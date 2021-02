Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath ist in der richtigen Spur

Biathlet Philipp Nawrath startet beim IBU-Cup am Arber. Der 27-Jährige freut sich, obwohl er eine schwierige Vorbereitung hinter sich hat. Was ihn ausbremste.

13.01.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Während sich die Biathlon-Elite derzeit beim Weltcup in Oberhof aufhält, startet an diesem Donnerstag auch der IBU-Cup, die zweithöchste internationale Wettkampfklasse, in die Saison. Am Arber im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze treffen sich die B-Mannschaften zu ihren Wettkämpfen. Mit dabei ist auch der Nesselwanger Philipp Nawrath, der in Ruhpolding wohnt und dort am Olympiastützpunkt trainiert. „Ich freue mich, dass ich mich endlich wieder mit internationaler Konkurrenz messen kann und bin gespannt, wo ich stehe“, sagt Nawrath, der während des Sommertrainings einige Rückschläge zu verdauen hatte.