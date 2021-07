Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller: Unwetter sorgen für teils chaotische Verhältnisse im Oberallgäu - Nacht blieb ruhig

Ein Unwetter mit Hagel und Starkregen ist am Montagabend über das Oberallgäu gezogen: Besonders getroffen hat es Sonthofen und Burgberg.

27.07.2021 | Stand: 07:36 Uhr

Update, 27. Juli, 7.25 Uhr: Dramtische Szenen am Abend - Insassen in Auto eingeschlossen

Vor allem Sonthofen, Burgberg, Rettenberg und Blaichach waren am Montagabend vom Unwetter betroffen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden keine Personen verletzt.

Vor allem in Sonthofen fiel das Unwetter nach Angaben der Einsatzzentrale im Kemptener Polizeipräsidium besonders heftig aus: Hier liefen zahlreiche Keller voll, Straßen waren überflutet. Am Goymoos-Kreisel zwischen Immenstadt und Rettenberg spielten sich kurzzeitig dramatische Szenen ab: Vier Insassen eines Autos waren in ihrem Fahrzeug eingesperrt, da das Wasser bis zur Motorhaube stand. Wasserwacht und Technisches Hilfs-Werk waren im Einsatz, alle Personen konnten gerettet werden. Angrenzende Felder nahe des Kreisverkehrs waren großflächig überflutet.

Update, 27. Juli, 6.48 Uhr: Keine weiteren Polizeieinsätze in der Nacht

Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gab es in der Nacht keine weiteren Einsätze. Bisher sei nicht bekannt, dass Personen verletzt wurden.

Update, 21.55 Uhr: Wassereinbruch in Schule und Kindergarten in Blaiach

In Blaichach ist Wasser in die Schule und den Kindergarten eingedrungen. Was Eltern jetzt wissen müssen, lesen Sie hier.

Update, 19.50 Uhr: Landratsamt Oberallgäu warnt vor überfluteten Straßen

Das Landratsamt Oberallgäu bittet darum, dass auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten.

Update, 19.40 Uhr: Auch kleine Bergbäche sind verschlammt und voller Wasser

Update, 19 Uhr: Auto bleibt in Heimenkirch stecken

In Heimenkirch ( Westallgäu) ist ein Auto in einer überschwemmten Unterführung stecken geblieben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 18.50 Uhr: Feuerwehr muss Keller in Sonthofen und Burgberg auspumpen

Heftige Gewitter mit Starkregen haben am frühen Montagabend im Allgäu für Überschwemmungen gesorgt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Kempten musste die Feuerwehr im Raum Sonthofen und Burgberg (beides Landkreis Oberallgäu) ausrücken, um Keller auszupumpen. Der Umfang der Überflutungen war zunächst noch nicht absehbar.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Region vor Unwetter gewarnt. Es wurde vor schwerem Starkregen mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit sowie Hagel und Sturm gewarnt.

Update, 17.40 Uhr: Blitz schlägt auf Bahnstrecke ein

Zwischen Kaufbeuren und Kempten hat der Blitz auf der Bahnstrecke eingeschlagen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Update, 15.50 Uhr: Gewitterwarnung für das ganze Allgäu

Die Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt nun für das ganze Allgäu. Am Nachmittag ziehen starke Gewitter über die Allgäuer Städte und Landkreise. "Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich", schreibt der DWD.

Update, 15.30 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montagnachmittag vor starkem Gewitter - das betrifft vor allem das Ober- und Ostallgäu.

Update, 13.36 Uhr: Nach Ausfall: Stromversorgung läuft wieder

Nun geht auch der Strom in der Gemeinde Prem (Kreis Weilheim-Schongau) wieder. Bei den Unwettern am Sonntag ist gegen 17 Uhr der Strom ausgefallen. Einige Bürger halfen sich mit Notstromaggregaten aus. Seit etwa 12 Uhr am Montag ist die Gemeinde wieder am Netz. Wegen des Stromausfalls waren auch die Telefone der Verwaltung stillgelegt. Durch den starken Wind war der Maibaum umgekippt und beschädigte drei Autos, berichtet Bürgermeister Andreas Echtler. Nun gehe es ans Aufräumen. Er spricht von einer geballten Menge Wasser, die am Sonntagnachmittag heruntergeregnet war. „So schnell konnte man gar nicht alle Schächte aufreißen.“ Die Teerwege seien Bäche gewesen. Echtler hofft, dass sich so ein Unwetter nicht so schnell wiederholt: Er hat dabei auch die neuesten Unwetterwarnungen für Montagnachmittag im Blick.

Update, 12.58 Uhr: Segelboote auf dem Bodensee in Not

Vier Segelboote waren am Sonntag auf dem Bodensee in Not geraten. Die Polizei und die Wasserwacht musste den Besatzungen zur Hilfe eilen, während Sturmböen über den See peitschten. Was genau auf dem Wasser passierte, lesen Sie hier.

Update, 12.42 Uhr: Lokale Versicherungsmakler haben viel zu tun - Versicherungen könnten in Teilen des Allgäus teurer werden

Für Versicherungsmakler, die Kunden in Kempten und Umgebung haben, gibt es viel zu tun wegen des Unwetters am Wochenende. Wilhelm Steinke, Versicherungsmakler aus Irsee, hat schon viele Anrufe von Betroffenen erhalten. Vor allem geht es dabei um Hagelschäden an Autos. Das Fahrzeug eines Kunden sehe aus "wie die Oberfläche eines Golfballes": überall Dellen, verursacht durch große Hagelkörner. Gebäudeschäden seien jedoch kaum bei ihm gemeldet worden. Wenn er einen Schaden mal nicht per Mail an die Versicherung weitergeben könne, sondern telefonisch etwas klären müsse, sei derzeit kaum ein Durchkommen. Wegen der vielen und heftigen Unwetter der vergangenen Wochen in Deutschland hätten die Versicherungen viel zu tun. Und auch bei ihm steht derzeit das Telefon kaum noch still, weil viele Kunden Schäden durchgeben wollen. Das werde in den nächsten Tagen wohl auch nicht aufhören. "Da kommt noch ein richtig großer Schwall auf uns zu." Das sieht auch Michael Köcheler von Finanzprofis Allgäu mit Sitz in Kempten so, der ebenfalls gut zu tun hat. Denn alle Schäden zum Beispiel an Autos seien mit Sicherheit noch nicht entdeckt worden, zum Beispiel, weil die Eigentümer einfach noch nicht an ihrem Fahrzeug waren.

Wilhelm Steinke befürchtet, dass die Versicherungen für Autos in Teilen des Allgäus teurer werden könnten wegen der Unwetter der vergangenen Wochen. Denn nicht nur die Zahl der Unfälle in einer Region spielen eine Rolle bei der preislichen Einstufung von Regionalklassen, sondern auch Unwetterschäden und die höhe des Risikos von Unwettern.

Eine nach dem Unwetter defekte Leitung bei Prem zwischen dem Umspannwerk Horn und Lechbruck. Bild: AllgäuNetz

Update, 11.51 Uhr: Sturm reißt Hochsitz um - Jäger stirbt

Ein Jäger ist nahe Eglfing im Kreis Weilheim-Schongau tot in einem Wald gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde er Opfer des Unwetters in der Region. Der 57-Jährige saß am Sonntagnachmittag auf einem Hochsitz, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen von einer Windböe umgerissen wurde, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Obwohl Ersthelfer und der Rettungsdienst den Verunglückten umgehend versorgten, erlag dieser noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Update, 11.07: Welche Versicherungen zahlen was? Unwetter-Schäden teils steuerlich absetzbar

Viele Autos im Allgäu wurden am Wochenende durch starken Hagel beschädigt. Doch wer zahlt das? Das erklären wir hier. Außerdem in dem Artikel: Versicherer warnen: Hagelkörner werden immer größer. Und: Kosten für die Behebung von Unwetterschäden sind teils steuerlich absetzbar. Hier die Details.

Update, 9.59 Uhr: Neue Warnmeldungen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montagvormittag vor erneuten Gewittern mit gebietsweise schweren Verläufen. Sie können allgäuweit auftreten - von Memmingen bis Oberstdorf. Dabei bestehe die Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Außerdem Hagel mit einer Korngröße von zwei Zentimetern und Sturmböen mti einer Geschwindigkeit von 85 Kilometern pro Stunde, das ist Windstärke 9. Am Alpenrand sind auch Geschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde möglich, also Windstärke 10. Ab dem späten Abend sollen sich die Gewitter abschwächen.

Update, 8.56 Uhr: Mehr Wolken als Sonne - Vereinzelte Gewitter in Bayern weiterhin möglich

Zum Wochenstart bleibt es in Bayern oft stark bewölkt mit einzelnen Gewittern, wobei es überwiegend in Alpennähe zu schweren Unwettern kommen kann. Die Sonne zeigt sich am Montag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur wenig. Die Temperaturen liegen bei maximal 22 bis 27 Grad. Nachdem es am Wochenende in Teilen Bayerns starke Gewitter gab, hat der Deutsche Wetterdienst für die neue Woche die Unwetterwarnungen aufgehoben. Besonders in Oberbayern hatten die Menschen mit dem Starkregen zu kämpfen: Eine Mure hatte laut Polizei eine Straße nahe Rosenheim mit Schlamm verschüttet, Bäume waren umgestürzt und Straßen und Keller geflutet worden.

Am Montag soll es nach Angaben des DWD vor allem im Süden örtliche Schauer und vereinzelt Gewitter geben. In der Nähe der Alpen bestehe nachmittags erhöhte Unwettergefahr mit heftigem Starkregen um die 40 Liter pro Quadratmeter und mit drei Zentimer großen Hagelkörnern. Auch schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde können die Meteorologen nicht ausschließen.

Etwas sonniger soll es am Dienstag werden, wobei es immer noch bewölkt bleibt. Das Schauer- und Gewitterrisiko ist nach der Prognose bayernweit gering, nur an den Alpen und im angrenzenden Vorland bleibt es erhöht. Es soll Temperaturen bis zu 28 Grad geben bei einem mäßigen Wind aus Südwest.

Update, 7.56 Uhr: Gewitter in Weiler: Schlusspfiff schon nach 70 Minuten

Das Testspiel zwischen dem FV Weiler und den Bundesliga-Junioren von Eintracht Frankfurt wurde abgebrochen. Bis dahin war einiges passiert - inklusive einer Roten Karte. Das Unheil hatte sich schon minutenlang vorher angekündigt. Dunkle Wolken türmten sich über Weiler auf, eine Windböe fegte mit Leichtigkeit einen der großen Sonnenschirme weg. Als dann auch noch die ersten Blitze am Horizont zuckten, ging Schiedsrichter Roman Braukmann vom SV Deuchelried an die Seitenlinie zu den beiden Trainern. Ein kurzer Wortwechsel, zustimmendes Nicken – vorsichtshalber brach der Schiedsrichter die Partie nach gut 70 Minuten vorzeitig ab. Keine Sekunde zu früh: Kaum waren die Beteiligten in der Kabine, entlud sich ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Hagel über dem Raiffeisenbank-Stadion. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 7.10 Uhr: Mann tot in Waldgebiet entdeckt

Ein Mann ist nahe Eglfing (Kreis Weilheim-Schongau) tot in einem Waldgebiet gefunden worden. Er sei dort am Sonntagabend allein unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Möglicherweise steht der Tod im Zusammenhang mit dem Unwetter, das zu der Zeit über die Region zog. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Update, 6.51 Uhr: Keine Vorfälle in der Nacht

Es hat in vielen Teilen des Allgäus zwar noch geregnet in der Nacht zu Montag. Doch Vorfälle gab es nicht, sagte die Polizei am frühen Morgen. Am Montag soll es bis in den Nachmittag hinein immer wieder regnen, auch Gewitter sind möglich. So sehen laut Wettervorhersage auch die nächsten Tage aus: immer wieder Regen, vereinzelt Gewitter. Hochsommerliche Temperaturen sind - so der Stand am Montagmorgen - nicht drin.

Update, 21.30 Uhr: Fast alle Haushalte haben wieder Strom

Nach den Unwettern am Sonntagnachmittag hat der Stromnetzbetreiber AllgäuNetz mitgeteilt, dass 670 der rund 700 vom Stromausfall betroffenen Haushalte wieder am Netz sind. "Wir arbeiten aktuell mit 25 Einsatzkräften mit Hochdruck daran, dass wir auch noch die verbleibenden 30 Haushalte mit Strom versorgen können", so Unternehmens-Sprecher Stefan Nitschke. Er berichtet von erheblichen Schäden an einzelnen Freileitungsabschnitten durch umgeknickte Strommasten. Stromausfälle hat es vor allem im Bereich von Roßhaupten gegeben, aber auch kurzzeitig im Bereich Krugzell und Wiggensbach.

Im Ostallgäu knickten bei Lechbruck und Roßhaupten viele Bäume um. Bild: Stefan Fichtl

Update 19.27 Uhr: Rund 700 Haushalte in und um Roßhaupten ohne Strom

Wie bereits berichtet hat das Unwetter am Sonntagnachmittag vor allem das Gebiet um Roßhaupten (Ostallgäu) stark getroffen. Derzeit sind rund 700 Haushalte ohne Strom. "Wir sind mit einigen Mann vor Ort und sondieren in Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen die genaue Lage", so Stefan Nitschke vom Stromnetzbetreiber AllgäuNetz. "Wir gehen aber davon aus, dass wir sobald wir an den Störungsstellen sind, wieder einen Großteil der Kunden versorgen können." Derzeit verzögern Hagel und umgestürzte Bäume einige Zufahrten.

Schweres Unwetter am Sonntag im Ostallgäu: Sowohl die B16 als auch die Abzweigung zur Staatsstraße 2059 musste bei Roßhaupten wegen Überflutungen gesperrt werden. Bild: Stefan Fichtl

Update, 18.15 Uhr: Unwetter trifft Lechbruck und Roßhaupten - DWD gibt Entwarnung

Vorläufige Entwarnung vom Deutschen Wetterdienst, die Unwetterwarnungen für das Allgäu sind weitestgehend aufgehoben. Die heftigen Gewitter, die von Südwesten aus über das Allgäu hinweg zogen, haben am Sonntagnachmittag besonders im Raum Lechbruck, Roßhaupten und Steingaden einige Schäden angerichtet. Die B16 ist im Bereich Roßhaupten wegen umgestürzter Bäume und Überflutungen gesperrt, ebenso die Staatsstraße 2059 die vom Roßhaupten nach Lechbruck führt. m Lechbruck wurde durch das massive Unwetter ein Fahrzeug unterspült und weggeschwemmt. In Roßhaupten drohte ein Baum auf ein Haus zu stürzen, dieser wurde von der Feuerwehr rechtzeitig beseitigt.

Bereits im Ende Juni hatte ein Unwetter Roßhaupten getroffen, damals liefen Keller voll und Anwohner schippten den Hagel mit Schneeschaufeln von den Gehsteigen.

Hagel bis zur Größe von Tischtennisbällen gab es in Frauenzell im Oberallgäu. Bild: Rudolf Schneller

"Wir haben das volle Programm: Überflutete Keller, umgestürzte Bäume, vom Haus gewehte Dachplatten", berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Steingaden. Laut eines Sprechers der Polizei in Kempten wurden auch Bäume nahe des Grüntensees entwurzelt. Dort sei die Feuerwehr im Einsatz. Menschen seien durch das Unwetter nach jetzigem Stand glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

Im Oberallgäu gab es Hagel, in Frauenzell gingen Körner in der Größe von Tischtennisbällen nieder.

Große Pfützen wegen verstopfter Gullys und abgebrochene Äste: So sah es in Teilen Kemptens am Samstagmorgen nach dem Starkregen aus. Bild: Markus Raffler

Update, 16.41 Uhr: Auch die neue Woche bringt Unwetter

An den Alpen und am Bodensee können laut DWD mehrere Gewitter nacheinander über einzelne Orte hinwegziehen. Dort müsse dann mit kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. Stellenweise könnten am Montag bis zu 40 Liter auf den Quadratmeter fallen. Es kann kräftige Sturmböen geben. Die Gewitter verziehen sich nur langsam, da es wenig Wind gebe.

Update, 16.30 Uhr: Unwetterwarnung jetzt für das gesamte Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel auf das gesamte Allgäu erweitert (Stufe 3). Die Front zieht derzeit von Südwest nach Nordost über das Allgäu hinweg.

Update 15.21 Uhr: Deutscher Wetterdienst gibt Unwetterwarnungen heraus

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterprognose vom Vormittag mit Unwetterwarnungen aktualisiert. Im Westallgäu und In Teilen des Unterallgäus kann es schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel geben (Stufe 3 von 4), Auch im Oberallgäu werden Gewitter erwartet, hier warnt der DWD derzeit vor markantem Wetter (Stufe 2).

Gewitter am Samstagaben richten nur wenig Schaden an

Blitze, Donner, Hagel und Starkregen im Allgäu: Bislang haben die heftigen Gewitter am Wochenende laut Polizei zu keinen größeren Einsätzen geführt. Wohl aber gab es Hagelschäden - speziell im Raum Kempten, wo am Samstagabend Hagelkörner in der Größe von Tischtennisbälle niedergingen. Nach einer turbulenten Nacht ging es bereits am Sonntagmorgen mit erneuten Gewittern weiter.

Und es könnte erneut dicke kommen:

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntagvormittag erneut eine Vorab-Warnung zu Gewittern und Unwettern für Teile der Region veröffentlicht. Betroffen sind demnach von Sonntag, 14 Uhr, bis Mitternacht:

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Lindau

Ab dem Nachmittag werden laut DWD aus den Alpen heraus teils schwere Gewitter erwartet, die nordost- bis ostwärts ziehen. Lokal sei mit heftigem Starkregen und Sturmböen zu rechnen - am Alpenrand sogar mit orkanartigen Böen., heißt es in einer Mitteilung. Am Abend besteht dann zunehmend die Gefahr von mehrstündigem Starkregen.

(Lesen Sie auch: So warnen Kempten und das Oberallgäu, wenn eine Katastrophe droht)

Örtlich können dann zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden zusammenkommen. Vereinzelt sind sogar Mengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Das bedeutet nach DWD-Kategorien: Extremes Unwetter.

Auch für Samstag hatte der DWD bereits Warnmeldungen für das Allgäu herausgegeben. In der Allgäuer Nachbarregion Tirol (Österreich) haben Unwetter am Samstag für größere Schäden gesorgt. Ausgelöst wurden sie durch Blitze, Murenabgänge und einen über die Ufer tretenden Bach.

