Überraschung vor der Musicalpremiere: Echter Zeppelin kreist über dem Forggensee

Kurz bevor das Musical Zeppelin Füssen Welpremiere feiert, kreiste ein echtes Luftschiff über dem Ostallgäu. Schaulustige knipsten mit Handys und Kameras.

16.10.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Es war ein wahrer Hingucker: Wenige Stunden, bevor Ralph Siegels Musical über die Tragödie des legendären Hindenburg-Luftschiffs in Füssen Premiere feiert, ist ein echter Zeppelin über das Allgäu geschwebt. Die Verantwortlichen wollten mit dieser Aktion noch einmal zusätzlich Aufmerksamkeit auf die Welturauffühung am Abend im Festspielhaus Neuschwanstein lenken. Dafür standen sie schon seit längerem im Kontakt mit der Firma am Bodensee.

Noch vor dem Einbruch der Dunkelheit musste der Zeppelin wieder zum Bodensee zurückfliegen. Bild: Benedikt Siegert

Gegen 16.30 Uhr senkte sich am Samstag dann das Zeppelin von Richtung Westen kommend in Richtung Forggensee hinab und schwebte in Richtung Festspielhaus. Viele Schaulustige zückten die Handys und Kameras, um das kleine Spektakel festzuhalten. Bis auf hundert Meter Höhe ging das echte Zeppelin hinunter, weiter war aus Sicherheitsaspekten nicht möglich. Noch vor Einbruch der Dunkelheit und damit weit vor der Premiere im Festspielhaus musste das echte Luftschiff wieder die Rückreise Richtung Bodensee antreten. Das Luftfahrtrecht lässt Nachtflüge von Zeppelinen nicht zu.

