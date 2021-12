"Üf dean Schtreß kasch verzichte...": Allgäuer Bäuerin schreibt rührendes Adventsgedicht

Adventsgesicht im Dialekt: Die Oberallgäuer Bäuerin und Buchautorin Luci Wölfle (50) schreibt, was sie in den Tagen vor Weihnachten bewegt.

11.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Luci Wölfe liebt den Advent. Die 50-jährige Bäuerin und Buchautorin genießt die "griebige Zit" mit ihrer Familie auf dem Bauernhof in Petersthal ( Oberallgäu). Gerade in den Wochen und Tagen vor Weihnachten wächst bei der stellvertretenden BBV-Kreisfrau die Sehnsucht nach der „Muttersprache“, also dem Dialekt, nach Ritualen und Bräuchen, die man aus der Kindheit kennt und jedes Jahr wieder aufleben lassen will. Sie selbst ist in Agathazell aufgewachsen. Wer sich mit dem Mundart-Gedicht schwer tut - keine Problem: Weiter unten im Artikel steht die hochdeutsche Version, die Luci Wölfe eigens für unsere Leserinnen und Leser geschrieben hat.

Advent – Bisch etz gricht?

no zeig b'r ding Gsicht.

Im Schnea kasch grad stompfe,

in Gähwind‘ versumpfe

kasch Bärbelzwieg schniede

de Klous brücht no Wieda‘

Lesen Sie auch

Interview Weihnachtsverrückter Weltrekord: Thomas Jeromin hat 444 Christbäume im Haus

D‘Rueta hörsch krache‘

Laible möchtsch bache‘

Rupfesäck‘ nähe

bunte Bändel no drehe´

A Deckele schticke

de Herr-Gotts-Winkel schmücke

a Kerzle a‘zinde

zum nix due iberwinde

die Rueh brüch m‘r all

in Hüs, Hof und Schtall !

Üf dean Schtreß kasch verzichte,

due s‘Krippele richte

mit Wiesdaas verziehre`

und Dierkränzle schniere`

Siechsch dussa des Gfror`

und Brotäpfel im Rohr

a gonz lieba Duft

hängt i d‘r Luft.

S‘Holzschitt siechsch glimme

s‘Inschtrument sottsch no stimme

no merksch es gonz gwieß

„Wie guet gohts denn is?“

Advent – Bisch etz gricht ?

no zeig b‘r ding Gsicht !

Bilderstrecke

Zum 1. Advent: Der Schnee ist da im Allgäu

1 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg 2 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. 3 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker 4 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker 5 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker 6 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Matthias Becker 7 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Michelle Aus dem Bruch Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Michelle Aus dem Bruch 8 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Michelle Aus dem Bruch Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Michelle Aus dem Bruch 9 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg 10 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg 11 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg 12 von 12 Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg Unsere Fotografen zeigen Eindrücke vom Schnee Ende November 2021 im Allgäu in unserer Foto-Galerie. Bild: Lena Lingg 1 von 12 Bild: Lena Lingg Bild: Lena Lingg

Übersetzung:

Adventliche Zeit – bist du bereit?

Dann zeig dein Gesicht.

Durch Schneemassen stapfen

in Verwehungen sinken

Kannst du Barbarazweige schneiden

für Klausen die Weiden,

die Ruten hörst du krachen

Kekse willst du backen

Rupfensäcke nähen

bunte Kordeln drehen

Eine Tischdecke sticken

das Kreuz im Winkel noch schmücken

Eine Kerze anzünden und sich zum NICHTS TUN überwinden.

Ein wenig sinnieren (=überlegen) und das Einfache spüren.

Die Ruhe brauchen wir all'

in Haus, Hof und Stall.

Auf all den Stress gern verzichten

die Weihnachtskrippe richten

mit Tannenzweigen verzieren

und Türkränze schnüren,

„Schau“ die Eisblumen draußen und die Bratäpfel im Backofen

Ja ein ganz lieber Duft

hängt in der Luft.

Die Holzscheiten glimmen,

die Instrumente musst du stimmen

Für was all das wohl steht?

Wie gut es uns geht.

Adventliche Zeit – bist du bereit?

Dann zeig dein Gesicht.