, in dem zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen stattfanden. Die 13. Klassen erheiterten das Publikum mit einem Lehrer- und Parkplatzquiz und Antonia Burger beeindruckte das Publikum mit den zwei Liedern „Never Enough“ und „Million Dreams“.

Ausgezeichnet wurden Schüler mit herausragenden Leistungen und durch die Elite Stiftung Ralf und Christa Mokros. Für die besten Seminararbeiten der 13. Klassen überreichte Bürgermeister Christian Wilhelm den Sonderpreis der Stadt Sonthofen. Die begehrte Eins vor dem Komma erreichten in diesem Jahr 17 Schülerinnen, welche durch den Elternbeirat, vertreten durch Andreas Haberstock, prämiert wurden. Zur Elitestiftung der Max-Weber-Stiftung eingeladen wurde Janina Socher mit ihrem herausragenden Abiturschnitt von 1,0. Stellvertretender Landrat Thomas Eigstler überreichte den Landkreispreis für besonderes soziales Engagement.

Die besten Absolventinnen

Preise für herausragende Leistungen erhielten folgende Absolventen der Fachoberschule Sonthofen:

Mokros Elite-Stiftung: Allgemeine Hochschulreife: Eileen Schaumann (Sozialwesen, Notendurchscnitt 1,3), Larissa Baumgartner (Wirtschaft, 1,4); Allgemeine Fachhochschulreife: Katharina Vogler (Sozialwesen, 1,6), Michael Zieglmeir (Technik, 1,7), Janina Socher (Wirtschaft und Verwaltung, 1,0).

Förderpreis der Stadt Sonthofen für herausragende Seminararbeiten: Antonia Burger, Lara Kennerknecht, Susanne Köberle, Ben Marek, Lena Saalfrank, Eileen Schaumann, Tobias Schiebel und Sina van Thiel.

Landkreispreis für besonderes Engagement: Laura Vierbaum und Julia Roth.

Förderpreis Schulforum: Lukas Altenried, Hanna Cosandier, Amalia Esser, Carolin Gößner, Theresa Holzheu, Magdalena Högler, Anne Köberle, Malena Köberle, Marie Michel, Felix Riedlinger, Julia Roth und Lena Saalfrank.

