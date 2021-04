Österreich will lockern - Unangekündigte Corona-Demo in Aschaffenburg

Corona-News im Allgäu aktuell: In Aschaffenburg gibt es erneut eine unangekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Mehr im News-Blog.

17.04.2021 | Stand: 13:17 Uhr

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>

Samstag, 17. April, 13.15 Uhr: US-Forscher: Bereits mehr als drei Millionen Corona-Tote weltweit

Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als drei Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Samstag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Damit stieg die Zahl der global bekannten Corona-Todesfälle innerhalb von rund drei Monaten von zwei auf drei Millionen an. Weltweit gab es bislang mehr als 140 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus, wie Daten der Universität zeigten. Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen von einer noch höheren Dunkelziffer aus.

Die Webseite der Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen aber auch wieder zeitweise nach unten korrigiert. Der WHO zufolge gab es bis Samstag 2,98 Millionen bestätigte Todesfälle und knapp 139 Millionen bekannte Infektionen.

Samstag, 17. April, 12.30 Uhr: Opfer der Corona-Pandemie: Geschichten von elf Menschen, die fehlen

Fast 80.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben, auch in der Region. Wir erinnern an elf Frauen und Männer – und erzählen ihre Geschichten.

Samstag, 17. April, 10.30 Uhr: Unangemeldete Demo gegen Corona-Auflagen in Aschaffenburg

In Aschaffenburg haben 160 Menschen gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Versammlung war nicht angemeldet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zu Störungen oder Straftaten sei es am Freitagabend aber nicht gekommen.

Die Demonstration wurde noch vor Ort mit Auflagen versehen. Anfänglich versuchten die Teilnehmer, einen Aufzug aus der Versammlung zu machen. Dies wurde jedoch durch eine Polizeikette verhindert. Gegen einige Teilnehmer, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereits am Mittwochabend versammelten sich in Aschaffenburg etwa 100 schwarz gekleidete Menschen mit lauter Musik, weißen Masken und Fahnen, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren.

Wie es nach der untersagten "Querdenken"-Demonstration in Kempten aussieht, lesen Sie hier.

Samstag, 17. April, 9.55 Uhr: Farbanschlag auf Auto von Karl Lauterbach in Köln

Auf das Auto des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach haben Unbekannte am Freitag in Köln einen Farbanschlag verübt. Das bestätigte am Samstag ein Polizeisprecher. Die Unbekannten hätten in der Nacht einen Farbeimer über das Auto gekippt, auch die Scheiben seien verschmutzt, er könne den Wagen nicht mehr fahren, schreibt Lauterbach. "Aber wir werden nie aufgeben", heißt es in der Mitteilung. Der SPD-Politiker und Arzt zählt zu den exponiertesten Persönlichkeiten in der Debatte um die Maßnahmen gegen das Coronavirus.

Unbekannte haben Farbe über das Auto von Karl Lauterbach gekippt. Bild: Kay Nietfeld, dpa

Samstag, 17. April, 8.55 Uhr: Österreich will bald alle Branchen öffnen - erste Schritte im Mai

In Österreich sollen alle Branchen in wenigen Wochen unter einem Schutzkonzept öffnen dürfen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Samstag, 17. April, 8.10 Uhr: Olaf Scholz im Interview mit unserer Redaktion: "Wir werden aus dieser Krise herauswachsen"

Olaf Scholz verantwortet einen Haushalt mit 240 Milliarden Euro neuer Schulden. Wie will er das zurückzahlen? Ein Gespräch über Hoffnung und Kanzler-Kandidaten.

Samstag, 17. April. 7.35 Uhr: Tausende Verfahren wegen Betrugs bei Corona-Soforthilfen

Mit Soforthilfen wollte der Staat Unternehmen schnell und unbürokratisch durch die Corona-Krise helfen - es besteht aber der Verdacht, dass sie in Tausenden Fällen missbraucht wurden. Im Zusammenhang mit den Hilfen aus dem Frühjahr 2020 gebe es rund 15 000 Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren, heißt es in der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Eine hohe Dunkelziffer sei wahrscheinlich.

Die mit Abstand meisten Strafanzeigen gab es mit mehr als 4300 in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Hessen und Berlin. Zuletzt hatte die Bundesregierung im März wegen Betrugsverdachts die Auszahlung von Abschlagszahlungen gestoppt, nach wenigen Tagen aber wieder aufgenommen. Der AfD-Abgeordnete Anton Friesen kritisierte, mit krimineller Energie könne man leicht Steuerzahlergeld bekommen, während kleine und mittelständische Unternehmen "massenweise zugrunde gehen".

In tausenden Fällen sollen Menschen bei den Corona-Hilfen betrogen haben. Bild: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

Samstag, 17. April, 7.20 Uhr: RKI registriert 23.804 Corona-Neuinfektionen und 219 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 23.804 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 219 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Samstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 24.097 Neuinfektionen und 246 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag nach RKI-Angaben vom Samstagmorgen bundesweit bei 160,7. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,1 angegeben, vor vier Wochen hatte sie noch bei 99,9 gelegen.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.765.100 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 1,24 (Vortag: 1,18).

Freitag, 16. April, 23.45 Uhr: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof verbietet "Querdenker-Demos" am Samstag in Kempten

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Freitagabend eine für Samstag geplante "Querdenker"-Demo und einen Umzug durch Kempten verboten. Die Gründe.

Freitag, 16. April, 22 Uhr: Liebe Friseurinnen, wie geht’s den Menschen? - Von welchen Sorgen Kemptener im Friseursalon erzählen

Kein Kaffeeklatsch mit Freunden und nicht einmal mit den Kollegen lässt sich im Homeoffice zwischen der Arbeit über Sorgen und Persönliches reden. Einer der wenigen Orte, an denen auch in der Corona-Pandemie Kontakt – trotz FFP2-Maske – möglich ist, sind Friseursalons. Zwischen Spitzen schneiden und Haare färben, haben Friseure gerade jetzt ein offenes Ohr für die Alltagsprobleme ihrer Kunden.

Freitag, 16. April, 20.40 Uhr: Bundesrat will sich Donnerstag mit Infektionsschutzgesetz befassen

Der Bundesrat wird sich voraussichtlich am Donnerstag (11.00 Uhr) mit den geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschäftigen. Wie die Länderkammer am Freitagabend mitteilte, hat Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) eine Sondersitzung dazu einberufen. Er sei einer Bitte der Bundesregierung nachgekommen, den Abschluss des parlamentarischen Verfahrens zu beschleunigen.

Der Bundestag hatte sich am Freitag in erster Lesung mit der bundesweiten Corona-Notbremse befasst. Eine Verabschiedung ist für kommenden Mittwoch vorgesehen. Kontaktbeschränkungen zum Brechen der dritten Corona-Welle sollen in Kreisen und Städten ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche greifen. Zudem sind Ausgangsbeschränkungen ab 21.00 Uhr geplant, sie sind aber umstritten. Noch kann es im Bundestagsverfahren Änderungen geben.

Der Bundesrat wies darauf hin, dass das Gesetz als Einspruchsgesetz formuliert ist. Es bräuchte somit nicht die Zustimmung der Länderkammer, um in Kraft treten zu können. Sie könnte aber den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen, um das Gesetz nachverhandeln zu lassen. Hierfür wäre eine absolute Mehrheit von 35 der insgesamt 69 Stimmen nötig.

Freitag, 16. April, 20.15 Uhr: Nach Corona-Selbsttests: Wieso müssen Marktoberdorfer Grundschüler in Quarantäne?

Nachdem ein Corona-Selbsttest zur Entdeckung einer Infektion führte, ist eine vierte Klasse der Grundschule St. Martin in Quarantäne. Die seit Montag geltende Testpflicht bewerten Schulen in Marktoberdorf nach den Erfahrungen der ersten Woche durchaus positiv.

Um die Sicherheit zu erhöhen, testet die Adalbert-Stifter Grundschule derzeit ihre Schüler sogar täglich. Unterdessen unterstützt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell das Anliegen von Eltern der Grundschule Leuterschach-Wald, ihre Kinder zu Hause testen zu dürfen.

Freitag, 16. April, 19.10 Uhr: Kommentar: Keine Zahlen zu Infizierten in Oberallgäuer Kommunen: "Unverständlich"

Das Landratsamt Oberallgäu veröffentlicht weiter keine Zahlen, wie viele Infizierte es in Oberallgäuer Kommunen gibt. Unser Autor findet: Das ist falsch.

Freitag, 16. April, 17.45 Uhr: Warum es in Kaufbeuren und im Ostallgäu keine Sonderaktionen beim Impfen gibt

Viele Kommunen bieten gerade Sonderaktionen an, um den Wirkstoff von AstraZeneca zu verimpfen – in Kempten und Augsburg gibt es beispielsweise zusätzliche Termine, die bereits alle vergeben sind. Denn ab Montag, 19. April, sind Erstimpfungen mit dem Präparat von AstraZeneca in den Impfzentren nicht mehr möglich. Das Vakzin wird dann nur noch in Arztpraxen verabreicht.

In Kaufbeuren und im Ostallgäu wird es solche Angebote wie in Kempten und Augsburg allerdings nicht geben.

Freitag, 16. April, 15.45 Uhr: "Querdenker"-Demo: Stadt und Demo-Veranstalter reichen Beschwerde ein

Die Demo-Veranstalter haben mittlerweile Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in München eingelegt, das hat Pressesprecher Dr. Jörg Singer mitgeteilt. Aus dem Bürgermeisterbüro der Stadt Kempten wurde bestätigt, dass auch die Stadt dort Beschwerde gegen den gestrigen Beschluss des Verwaltungsgerichts Augsburg eingelegt hat. Ein Ergebnis könnte am Freitag fallen.

Freitag, 16. April, 15.05 Uhr: Kanzlerin Merkel mit Astrazeneca geimpft

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen habe", teilte Merkel über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert per Twitter mit. Sie fügte hinzu: "Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren - und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden." Die Kanzlerin ist 66 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe jener, die in Deutschland für Astrazeneca-Impfungen infrage kommen.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Das Vakzin von Astrazeneca wird in Deutschland nur noch für die über 60-Jährigen empfohlen. Der Einsatz für Jüngere bleibt nach ärztlichem Ermessen bei Menschen ohne höheres Blutgerinnsel-Risiko freiwillig möglich. Merkel hatte immer betont, dass sie erst geimpft werden wolle, wenn sie nach der Priorisierung an der Reihe sei.

Freitag, 16. April, 14.15 Uhr: Unterallgäuer Landrat Eder entschuldigt sich für Facebook-Post zu Corona-Tests

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder ist gestern zurückgerudert. Nachdem der Freie Wähler am späten Sonntagabend „nach ein, zwei Gläsern Wein“, wie er gegenüber Allgäu TV am Mittwoch erklärt hatte, auf Facebook aus Sicht eines Kindes die Corona-Testpflicht an Schulen sehr emotional kritisiert hatte, korrigierte er sich am Freitagmorgen.

Freitag, 16. April, 12.15 Uhr: "Diffuses Infektionsgeschehen" in Memmingen

Innerhalb der letzten sieben Tage gab es 117 Neuinfektionen in Memmingen. Das Infektionsgeschehen ist diffus, also nicht auf ein konkretes Ausbruchsgeschehen zurückzuführen, heißt es vonseiten der Stadt. "Häufig sind komplette Familien mit allen Familienmitgliedern betroffen. Mittelschwere oder schwere Krankheitsverläufe kommen nur noch wenig in der Generation 80+ vor. Die Impfung dieser Altersgruppe wirkt erkennbar."

Freitag, 16. April, 12.05 Uhr: Schulen und Einzelhandel: Lockdown in Bayern wird strikter

Der Freistaat Bayern steuert in der nächsten Woche wegen weiter steigender Corona-Infektionszahlen auf einen härteren Lockdown in Schulen und Einzelhandel zu.

Freitag, 16. April, 11.20 Uhr: Lauterbach: Dritte Welle nur mit Ausgangsbeschränkung zu brechen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat eindringlich für eine schnelle Umsetzung der geplanten Ausgangsbeschränkungen am Abend gegen die dritte Corona-Welle geworben. "Es wird alleine nicht reichen, aber in keinem Land ist es gelungen, eine Welle mit Variante B.1.1.7 noch einmal in den Griff zu bekommen, ohne dass man nicht auch das Instrument der Ausgangsbeschränkung, und nicht -sperre, genutzt hätte", sagte Lauterbach am Freitag bei der ersten Beratung der Pläne für eine "Bundes-Notbremse" im Bundestag. Diese besonders ansteckende Virusvariante nimmt in Deutschland laut Robert Koch-Institut einen Anteil von 90 Prozent ein.

Es sei nicht die Zeit, komplizierte Bedenken anzumelden, sagte Lauterbach an die Adresse von FDP-Chef Christian Lindner. Lindner hatte sich zwar grundsätzlich hinter die geplanten Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz gestellt, aber die geplante Ausgangsbeschränkungen kritisiert. Lauterbach sagte: "Wir brauchen Pragmatismus, und keine gegenseitige Aufklärerei, was alles nicht funktioniert."

Mit Blick auf steigende Corona-Neuinfektionen spricht sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für strengere Maßnahmen aus. Bild: Michael Kappeler, dpa

Freitag, 16. April, 11.10 Uhr: Brandanschlag auf Robert-Koch-Institut - Fotos von Verdächtigem

Nach einem Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin im Herbst 2020 fahndet die Polizei mit Bildern nach dem mutmaßlichen Täter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 16. April, 10.20 Uhr: Lindner droht mit Verfassungsbeschwerde gegen "Bundes-Notbremse"

FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner hat der Bundesregierung mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die geplante "Bundes-Notbremse" gedroht. "Es ist richtig, dass nun bundeseinheitlich gehandelt wird", sagte er am Freitag bei der ersten Beratung der entsprechenden Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag. Die geplanten Regelungen zu nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nannte er aber verfassungsrechtlich "hochproblematisch". Man werde Vorschläge machen, dieses Gesetz verfassungsfest zu machen und sagte an die Koalitionsfraktionen gerichtet, die FDP-Fraktion werde sich gezwungen sehen, "den Weg nach Karlsruhe im Wege von Verfassungsbeschwerden zu gehen", wenn auf die Bedenken nicht eingegangen werde.

Die bundesweite "Corona-Notbremse", sieht Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr vor, wenn es in einem Landkreis oder einer Stadt mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gibt. "In der Praxis bedeutet das, dass ein geimpftes Ehepaar aufgrund eines Ausbruchs kilometerweit entfernt in einem einzelnen Betrieb daran gehindert wird, alleine nach 21 Uhr vor die Tür zu treten zum Abendspaziergang", sagte Lindner. In diesem Beispiel drücke sich die ganze verfassungsrechtliche Problematik aus.

Freitag, 16. April, 9.20 Uhr: Merkel: Dürfen medizinisches Personal nicht alleine lassen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warnt eindringlich vor einer Überforderung des Gesundheitssystems in der Corona-Pandemie. "Die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst", sagte sie am Freitag im Bundestag. "Es führt kein Weg daran vorbei: Wir müssen die dritte Welle der Pandemie bremsen und den rapiden Anstieg der Infektionen stoppen", sagte sie. "Um das endlich zu schaffen, müssen wir die Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen besser bündeln als zuletzt."

"Die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen - wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?", fragte Merkel. "Wir dürfen Ärzte und Pfleger nicht alleine lassen. Alleine können sie den Kampf gegen das Virus in dieser dritten Welle auch mit bester medizinischer Kunst und dem aufopferungsvollsten Einsatz nicht gewinnen."

Der Bundestag debattierte am Freitag erstmals über den vom Kabinett am Dienstag verabschiedeten Entwurf für eine bundesweite Corona-Notbremse, für die auch Merkel warb.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plädiert weiterhin für einheitliche Corona-Regeln. Bild: John Macdougall, dpa (Archiv)

Freitag, 16. April, 8.40 Uhr: Experten: Höhepunkt der Corona-Welle in Österreich überschritten

Die Ampel-Komission geht davon aus, dass der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle in Österreich vorläufig erreicht ist. Ausnahme ist Vorarlberg. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 16. April, 7.55 Uhr: Corona-Pandemie hat auch positive Effekte

Die Pandemie hat die Lebenszufriedenheit vieler Menschen in Deutschland in einigen Bereichen verbessert. Das zeigen Daten des "Sozio-oekonomischen Panels".

Freitag, 16. April, 6.50 Uhr: Inzidenz in Lindau wieder unter 100

Die Inzidenzwerte im Allgäu sind weiterhin hoch, lediglich in Lindau ist die Zahl am Freitag unter 100 gesunken. Alle Zahlen im Detail finden Sie hier.

Freitag, 16. April, 6.45 Uhr: Weiterhin keine Zahlen zu Infizierten in den Kommunen

Viele Oberallgäuer fragen sich immer wieder, warum es keine detaillierten Daten zu einzelnen Orten im Landkreis gibt. Das Landratsamt erklärt die Hintergründe.

Freitag, 16. April, 6.20 Uhr: Pfizer-Chef: Wahrscheinlich dritte und jährliche Impfdosis notwendig

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie könnte nach Einschätzung von Pfizer-Chef Albert Bourla eine dritte Spritze als Auffrischung und anschließend eine jährliche Impfung notwendig werden. "Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass es die Notwendigkeit einer dritten Dosis geben wird, irgendwo zwischen sechs und zwölf Monaten, und danach eine jährliche Neu-Impfung, aber all das muss noch bestätigt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende des US-Pharmakonzerns dem US-Sender CNBC in einem am Donnerstag veröffentlichten, aber bereits Anfang April geführten Interview. Dabei spielten auch die Varianten von Sars-CoV-2 eine große Rolle.

Andere Wissenschaftler und Pharma-Vertreter hatten sich bereits ähnlich geäußert. Pfizer und sein deutscher Partner Biontech sowie andere Hersteller untersuchen derzeit bereits die Wirkung von möglichen Auffrischungen ihrer Corona-Impfstoffe.

Freitag, 16. April, 6.05 Uhr: RKI registriert 25.831 Corona-Neuinfektionen und 247 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 25.831 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 247 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

In seinem aktuellen Lagebericht von Donnerstagabend schreibt das RKI: "Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Osterfeiertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort." Besonders stark seien sie in den jüngeren Altersgruppen gestiegen.

Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 25 464 Neuinfektionen und 296 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 160,1. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,1 angegeben, vor vier Wochen noch mit 95,6.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.752.000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 1,18 (Vortag: 1,11).

---------------------

Alle Entwicklungen vom 11. April bis 15. April lesen Sie in Teil 53 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 7. bis 10. April lesen Sie in Teil 52 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 2. bis 6. April lesen Sie in Teil 51 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 28. März bis 1. April lesen Sie in Teil 50 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 18. bis 24. März lesen Sie in Teil 49 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 8. bis 17. März lesen Sie in Teil 47 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 3. bis 7. März lesen Sie in Teil 46 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 25. Februar bis 3. März lesen Sie in Teil 45 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 17. Februar bis 24. Februar lesen Sie in Teil 44 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.