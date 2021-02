Ältere Menschen klagen: Die Registrierung ist „chaotisch“ und „kompliziert“

Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich für einen Impftermin registrieren zu lassen. Vor allem bei der Anmeldung per E-Mail hat es anfangs arg gehapert.

„Chaotisch“, „viel zu kompliziert“, „wie sollen das Menschen schaffen, die alt und allein sind?“: Solche und ähnliche Reaktionen erreichen unsere Redaktion immer wieder, seit es die Möglichkeit gibt, sich für einen Corona-Impftermin anzumelden. Die Hauptkritik betrifft dabei die Registrierung per E-Mail. Diese läuft über ein bayernweites Computerprogramm. Dass es nach dem Start um Weihnachten herum geholpert hat, räumt denn auch ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums ein: „Unsere bundesweit einmalige Softwarelösung ist kein Produkt von der Stange.“ In der komplexen Anwendung gehe es ja nicht nur um Impftermine, sondern auch um die Verwaltung sensibler persönlicher Daten, der Impfstoffverwaltung und der Dokumentation der Impfungen. Da haben im Einklang mit der Projektplanung einigen Module nicht von Beginn an zur Verfügung gestanden. Das System funktioniere jedoch in Modulbauweise und lerne jeden Tag hinzu. Inzwischen seien die Kinderkrankheiten weitgehend geheilt. „Das läuft jetzt flüssig“, heißt es aus dem Ministerium.