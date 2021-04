Der gebürtige Kaufbeurer Luca Ganz nimmt mit der U18-Nationalmannschaft an der WM in Dallas teil. Nicht dabei ist dagegen ESVK-Talent Philipp Bidoul.

22.04.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Wenn die deutsche U18-Nationalmannschaft am kommenden Montag in die Gruppenphase der Eishockey-Weltmeisterschaft in den USA startet, wird Philipp Bidoul von zu Hause aus zuschauen. Der Nachwuchsverteidiger des ESV Kaufbeuren hat den Sprung in den Kader nicht geschafft.