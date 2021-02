Älter Menschen klagen: Die Registrierung ist „chaotisch“ und „kompliziert“

Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich für einen Impftermin registrieren zu lassen. Vor allem bei der Anmeldung per E-Mail hat es anfangs arg gehapert.

„Chaotisch“, „viel zu kompliziert“, „wie sollen das Menschen schaffen, die alt und allein sind?“: Solche und ähnliche Reaktionen erreichen unsere Redaktion immer wieder, seit es die Möglichkeit gibt, sich für einen Corona-Impftermin anzumelden. Die Hauptkritik betrifft dabei die Registrierung per E-Mail. Diese läuft über ein bayernweites Computerprogramm. Dass es nach dem Start um Weihnachten herum geholpert hat, räumt denn auch ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums ein: „Unsere bundesweit einmalige Softwarelösung ist kein Produkt von der Stange.“ In der komplexen Anwendung gehe es ja nicht nur um Impftermine, sondern auch um die Verwaltung sensibler persönlicher Daten, der Impfstoffverwaltung und der Dokumentation der Impfungen. Da haben im Einklang mit der Projektplanung einigen Module nicht von Beginn an zur Verfügung gestanden. Das System funktioniere jedoch in Modulbauweise und lerne jeden Tag hinzu. Inzwischen seien die Kinderkrankheiten weitgehend geheilt. „Das läuft jetzt flüssig“, heißt es aus dem Ministerium.

Manche Anmeldug wurde wieder gelöscht

Ein Anfangsfehler war, dass sich nur eine Person per Mail registrieren konnte. Wenn jemand auf diese Weise zum Beispiel seine Oma anmeldete und dann auch noch sich selbst, konnte es passieren, dass die Anmeldung der Großmutter wieder automatisch gelöscht wurde. Das Problem dabei: Dem Absender wurde dies nicht gemeldet.

„Wir haben über einen Monat gewartet“, sagt ein Mittvierziger aus Kempten, der sich und seine 78-jährige Mutter angemeldet hatte, „und haben keine Antwort erhalten. Erst als ich dann im Impfzentrum anrief, sagte mir eine freundliche Dame, dass von meiner Mutter keine Registrierung vorliege, meine aber schon“. Immerhin: Die Mitarbeiterin im Impfzentrum hat dann die Daten der Mutter telefonisch aufgenommen.

Vier Wochen lang nichts gehört

Ein anderes Problem hatte ein Mann aus dem Ostallgäu, der seine Eltern, beide über 80 Jahre alt, zwar anmelden konnte. Wegen fehlender Impfdosen ist der vereinbarte Termin jedoch abgesagt worden: „Das war vor vier Wochen, seitdem haben wir nichts mehr gehört.“ Ein Rentner hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Als er dann beim Gesundheitsamt anrief, um nachzufragen, landete er in der Warteschleife, die immer wieder „Please hold the line“ von sich gab. „Wie soll das ein alter Mensch, der kein Englisch spricht, verstehen?“, ärgert sich der Mann.

„Die Anmeldung per E-Mail und Passwort war nicht der richtige Weg“, sagt der Oberallgäuer Rot-Kreuz-Chef Alexander Schwägerl, verantwortlich für das Impfzentrum Kempten. Auch dort haben sich immer wieder Menschen über das Verfahren beschwert. Das habe aber nicht nur an der Software aus dem Ministerium gelegen, sagt Schwägerl. Manchmal sei eine SMS, die einem Impfwilligen einen Termin verkündete, auch im Spam-Filter für unerwünschte Werbung gelandet. Ursache dafür sei aber meist eine falsche Einstellung am heimischen PC.

Kostenlose Postkarten-Aktion

Nach dem Unmut über die Registrierung per E-Mail habe sich die Lage inzwischen beruhigt, sagt der Ministeriumssprecher. Seit rund zwei Wochen sei es möglich, fünf Personen mit einer einzigen Mail anzumelden. Ferner gehe die Registrierung auch über die Telefonnummer 116 117 oder den Anruf beim Impfzentrum. Zudem habe das Ministerium eine Postkarten-Aktion gestartet. Die kostenlosen und frankierten Karten gibt es bei vielen Apotheken oder Bürgerbüros. Darauf steht „Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung“. Wer das mit seiner Adresse und Telefonnummer abschicke, bekomme eine Antwort, sagt der Ministeriumssprecher.