1991 aus Memminger Gericht geflohen: Gesuchter Vergewaltiger nach 30 Jahren verurteilt

Ein Italiener misshandelte in Memmingen jahrelang seine Stieftochter. 1991 floh er und lebte 28 Jahre unbehelligt in Italien. Jetzt wurde er verurteilt.

25.06.2021 | Stand: 18:45 Uhr

In den 1980er Jahren hat ein Italiener seine minderjährige Stieftochter in Memmingen mehrfach vergewaltigt. Im November 1991 sollte dem Mann der Prozess gemacht werden. Doch der Angeklagte floh während einer Sitzungsunterbrechung aus dem Gerichtsgebäude, bevor es zu einer Verurteilung kam. Trotz Fahndung und einem europäischen Haftbefehl gelang es ihm, 28 Jahre unbehelligt in Italien zu leben. Erst Ende 2019 wurde er dort festgenommen und der deutschen Justiz überstellt. Nun wurde der heute 70-Jährige in Memmingen erneut angeklagt – und mehr als 30 Jahre nach den Taten schließlich zu vier Jahren Haft verurteilt.