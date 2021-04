Beamte hätten bei der Demo in Kempten richtig reagiert, sagt Peter Pytlik – auch bei der Frau in Handschellen. Warum er die Akteure für Demokratiefeinde hält.

21.04.2021 | Stand: 17:26 Uhr

Der Corona-Protest in Kempten sorgt immer noch für Gesprächsstoff. Wie berichtet, haben am Samstag etwa 1000 sogenannte Querdenker trotz des gerichtlichen Verbots gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Polizei griff von Anfang an durch: Es gab 300 Strafanzeigen wegen fehlender Schutzmasken und 230 Platzverweise wegen Verstößen gegen das Versammlungsverbot.