1920er Jahre: Die Welt wird modern – und gerät aus den Fugen

Das Hutmuseum Lindenberg beleuchtet die unruhige Zeit von 1918 bis 1930 - mit Revolutionen, umwälzenden Erfindungen und gesellschafts-politischen Verwerfungen.

27.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Demütigung des verlorenen Kriegs, umwälzende Erfindungen, eine vernichtende Geldentwertung, Revolution und Geburt der Demokratie, neue Musik, neue Rollenbilder, ein Putschversuch – und die Hoffnung auf eine bessere Zeit. Was Menschen in Deutschland zwischen 1918 und 1930 erlebt haben, scheint kaum in ein Jahrzehnt zu passen. Fasziniert blicken Kulturschaffende des 21. Jahrhunderts heute 100 Jahre zurück, schreiben Romane, drehen Filme und Dokumentationen, um jene Phase der Umbrüche zu erfassen – vielleicht auf der Suche nach Parallelen zum Jetzt, das auch immer schwerer fassbar wird.