Einen Mangel an Hausärzten gibt es auf dem Papier nicht, die Realität sieht im Allgäu aber häufig anders aus. Warum das so ist und was dagegen unternommen wird.

20.01.2022 | Stand: 18:12 Uhr

„Es tut uns leid, aber wir nehmen keine neuen Patienten auf“: Diesen Satz bekam ein 26-Jähriger, der kürzlich nach Kempten gezogen ist, schon mehrfach zu hören. Die Suche nach einem neuen Hausarzt gestaltet sich oft sehr schwierig. Viele Praxen haben einen Aufnahmestopp. Der Grund für das Problem sei der Mangel an Medizinern, sagt Dr. Lutz Menthel, Sprecher der Kemptener Hausärzte.