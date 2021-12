Ab wann muss Zimmerlautstärke eingehalten werden?

Berlin (dpa/tmn) - Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, hat ein Recht auf Ruhe. Das heißt: Jedermann sollte in seiner Wohnung ungestört leben können. Lärm aus anderen Wohnungen muss niemand ertragen, heißt es in dem Ratgeber "Gut beraten im Nachbarschaftsrecht" der Stiftung Warentest.