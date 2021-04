Über 2200 Teilnehmer: Die Kemptener Laufsportwochen sind ausgebucht

Für die Seitz-Laufsportwochen in Kempten gibt es schon nach wenigen Tagen keine Startnummern mehr. Die ersten Bestmarken auf den drei Distanzen sind gesetzt.

„Mit über 2200 Anmeldungen wurden unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagt Joachim Saukel. Der Organisator der Seitz-Laufsportwochen in Kempten ist überwältigt von der Resonanz. Bis 18. April können Hobbysportler auf der Strecke entlang der Iller noch durchstarten – allerdings nur, wer bereits eine Startnummer erworben hat. Denn alle drei Distanzen sind bereits ausgebucht. „Das Teilnehmerlimit ist erreicht“, sagt Saukel, der großen Wert darauf legt, dass auch im Kampf um Bestzeiten alle Corona-Regeln und Hygiene-Vorgaben eingehalten werden.

Besonders beliebt sei heuer die Mannschaftswertung. Ein Team besteht aus drei Läufern, die jeweils auf einer der drei angebotenen Strecken starten. Das heißt: Läufer A läuft den Sparkasse-Allgäu-Halbmarathon, Läufer C den Geiger-FM-Viertelmarathon und Läufer C die Präg-5000-Meter. Die Ergebnisse werden addiert. Saukel sagt: „Die Teilnehmer sind sehr ehrgeizig. In dieser Wertung wird viel taktiert.“

Reichlich Spannung erwartet er auch in den Einzelwertungen. Im Halbmarathon über 21,1 Kilometer waren bislang Dominik Stadelmann (Hegge) mit 1:12:29 Stunden und Elena Weber (Kempten) mit 1:31:27 Stunden die Schnellsten. Beim Viertelmarathon über knapp zehn Kilometer liegen momenten Markus Schweinberg (Füssen/37:20 Minuten) und Katharina Engelhardt (Augsburg/42:08) in Führung. Am größten ist der Konkurrenzkampf auf der kurzen Strecke von fünf Kilometern. René Höchenberger und Yannic Baier vom Endless Local Running Team, einer Kemptener Truppe, führen die Zwischenwertung zeitgleich mit 15:11 Minuten an. Bei den Frauen hat Charlotte Heim vom Allgäu Outlet Raceteam mit 17:51 Minuten eine Richtzeit hingelegt, die nur schwer zu knacken sein dürfte.

