Fisch-Diebstahl in Eggenthal: Wurden 1.500 Tiere mit Strom betäubt?

„Wer macht denn so was?“ Mit ihrem Angler-Latein am Ende sind die Betreiber der Fischzucht Schleifmühle in Eggenthal (Kreis Ostallgäu). Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Montag schätzungsweise 1.500 Regenbogenforellen und Saibillinge aus ihren Teichen gestohlen. Der Schaden beträgt laut Polizei 7.500 Euro.

„Als ich in der Früh die Fische füttern wollten, konnte ich es nicht glauben: Zwei Becken von fünf Becken waren abgefischt“, sagt Mitarbeiter Liviu Stanicin. Der 48-Jährige entdeckte zudem Beschädigungen an der etwas abseits gelegenen Anlage im Weiler Schleifmühle. Die Betreiber Lotte Ferling und Martin Wörle nimmt der Fisch-Diebstahl sichtlich mit: „Ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich allein daran denke“, sagt Wörle.

1500 Fische in Eggenthal gestohlen: Waren Elektrofischer am Werk?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Täter nachts das Gelände und stahlen die Fische – auf welche Art und Weise ist bislang unklar. Das Ablassen der Fische in den umliegenden Bach schloss die Polizei aus. Den Fischzüchtern scheint eine andere Theorie plausibel. Demnach könnten sogenannten Elektrofischer am Werk gewesen sein.

Bei dieser Art des Fischfangs wird Strom verwendet. Vereinfacht gesagt: Sobald der „E-Fischer“ am Griff seines Spezial-Keschers auf einen Schalter drückt, entsteht im Wasser ein elektrisches Feld. Es sorgt dafür, dass alle Fische, die sich darin befinden, betäubt werden. Nun lassen sie sich leicht und geräuschfrei mit dem Kescher einsammeln und verladen.

Kurze Zeit später erholen sich die Fische wieder. „Wahrscheinlich benutzten die Täter einen größeren Wagen mit speziellen Behältern zum Lebendstransport. Es müssen in jedem Fall kräftige Männer gewesen sein“, sagt Ferling. Die Fische seien schlachtreif gewesen und hätten insgesamt ein Gewicht von rund 700 Kilo gehabt.

Fische gestohlen: Schwimmen sie jetzt in einem anderen Gewässer und werden dann verkauft?

„Wir gehen davon aus, dass sie jetzt irgendwo in einem anderen Becken gehalten und dann verkauft werden“, sagt Ferling. Die Fischzucht ihrer Familie gibt es seit Jahrzehnten. Einen Diebstahl in dieser Größenordnung hätte sich bis vor Kurzem niemand vorstellen können. „Klar hat man schon mal ein paar Jungs beim Schwarzfischen erwischt“, sagt Martin Wörle schmunzelnd. „Aber das hier ist eine völlig andere Dimension. Die Täter müssen gezielt die Anlage ausgekundschaftet haben.“ .

Fisch-Diebstahl im großen Stil ist selten, kam aber laut Polizei bereits vor dem aktuellen Fall in der Region vor. So wurden vor zwei Jahren 20 Störe im Wert von 1.000 Euro aus einer Anlage bei Ichenhausen gestohlen. Ebenfalls Störe sowie Forellen im Wert von 5.000 Euro erbeuteten Unbekannte 2018 in Memmingen-Dickenreishausen „Da sind Profis am Werk“, mutmaßt Wörle.