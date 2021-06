2.294 neue Corona-Fälle in Deutschland - nur noch Unterallgäu über Inzidenzwert 50

Corona-News aktuell: Die Inzidenzwerte sind stabil - im Allgäu stehen neue Lockerungen an. Heute in Kaufbeuren und Memmingen. Aktuelle Infos im Newsblog.

05.06.2021 | Stand: 10:24 Uhr

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>

Samstag, 5. Juni, 10.15 Uhr: Formel-1-Rennen in Singapur abgesagt

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist das ursprünglich für den 3. Oktober geplante Formel-1-Rennen in Singapur abgesagt worden. Das teilte der lokale Veranstalter Singapore GP Pte Ltd am Freitag mit. Zuvor hatten der britische Fernsehsender BBC und das Fachportal "Autosport" über entsprechende Pläne berichtet.

"Die Veranstaltung ein zweites Jahr abzusagen, ist eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber angesichts der vorherrschenden Einschränkungen für Live-Events in Singapur eine notwendige", sagte Colin Syn, stellvertretender Vorsitzender der Singapore GP Pte Ltd. An diesem Wochenende steigt das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan. Wie Sie das Live im Fernsehen oder im Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Samstag, 5. Juni, 8 Uhr: Kaum Abstand und Masken? Prozession sorgt in Memmingen für Kopfschütteln

Irritationen und Kritik ruft eine Veranstaltung der Piusbrüder in Memmingen hervor: Erst vor Kurzem wurde die Stadt den Titel Corona-Hotspot wieder los und seit wenigen Tagen liegt die Inzidenz unter 100 – dennoch beging die Bruderschaft den Feiertag mit einer Fronleichnamsprozession. Maskenpflicht und Abstandsregeln seien bei Zuschauern und Mitwirkenden vielfach nicht eingehalten worden, schildert Axel Lapp, der das Geschehen als Passant beobachtete und später seinem Ärger darüber auf Facebook Luft machte. Vorwürfe, dass Maskenpflicht und Abstände nicht beachtet wurden, weisen die Piusbrüder dagegen zurück.

Samstag, 5. Juni, 6.50 Uhr: Kaufbeuren und Memmingen lockern Corona-Regeln

Die Biergärten dürfen öffnen! Und in Kaufbeuren benötigen Gäste nicht mal einen gültigen Selbsttest. Welche Regeln nun genau gelten, erfahren Sie hier für Memmingen und an dieser Stelle für Kaufbeuren.

Samstag, 5. Juni, 6.30 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Allgäu - Nur noch Unterallgäu über 50

Wenige neue Corona-Infektionen - niedrige Inzidenzwerte: Mit Ausnahme des Unterallgäus liegt das ganze Allgäu an diesem Samstagmorgen unter der Grenze von 50. Unsere Übersicht.

Samstag, 5. Juni, 6.20 Uhr: RKI registriert 2.294 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 26,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2294 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.31 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 5426 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 26,3 an (Vortag: 29,7; Vorwoche: 37,5).

Das RKI wies allerdings in einem Lagebericht auf den Feiertag Fronleichnam in vielen Bundesländern am Donnerstag hin: "Bei der Interpretation der Fallzahlen ist zu beachten, dass an Feiertagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden."

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 122 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 163 Tote gewesen.

Freitag, 4. Juni, 21.12 Uhr: Spanien hebt PCR-Testpflicht bei Einreise auf

Ab Montag können Reisende auch ohne den bisher obligatorischen PCR-Test nach Spanien einreisen. Ein Antigentest, ein Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung von einer Corona-Erkrankung reiche dann aus, teilte das spanische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das erleichtert auch Reisen zu der bei Deutschen beliebten Urlauberinsel Mallorca, da jetzt bei Hin- und Rückflug ein negativer Antigentest ausreicht. Dieser ist schneller und deutlich günstiger. "Spanien ist ein sicheres Reiseziel und wir haben alle Voraussetzungen, um unsere führende Stellung im internationalen Tourismus bald wiederzuerlangen", so Gesundheitsministerin Carolina Darias.

Freitag, 4. Juni, 19.05 Uhr: Koalition einig über Verlängerung der "epidemischen Lage"

Die Koalitionsfraktionen wollen trotz sinkender Corona-Zahlen die Sonderbefugnisse des Bundes nach Juni um drei Monate verlängern. "Wir sind uns innerhalb der Koalition einig, noch einmal für drei Monate eine epidemische Lage nationaler Tragweite festzustellen", sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Dies wird nächste Woche im Bundestag geschehen." Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, sagte den Zeitungen: "Wir als SPD können uns eine Verlängerung der epidemischen Lage bis September vorstellen, aber nicht etwa bis Jahresende."

Freitag, 4. Juni, 17.15 Uhr: Dänemark hebt Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland auf

Reisende aus Deutschland müssen in Dänemark von Samstagnachmittag an nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt auch für Dänen, die von einer Deutschlandreise zurückkehren. "Deutschland öffnet sich wieder für uns", sagte Außenminister Jeppe Kofod am Freitag. Ein negativer Corona-Test wird aber weiter verlangt. Die neue Regel tritt am Samstag um 16.00 Uhr in Kraft. Zuletzt mussten deutsche Dänemark-Urlauber entweder geimpft sein oder nach der Einreise in Quarantäne gehen.

Freitag, 4. Juni, 15.30 Uhr: Merkel für Verlängerung der "epidemischen Lage"

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist trotz sinkender Corona-Zahlen dafür, dass der Bund auch über Ende Juni hinaus bestimmte Sonderbefugnisse zur Regelung von Corona-Maßnahmen behält. Die Bundeskanzlerin halte es für sinnvoll, dass die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" verlängert werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag auf Nachfrage in Berlin. Er verwies zugleich darauf, dass die Entscheidung darüber Sache des Bundestages ist.

Freitag, 4. Juni, 14.57 Uhr: Italien und Tschechien ab Sonntag keine Corona-Risikogebiete mehr

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag Italien und Tschechien sowie Teile Österreichs, der Schweiz, Kroatiens und Frankreichs von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.

Freitag, 4. Juni, 14.18 Uhr: Seehofer nach vier Wochen Corona-Quarantäne wieder im Ministerium

Nach einer überstandenen Corona-Infektion kehrt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an diesem Montag zurück nach Berlin. "Der Bundesinnenminister ist gesund, er wurde negativ getestet und kann jetzt die Quarantäne verlassen", sagte ein Sprecher am Freitag. Ab Montag werde er seine Amtsgeschäfte wieder von Berlin aus führen und nicht mehr aus dem Home Office. Seehofer war am 10. Mai positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich daraufhin in häusliche Isolation begeben. Ins Krankenhaus musste der 71-Jährige dem Vernehmen nach nicht. Seehofer war am 14. April erstmalig gegen Covid-19 geimpft worden.

Freitag, 4. Juni, 13 Uhr: Söder öffnet Bayern: Mehr Menschen dürfen sich treffen, Innen-Gastronomie macht auf

In Bayern stehen ab Montag (7. Juni) weitreichende Corona-Lockerungen an. Ministerpräsident Markus Söder verkündete am Freitag bei einer Pressekonferenz in München Öffnungen in den Bereichen Kultur, Sport und Gastronomie. Erleichterungen kommen auch auf die Schüler zu. Ein Überblick.

Freitag, 4. Juni, 12.30 Uhr: Livestream: Ministerpräsident Markus Söder über Corona-Lockerungen

Freitag, 4. Juni, 11.30 Uhr: Maskenpflicht und Corona-Tests: Welche Regeln für Schüler nach den Pfingstferien gelten

Die Pfingstferien sind bald vorbei und im Allgäu öffnen die Klassenzimmer für Schüler - allerdings nur mit Test. Eine neue Regel gilt bei der Maskenpflicht.

Freitag, 4. Juni, 10.55 Uhr: Nächste Lockerungen für Kaufbeuren und Memmingen

Jetzt ist es amtlich: Bürgerinnen und Bürger in Kaufbeuren und Memmingen können sich ab dem morgigen Samstag auf weitere Corona-Lockerungen freuen. Im ehemaligen Hotspot Memmingen ist der Inzidenzwert rapide gesunken und liegt nun stabil unter 100. Deshalb fällt ab Samstag die Ausgangssperre, die Biergärten dürfen öffen (alle weiteren Lockerungen hier). Noch in der vergangenen Woche wies die Stadt den höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland auf.

Noch weiter ist bereits Kaufbeuren - dort liegt der Wert nun lange genug stabil unter 50. Der Biergartenbesuch ist ab morgen ohne Testpflicht möglich. Was noch lockerer wird, erfahren Sie hier.

Weitere Öffnungen könnte es demnächst auch in ganz Bayern geben: Heute tagt das Kabinett von Markus Söder. Der Ministerpräsident will gegen 12.30 Uhr über weitere Lockerungsschritte informieren.

Freitag, 4. Juni, 10.30 Uhr: Stiko-Chef: "Keine Empfehlung für alle gesunden Kinder zu erwarten"

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat in der Debatte um Corona-Kinderimpfungen angedeutet, dass es keine generelle Empfehlung geben wird. "Es ist keine generelle Empfehlung der Stiko für alle gesunden Kinder zu erwarten", sagte Mertens am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Für die Empfehlung einer Impfung bei allen gesunden Kindern reichten die Daten bei weitem nicht aus.

Die Experten haben demnach viele verfügbare Daten aus Studien zusammengetragen. "Es sind alle Ergebnisse so, dass man sicher daraus keine Argumentation für eine generelle Impfung aller gesunden Kinder ableiten kann". In den nächsten Tagen will die Stiko ihre Empfehlung offiziell bekanntgeben.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Mertens um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen geworben. In der Debatte seien viele Argumente "leichthin genannt worden, die einer Nachprüfung nicht standhalten", kritisierte Mertens. So sei es zum Beispiel "nicht besonders sinnvoll", das Thema Schule mit der Impfdebatte zu verknüpfen. "Die Stiko - und ich glaube auch viele andere vernünftige Leute - halten diese sprachliche Verbindung von Impfung als Voraussetzung für das normale Leben der Kinder für einen Irrweg."

Freitag, 4. Juni, 9.30 Uhr: Klinikum Memmingen: Krankenhaus-Besuche wieder möglich

Patienten im Memminger Klinikum dürfen ab dem 7. Juni wieder Besuch empfangen. Neben vollständig Geimpften und Genesenen dürfen jetzt auch Menschen mit einem negativen Coronatest ins Gebäude. Voraussetzung für den Besuch ist laut Klinik die Einhaltung der 3-G-Regel. Was das bedeutet, erfahren Sie hier.

Freitag, 4. Juni, 7.45 Uhr: Das Leben kehrt zurück: Darauf freuen sich Allgäuer jetzt

Es fühlt sich an wie ein Wiedererwachen aus dem Winterschlaf. Die Sonne strahlt vom Himmel, die Menschen lachen, sitzen im Biergarten und prosten sich zu. Breiten ihre Decken im Hofgarten aus. Schlendern durch die Kemptener Fußgängerzone. Winken Altbekannten zu, die sie schon so lange nicht mehr gesehen haben. Jung und Alt atmen auf und genießen zurückgewonnene Freiheiten durch die Lockerung der Corona-Einschränkungen. Mit dem dazu passenden, sommerlichen Wetter kehrt in Kempten schnell das Leben wieder zurück.

Wir haben uns bei Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen in der Innenstadt umgehört: Wie fühlt sie sich an, die Wiederkehr der Normalität, die sich in diesen Tagen immer lauter ankündigt? Was haben die Menschen am meisten vermisst?

Die zwei Studentinnen Lisa Hengeler (links) und Ilayda Karlibahar sind glücklich, dass sie endlich wieder etwas unternehmen können. Bild: Matthias Becker

Freitag, 4. Juni, 6.10 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken weiter

Im Allgäu liegt am Tag nach Fonleichnam nur noch ein Landkreis über dem roten Grenzwert. Regional hat das Unterallgäu mit 66,7 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, Kaufbeuren und das Ostallgäu mit 13,5 und 18,4 stehen am Ende der Tabelle. Unsere Übersicht.

Freitag, 4. Juni, 6 Uhr: RKI registriert 3.165 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 29,7

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3165 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.08 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7380 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 29,7 an (Vortag: 34,1; Vorwoche: 39,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 86 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 192 Tote gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 0,87 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Donnerstag, 3. Juni, 21.10 Uhr: Ostallgäu: Erstimpfungen in den Impfzentrem müssen erstmal warten

Über 11 800 Menschen in Prioritätsgruppe drei haben noch keinen Termin erhalten. Ein Mann aus Pfronten wartete lange: Über seinen Arzt ging es dann schnell. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 3. Juni, 19 Uhr: Spahn fordert G7 zu Impfstoffabgabe auf - USA kündigen Spenden an

Zusammen aus der Krise: Die G7-Gesundheitsminister wollen gemeinsam die Pandemie bekämpfen. Doch auch innerhalb der Gruppe gibt es unterschiedliche Ansätze. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 3. Juni, 16.40 Uhr: Gemischte Corona-Impfung: Wohl gute Verträglichkeit und Wirksamkeit

Erst Astrazeneca und als zweite Dosis Biontech/Pfizer hat für Impflinge laut einer vorläufigen Charité-Auswertung wohl keine Nachteile bei Wirksamkeit und Verträglichkeit. Eine Kombination der Präparate in einem Abstand von zehn bis zwölf Wochen sei laut der Studie gut verträglich und rufe vergleichbare Immunantworten wie eine Impfserie mit zweimal Biontech hervor, schrieb der Charité-Wissenschaftler Leif Erik Sander auf Twitter. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte: "Diese Kombi wird gut vertragen und wirkt noch etwas stärker als doppelte BionTech Impfung. Die Kombination kann man empfehlen."

Hintergrund der gemischten Impfserie ist eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nach dem Bekanntwerden von seltenen, aber schweren Komplikationen nach Astrazeneca-Erstimpfungen vor allem bei Jüngeren. Aus Risiko-Nutzen-Abwägungen heraus wird Menschen unter 60 Jahren, die schon eine Astrazeneca-Impfung haben, eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie Biontech/Pfizer empfohlen. Allerdings sahen Experten noch einen Mangel an verlässlichen Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit.

Wichtige Studie Charité mit @Sander_Lab zur Impfstrategie AstraZeneca Erstimpfung und BionTech Zweitimpfung nach 10-12 Wochen. Diese Kombi wird gut vertragen und wirkt noch etwas stärker als doppelte BionTech Impfung. Die Kombination kann man empfehlen https://t.co/xaloxOVUV2 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 2, 2021

Donnerstag, 3. Juni, 14.45 Uhr: Spaniens Oberster Gerichtshof hebt Ausgangssperre auf Mallorca auf

Spaniens Oberster Gerichtshof hat die auf den Balearen für die gesamte Bevölkerung verhängte Ausgangssperren sowie Beschränkungen bei Versammlungen für unvereinbar mit den Gesetzen erklärt. Die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung seien der Bedrohungslage nicht angemessen, berichteten die Zeitung El País und die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstag unter Berufung auf das Gericht. Das Urteil selbst lag zunächst nicht vor. Die Richter hätten betont, dass punktuelle Einschränkungen individueller Recht zur Bekämpfung einer Pandemie zulässig seien, jedoch nicht generell für die gesamte Bevölkerung.

Die Regionalregierung der Balearen hatte nach dem Ende des landesweiten sechsmonatigen Corona-Notstandes am 9. Mai, der solche Maßnahmen erlaubte, eigenständig eine nächtliche Ausgangssperre und Beschränkungen bei Treffen angeordnet. Allerdings sollte die nächtliche Ausgangssperre ohnehin in der Nacht von Samstag auf Sonntag enden. Bei der Zahl der Menschen, die sich versammeln dürfen, hatte es auf den Balearen gerade erst eine Lockerung gegeben. Bei privaten Zusammenkünften sollten sich ab Sonntag im Freien bis zu 15 Personen treffen dürfen, in privaten Innenräumen maximal 10. Diese Beschränkungen dürften nun entfallen.

Donnerstag, 3. Juni, 13 Uhr: Weniger Corona-Infektionen, dafür strengere Regeln? Unverständnis bei Allgäuer Pflegeheim-Chefs

„Für mich ist das eine komische Herangehensweise“, sagt Uwe Kuchinke, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH „Die Allgäuer Samariter“ des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) mit dem Pflegezentrum in Bad Hindelang und dem Haus Herbstsonne in Oberstdorf. Die Inzidenzwerte sind unter 100, aber in der Pflege würden die Anforderungen verschärft. „Das ist nicht nachvollziehbar.“

Donnerstag, 3. Juni, 11.40 Uhr: Menschen in weißen Anzügen kritisieren Corona-Politik

Entlang der Josef-Landes-Straße in Kaufbeuren haben sich am Mittwoch etwa 20 Menschen aufgestellt und Schilder hochgehalten, auf denen die Corona-Maßnahmen kritisiert wurden.

Etwa eine Stunde dauerte die Demo, die laut Polizei friedlich verlief. Bild: Harald Langer

Donnerstag, 3. Juni, 10.30 Uhr: Kaufbeuren und Memmingen wollen Corona-Regeln lockern

Die Inzidenzwerte im Allgäu sind stabil. Kaufbeuren (unter 50) und Memmingen (unter 100) wollen zum Samstag hin die Regeln lockern und mehr Freiheiten erlauben. Es geht um die Außengastronomie und um Treffen zwischen Freunden und Familie.

Donnerstag, 3. Juni, 9.30 Uhr: Trendbarometer: Deutsche planen trotz Corona Urlaub

Die Mehrheit der Deutschen plant einer Umfrage zufolge trotz Corona-Pandemie eine Reise im Sommer. Zwei von drei Befragten (64 Prozent) gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv am letzten Mai- und ersten Junitag an, im Sommer verreisen zu wollen.

Knapp ein Drittel (31 Prozent) will dafür die ganze Zeit innerhalb Deutschlands bleiben, 15 Prozent wollen ins Ausland reisen und 18 Prozent wollen sowohl in Deutschland als auch im Ausland Urlaub machen. 33 Prozent wollen dagegen daheim bleiben.

Lesen Sie dazu auch: Stürmen am langen Wochenende wieder Ausflügler das Allgäu? Was die Polizei gegen Wildcamper unternimmt

Donnerstag, 3. Juni, 7.10 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken - neue Lockerungen können kommen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Allgäu sinkt weiter. Mit 13,5 Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner steht die Stadt Kaufbeuren gut da - und möchte ab Samstag die Corona-Regeln lockern. Auch der frühere "Hotspot" Memmingen steht nun stabil unter dem Wert von 100. Unsere Inzidenz-Übersicht.

Donnerstag, 3. Juni, 6.50 Uhr: RKI registriert 4.640 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 34,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4.640 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.37 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 6313 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstagmorgen mit bundesweit 34,1 an (Vortag: 36,8; Vorwoche: 41).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 166 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 269 Tote gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Mittwochnachmittag bei 0,83 (Vortag: 0,77). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Mittwoch, 2. Juni, 20.25 Uhr: Kabinett billigt Ende der Priorisierung bei Corona-Impfungen

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland fällt die Priorisierung mit einer festen Reihenfolge wie vorgesehen zum kommenden Montag weg. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch Änderungen der Impfverordnung, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun verkünden kann. Zugleich werden damit auf breiter Front Impfungen von Beschäftigten direkt über ihre Firmen möglich. Damit sollen Betriebsärzte ebenfalls ab kommendem Montag beginnen können und dafür in der ersten Woche mehr als 700 000 Impfdosen bekommen.

Wie Spahn weiter sagte, will der Bund künftig außerdem dafür sorgen, dass für künftige Pandemiefälle eine Kapazität von 600 Millionen bis 700 Millionen Impfdosen bereitsteht – für den Gebrauch in Deutschland oder anderen Teilen der Welt. Dazu solle es Ausschreibungen mit Laufzeiten von fünf Jahren geben. Mit einer jährlichen Reservierungsgebühr werde bei den Herstellern die Produktion des Impfstoffs für den Pandemiefall sichergestellt.

Mittwoch, 2. Juni, 19.20 Uhr: Pandemie-Notlage soll offiziell verlängert werden

Die Koalition will die Pandemie-Notlage nationaler Tragweite verlängern, die als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Testkosten dient. Der Bundestag hatte die "epidemische Lage" erstmals am 25. März 2020 festgestellt und sie im November bestätigt. Nun solle die festgestellte epidemische Notlage nationaler Tragweite, die sonst Ende Juni auslaufen würde, erneut verlängert werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen. Wann diese Verlängerung genau greifen soll, sei noch offen.

Das Nachrichtenportal ThePioneer (Donnerstag) zitierte aus einem Bundestagsantrag der großen Koalition, wonach eine Verlängerung für weitere drei Monate erforderlich sei. Laut Gesetz soll die Notlage automatisch als aufgehoben gelten, wenn der Bundestag nicht spätestens drei Monate nach Feststellung einer solchen Lage entscheidet, dass sie fortbesteht. Aktuell würden sich Deutschland und die Welt in einer sensiblen Phase befinden, so zitierte das Portal aus dem Antrag. Die Infektionszahlen seien auf einem nennenswerten, zum Teil sogar hohen Niveau, gleichzeitig werde zunehmend geimpft.

Mittwoch, 2. Juni, 18.45 Uhr: Corona-Regeln: Was gilt denn nun wo im Allgäu - und wer kann bald lockern?

Pfingstferien 2021: Während sich in Lindau schon zehn Personen treffen dürfen, sind die Regeln im übrigen Allgäu strenger. Was gilt über das lange Wochenende? Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 2. Juni, 16.45 Uhr: Königswinkel Open Airs am Forggensee abgesagt

Allgäu Concerts verlegt die am Festspielhaus Neuschwanstein geplanten Konzerte mit Sarah Connor, Sido, Roland Kaiser, Xavier Naidoo und Wincent Weiss auf 2022. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 2. Juni, 14.40 Uhr: Wenn die Biergärten öffnen dürften, aber nicht können

Mittwoch, 2. Juni, 13.30 Uhr: Studie: Viele Deutsche haben in Corona-Krise deutlich zugenommen

Die Inzidenz-Zahlen sinken, die meisten Biergärten im Allgäu dürften öffnen - eigentlich. Trotzdem werden wohl einige zu bleiben. Die Mitarbeiter fehlen. Mehr dazu lesen Sie hier

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich viele Deutsche weniger bewegt - und zugenommen. Das geht aus Ergebnissen einer Umfrage hervor, die das Else Kröner Fresenius Zentrum für Ernährungsmedizin (EKFZ) an der TU München gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt hat.

Demnach haben rund 40 Prozent der Befragten seit Corona an Gewicht zugelegt - im Durchschnitt 5,6 Kilogramm. Zudem bewegt sich etwas mehr als die Hälfte weniger.

Besonders die 30- bis 44-Jährigen klagten über mehr Last auf den Rippen - und die Menschen, die schon vor der Pandemie ein Gewichtsproblem hatten. Auffällig: Je höher der Body-Mass-Index (BMI), desto öfter gaben die Teilnehmer an, seit Corona zugenommen zu haben. "Corona befeuert damit die Adipositas-Pandemie", sagte EKFZ-Leiter Hans Hauner.

Die Studie zeigt außerdem, dass 52 Prozent der Befragten in der Corona-Krise weniger aktiv sind. Betroffen seien vor allem Männer, jüngere Menschen und Befragte mit höherem Bildungsstand. Mögliche Gründe: geschlossene Sportvereine und Fitnessstudios.

Mittwoch, 2. Juni, 12.55 Uhr: Nahezu 20 Prozent der Deutschen vollständig geimpft

Bald ist jeder Fünfte Deutsche vollständig gegen das Coronavirus immunisiert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (Stand: 10.10 Uhr) wurden bisher bereits 18,8 Prozent (15,6 Millionen) der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, 43,9 Prozent (36,5 Millionen) haben mindestens eine Dosis erhalten.

Am Dienstag kamen den Zahlen des RKI zufolge 947.198 Impfungen hinzu, davon führten 552.408 zu einer vollständigen Immunisierung. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mitteilte, entsprach die Zahl der am Vortag Geimpften über einem Prozent der Bevölkerung. Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 51,5 Millionen Impfungen gesetzt.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften verzeichnet das Saarland mit 47,2 Prozent. Sachsen liegt mit 38,7 Prozent etwas hinter den anderen Bundesländern zurück. Während das Saarland jedoch auch bei der Berücksichtigung der verabreichten Dosen beim Impftempo an der Spitze liegt, läuft die Kampagne laut RKI in Brandenburg am langsamsten.

Mittwoch, 2. Juni, 11.50 Uhr: Spahn will sich frühzeitig auf mögliche vierte Welle vorbereiten

Gesundheitsminister Jens Spahn bereitet sich im Gegensatz zum Vorjahr bereits jetzt auf eine mögliche weitere Welle mit rasant steigenden Corona-Infektionszahlen vor. In diesem Jahr wolle er schon früher Risiken besprechen und Strategien zur Vermeidung einer vierten Welle durchgehen. "Die Gespräche habe ich schon mit Experten und dem Robert Koch-Institut begonnen", sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Sensibilität dafür habe auch damit zu tun, dass sich die Lage im vergangenen Jahr nach einem Sommer mit niedrigen Inzidenzen im September und Oktober schlagartig verschlechtert habe. Insgesamt zeigte sich Spahn zufrieden mit der derzeitigen Situation: "Die Stimmung ist gerade zurecht gut, die Inzidenzen sind niedrig, die Impfzahlen sind hoch, aber wir sehen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich: Es kann auch schnell wieder schief gehen."

Mittwoch, 2. Juni, 11.30 Uhr: Ermittlungen zu Corona in Ischgl abgeschlossen: Fünf Beschuldigte

Staatsanwälte haben rund um den Corona-Ausbruch im österreichischen Skiort Ischgl fünf Beschuldigte identifiziert. Die Ermittlungen zu den Gesundheitsmaßnahmen im Frühjahr 2020 seien vorläufig abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Mittwoch mit. Wer die Beschuldigten sind, wurde nicht bekanntgegeben. Vom beliebten Tiroler Urlaubsort Ischgl aus wurde das Coronavirus im Vorjahr von Reiserückkehrern in viele europäische Länder gebracht, darunter auch nach Deutschland.

Anklagen liegen noch nicht vor. Zuvor wird der 70-seitige Bericht der Staatsanwaltschaft noch vom Justizministerium geprüft. Die Ermittler untersuchten, ob Verdächtige in strafbarer Weise die Verbreitung von Covid-19 herbeiführten oder beschleunigten. Dabei untersuchten sie die Maßnahmen, die nach Bekanntwerden der ersten Infektionen Anfang März gesetzt wurden, sowie die Schließung des Skigebietes am 13. März.

Eine unabhängige Untersuchungskommission hatte im Oktober von folgenschweren Fehleinschätzungen gesprochen. Unter anderem seien Skibusse und Seilbahnen erst mit Verspätung eingestellt worden.

Mittwoch, 2. Juni, 10.15 Uhr: Einstiger "Hotspot" Memmingen steht kurz vor der Lockerung

Noch in der vergangenen Woche wies Memmingen den höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland auf. Seit Sonntag sind die Werte aber gesunken und liegen unter der "Notbremsen"-Schwelle von 100. Sollte das auch an Fronleichnam am Donnerstag so sein, sind schon ab dem Wochenende Lockerungen möglich. Alles dazu erfahren Sie hier.

Mittwoch, 2. Juni, 7.15 Uhr: Betriebsärzte: Höhe der Impfdosen ist besser als erwartet

Wenige Tage vor dem Start der Impfkampagne in den Betrieben haben sich die deutschen Betriebs- und Werksärzte zufrieden über die Zahl der Impfdosen geäußert. "Wir haben als Betriebsärzte ein Anfangskontingent von über 700.000 Dosen erhalten", sagte die Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), Anette Wahl-Wachendorf, der "Rheinischen Post". Das sei deutlich besser als erwartet - auch im Vergleich zum Start der Hausarztkampagne. Bisher scheine es mit Logistik und Versorgung über die Apotheken im Großen und Ganzen gut zu laufen.

Das Gesundheitsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass für Impfungen in Betrieben inzwischen mehr als 6.000 Betriebsärzte eine Bestellung aufgegeben hätten. Sie sollten in der zweiten Juniwoche 702 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer bekommen - jeder eine zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen. Anfang März hatte Wahl-Wachendorf gesagt, die bundesweit rund 12 000 Werksmediziner könnten pro Monat etwa fünf Millionen Beschäftigte impfen.

Mittwoch, 2. Juni, 6.50 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu zeigen sich stabil

Das Robert-Koch-Institut hat die neuen Inzidenzwerte für die Region am Mittwoch veröffentlicht. Im Vergleich zum Vortag gibt es nur wenig Bewegung: Memmingen bleibt Inzidenzspitzenreiter im Allgäu, der Landkreis Lindau im grünen Bereich. Kaufbeuren rutscht knapp wieder über die wichtige Schwelle von 35. Der Überblick hier.

Mittwoch, 2. Juni, 6.30 Uhr: Umfrage: Viele Deutsche wollen auch nach Pandemie Maske tragen

Auch nach der Corona-Pandemie will fast die Hälfte der Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen. Laut einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Zeitung sprachen sich 44,7 Prozent der Befragten dafür aus. 41,9 Prozent der Befragten wollen dagegen auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten. Der Rest ist unentschieden.

Durch die Corona-Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und häufiges Hände waschen sank auch die Fallzahl anderer Infektionskrankheiten deutlich. Ein Rückgang war vor allem bei den Infektionskrankheiten zu beobachten, die wie das Coronavirus per Tröpfchen übertragen werden. Im vergangenen Jahr gab es den Angaben zufolge etwa nur noch rund ein Drittel der Norovirus-Fälle von 2019. Die Grippesaison 20/21 fiel nahezu komplett aus. Bereits im Frühjahr 2020 hatte die Grippesaison ein verfrühtes Ende gefunden. Auch das wurde bereits auf die Corona-Maßnahmen zurückgeführt.

Ob der Frage nach dem Tragen der Maske auch nach der Pandemie zugestimmt wird, scheint auch davon abzuhängen, welcher Partei die Befragten nahestehen. Anhänger von AfD und FDP wollen demnach nach Corona größtenteils auf die Masken verzichten. Acht von zehn AfD-Wählern und rund zwei Drittel der FDP-Wähler sagten das. SPD- und Grüne-Wähler sehen das anders: Jeweils eine knappe Mehrheit will wieder zum Stück Stoff greifen, wenn beispielsweise die Grippesaison ansteht.

Auch das Alter spielt eine Rolle dabei, ob Menschen nach der Pandemie weiter Maske tragen wollen. 54,1 Prozent der Menschen über 65 sprachen sich laut der Civey-Umfrage dafür aus. Bei den 18- bis 29-Jährigen hingegen sprach sich eine Mehrheit (50,5 Prozent) dagegen aus, die Maske auch künftig im Alltag zu nutzen.

Und auch unter den Geschlechtern gibt es Unterschiede: Während 41,2 Prozent der Männer der Maske auch nach der Pandemie positiv gegenüber stehen, sind es bei den Frauen 48,2 Prozent. Dagegen lehnen 46,7 Prozent der Männer die Maske nach der Pandemie ab - und nur 37,3 Prozent der Frauen.

Mittwoch, 2. Juni, 6.05 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz auf 36,8 gestiegen

Guten Morgen aus der Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag Angaben von Mittwochmorgen zufolge bei 36,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 35,2; Vorwoche: 46,8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag gesagt, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings zunächst nicht gerechnet, so Wieler.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 4.917 Corona-Neuinfektionen, wie aus RKI-Angaben hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.35 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert kurz nach dem verlängerten Pfingst-Wochenende bei 2.626 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 179 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 270 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.687.828 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.509.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 88.774 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,77 (Vortag: 0,76). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 77 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Dienstag, 1. Juni, 20.50 Uhr: Zwei Corona-Teststellen in Berlin-Neukölln nach Kontrollen geschlossen

Nach einer Überprüfung mehrerer Corona-Teststellen in Neukölln sind laut Berliner Gesundheitsverwaltung zwei der Einrichtungen geschlossen worden. Hintergrund für den Schritt seien unsachgemäße Testungen gewesen, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage. Die Kontrollen seien am Dienstag gemeinsam mit dem Bezirk, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, der Polizei und dem Zoll durchgeführt worden. Vorausgegangen seien Hinweise auf Ungereimtheiten beim Testablauf. Wie die Zeitungen "B.Z." und "Bild" berichten, befanden sich die geschlossenen Teststellen in einer Bar und in einer Fahrschule.

Dienstag, 1. Juni, 20.11 Uhr: Slowakei startet Anmeldungen für Sputnik V

Die Slowakei macht trotz heftiger innenpolitischer Kritik Ernst mit dem Einsatz des umstrittenen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Am Dienstag gab Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky in einem TV-Interview in Bratislava bekannt, dass ab sofort die Anmeldung per Internet für den in der EU nicht zugelassenen Impfstoff möglich sei. Die ersten Impfungen werde es am Montag geben. Vorgesehen sei das russische Vakzin für die Altersgruppen von 18 bis 60 Jahren.

Dienstag, 1. Juni, 19.25 Uhr: Biontech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren

Biontech/Pfizer kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Dienstag, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde "erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung" mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, erklärte die EMA.

Eine Prüfung habe ergeben, dass die Fabrik in Puurs durchgängig Impfstoffe hoher Qualität produzieren könne. Dies ermögliche es Biontech/Pfizer, die Mengen der dort hergestellten Impfstoffe zu steigern. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüßte dies auf Twitter: "Das ist ein sehr willkommener Schritt hin zur Erhöhung unserer Produktionskapazität in der Europäischen Union und zur schnelleren Lieferung von Impfstoffen in alle Welt."

Dienstag, 1. Juni, 19 Uhr: Homeoffice über die Pandemie hinau - das sagen Allgäuer Kommunen und Unternehmen

Die Rufe nach einer Verlängerung des Home-Office-Modells in Allgäuer Unternehmen und Kommunen über Corona hinaus werden lauter. Doch wie stehen die Chancen? Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 1. Juni, 18.20 Uhr: Corona-Lockerungen in Füssen und im Ostallgäu: Einzelhandel und Außengastronomie ohne Test

Einheimische wie Touristen freuen sich über die Lockerungen der Corona-Regeln für Einzelhandel und Außengastronomie. Nur für die Hotels ändert sich wenig. Details erfahren Sie hier.

Dienstag, 1. Juni, 17.55 Uhr: Aktuelle Inzidenzwerte für das Allgäu

Die aktuellen Inzidenzwerte des LGL für das Allgäu finden Sie hier.

Dienstag, 1. Juni, 16.40 Uhr: Erste Länder starten mit Ausgabe von EU-Covid-Zertifikaten

Die Technik für das EU-weite Covid-Zertifikat ist online gegangen - nun können die Nachweise theoretisch eingesetzt werden. Sieben EU-Länder - darunter Deutschland - haben sich bereits an das sogenannte EU-Gateway angeschlossen, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. In der Bundesrepublik hätten jedoch noch nicht alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ein Zertifikat zu bekommen, es werde nach in nach in verschiedenen Regionen eingeführt. Derzeit laufen Feldtests.

Die Einführung des freiwilligen Nachweises namens "CovPass" neben dem gelben Impfheft ist in Deutschland im laufenden zweiten Quartal geplant, also bis Ende Juni - vor dem Beginn der Hauptreisezeit. Die Ergebnisse des Feldtests sollen noch vor dem bundesweiten Regelstart zur Weiterentwicklung der Anwendung genutzt werden, hieß es Ende vergangener Woche.

Dienstag, 1. Juni, 15 Uhr: RKI stuft Corona-Risiko in Deutschland nicht mehr als "sehr hoch" ein

RKI-Chef Lothar Wieler schilderte am Dienstag in Berlin eine gute Entwicklung: Die Entspannung auf den Intensivstationen und der Abwärtstrend der Fallzahlen schienen aktuell stabil zu sein, sagte er. "Die erfreuliche Entwicklung der letzten Wochen setzt sich weiter fort." Die Sieben-Tage-Inzidenz sinke in allen Bundesländern. Von den mehr als 400 Landkreisen hätten nur noch vier einen Wert von mehr als 100. "Die Inzidenzen gehen auch in allen Altersgruppen zurück." Das RKI stuft das Corona-Risiko in Deutschland vor diesem Hintergrund nicht mehr als "sehr hoch" ein, sondern als "hoch".

Über das offenbar gestoppte Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz sagte Wieler, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings zunächst nicht gerechnet, so Wieler. Für solche Modelle werden bestimmte Bedingungen festgelegt, die sich aber auch verändern können. Diese Vorhersagen sind daher mit Unsicherheiten behaftet.

RKI-Chef Lothar Wieler schilderte am Dienstag in Berlin eine gute Entwicklung: Die Entspannung auf den Intensivstationen und der Abwärtstrend der Fallzahlen. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild)

Dienstag, 1. Juni, 14.05 Uhr: Ende der Durststrecke naht: Kultureinrichtungen in Kempten öffnen wieder

Dienstag, 1. Juni, 12.50 Uhr: Festival in Wacken erneut abgesagt

Kemptener Theatersommer startet mit „Kernölamazonen“. Das Auryn Quartett kommt ein letztes Mal. Die Museen sperren auf und im Kino gibt's wieder was zu staunen. Mehr dazu lesen Sie hier

Das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken ist erneut abgesagt. Die für Ende Juli geplante Veranstaltung könne aufgrund der andauernden Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Ein anderes großes Festival in Norddeutschland soll im September mit Zehntausenden Besuchern dagegen stattfinden.

Dienstag, 1. Juni, 12.45 Uhr: Fußball-EM in München vor 15.000 Fans? - Aiwanger ist dafür

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger unterstützt angesichts sinkender Corona-Werte 15.000 Zuschauer in der Allianz Arena München bei der Fußball-EM 2021. In der Münchener Arena steigen drei Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die EM beginnt bereits kommende Woche, doch noch immer ist nicht klar, wie viele Fans ins Stadion in Fröttmaning dürfen. Alles dazu hier.

Dienstag, 1. Juni, 12.30 Uhr: RKI: Infektionszahlen über den Sommer weiter senken

In der Corona-Pandemie hat der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) zu einem weiteren Absenken der Infektionszahlen über den Sommer aufgerufen. Mit den zuletzt sinkenden Fallzahlen und einer sich entspannenden Lage auf Intensivstationen gebe es zwar gute Nachrichten, sagte Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Aber auch wenn sich nun jeder Normalität und Alltag wünsche, sei die Pandemie noch nicht vorbei.

Wieler erinnerte daran, dass viele Millionen Menschen im Land noch nicht geimpft seien, daher seien nur vorsichtige Öffnungsschritte möglich. Anhand von Modellierungen gehe das RKI davon aus, dass bei kontrolliertem Öffnen kein weiteres exponentielles Wachstum der Fallzahlen zu erwarten sei und dass die Belastung auf den Intensivstationen in den nächsten acht Wochen immer niedriger werde.

Es sei ein großer Erfolg, dass die dritte Welle gebrochen worden sei, sagte Wieler. "Jetzt müssen wir diesen Erfolg nutzen, um die Infektionszahlen weiter zu senken. Lassen Sie uns dafür den Sommer nutzen." Auch international gelte es, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Um weitgehend auf Maßnahmen verzichten zu können, müssten "mehr als 80 Prozent" der Menschen im Land einen Immunschutz haben, durch vollständige Impfung oder durchgemachte Infektion plus Impfung, bekräftigte der RKI-Präsident. Eine einmalige Impfung biete noch nicht ausreichend Schutz vor einer Infektion.

Dienstag, 1. Juni, 11.10 Uhr: Robert Koch-Institut stuft Corona-Risikobewertung herab

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Deutschland in seiner Corona-Risikobewertung herabgestuft. Das gaben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin bekannt. Die Gefahrenlage werde von "sehr hoch" auf "hoch" heruntergestuft, sagte Spahn. Am 11. Dezember sei sie hochgestuft worden. Angesichts der über Tage niedrigeren Inzidenzen, der sinkenden Infektionszahlen und der Entspannung auf den Intensivstationen in Deutschland sei dieser Schritt möglich.

"Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser", sagte Spahn, "aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie". Von 412 Landkreisen haben sich nun nur noch in vier mehr als 100 von 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus angesteckt.

Dienstag, 1. Juni, 11 Uhr: Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren bietet wieder Führungen

Nach siebenmonatiger Schließung bietet die Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren ab Freitag (4. Juni) wieder Führungen an. Zum Start finden diese außschließlich im Außenbereich - und deshalb nur bei gutem Wetter - ab 21 Uhr statt. Wer dabei sein will, muss seinen Platz online hier reservieren. Teilnehmer an einer Führung müssen einen tagesaktuellen Negativ-Test vorweisen, ausgenommen Geimpfte oder von Covid-19 genesene Personen und Kinder unter 6 Jahren.

Die Registrierung der Besucher erfolgt künftig ebenfalls online. Mittels der „luca“-App kann mit dem Smartphone ein Veranstaltungscode gescannt werden und die Besucher werden elektronisch erfasst. Die „luca“-App ist kostenlos, die Benutzung freiwillig. Besucher, die diese App nicht nutzen, müssen allerdings vor Betreten der Sternwarte ein Anmeldeformular ausfüllen.

Dienstag, 1. Juni, 10.45 Uhr: Virologe über Olympia: "Ich würde wirklich zur Verschiebung raten"

Der Virologe Martin Stürmer hält das Festhalten an den Olympischen Spielen in Japan für keine gute Idee. "Ich kann die Athleten sehr gut verstehen, ich kann den Zwiespalt verstehen, aber ich würde wirklich zur Verschiebung raten", sagte Stürmer am Dienstag im "Morgenmagazin" des ZDF.

Das weltweite Infektionsgeschehen sei "sehr unkontrollierbar" und auch die Hygienekonzepte seien nur schwer durchzusetzen. Die Sportarten finden mal im Freien, mal in der Halle, mal im engen Kontakt statt, wie Stürmer bemerkte. "Das ist so divers. Da wird es extrem schwierig, da ein einheitliches Konzept zu machen. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht gut vorstellen, wie das funktionieren soll", sagte der Wissenschaftler aus Frankfurt am Main.

Die Athleten treten die Reise nach Japan wie alle Beteiligten der Sommerspiele auf eigenes Risiko an, wie es im erstmals im April veröffentlichten Handbuch der Organisatoren heißt.

Dienstag, 1. Juni, 8.30 Uhr: Corona-Urlaub - Söder wandert durch die Breitachklamm

Pfingstferien in Bayern - Urlaubszeit auch für manchen Politiker. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nutzte einen freien Tag zu einer Wanderung durch die Breitachklamm im Allgäu. Das postete der CSU-Chef am Dienstagmorgen auf Facebook.

Schon im Corona-Jahr 2020 war Söder im Allgäu-Urlaub, damals in Oberstaufen. Um einen Luxus-Urlaub seiner Tochter Gloria an der französischen Mittelmeer-Küste hatte es zuletzt hitzige Diskussionen in den sozialen Medien gegeben. Die junge Frau postete ihre Urlaubsbilder aus Monaco selbst auf Instagram.

Dienstag, 1. Juni, 7.45 Uhr: Aerosol-Experte: Maskenpflicht erst draußen aufheben

Die Maskenpflicht sollte aus Sicht eines Aerosol-Forschers zuerst im Freien und in großen Hallen aufgehoben werden, bevor man den Einzelhandel angeht. Zwar seien Masken kein Allheilmittel, um eine Corona-Infektion durch Virenübertragung in der Luft zu verhindern, sagte der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch, der Deutschen Presse-Agentur. Aber gerade in kleinen, engen, unbelüfteten Räumen sei die Gefahr am höchsten.

Als Beispiel nannte Scheuch Aufzüge. "Hier sind oft nur zwei bis vier Kubikmeter Luft. Wenn Leute drin sind, noch weniger." Dann könne man sich schon während der Fahrt in den sechsten Stock anstecken. "Selbst wenn der Aufzug leer ist", warnte der Experte. "Die Wolke bleibt drin." Masken zu tragen sei etwa auch bei Taxifahrten oder in Fahrschul-Autos sehr sinnvoll, sowie auf öffentlichen Toiletten. "Es sind oft Räume, an die man im ersten Moment überhaupt nicht denkt."

Bevor man den Einzelhandel wie beispielsweise kleine Souvenirläden für Kunden ohne Maske öffnet, sollte man aus seiner Sicht zunächst alle Outdoor-Aktivitäten maskenlos erlauben - etwa Parks und Zoologische Gärten. Alles zur neu entfachten Debatte über die Maskenpflicht erfahren Sie hier.

Dienstag, 1. Juni, 7.15 Uhr: Allgäuer Inzidenzwerte sinken weiter

Die Inzidenzwerte in den Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten sind am Dienstag allesamt weiter gesunken. Erfreulich: Der Wert von 100 wird nirgendwo mehr überschritten, zwei Gebiete liegen inzischen sogar im "grünen Bereich" unter 35. Zum Überblick geht's hier.

Dienstag, 1. Juni, 6.55 Uhr: Lehrerverband: Schulbetrieb weiter an Inzidenzen koppeln

Trotz der Impffortschritte will der Lehrerverband die Frage von Schulschließungen auch im nächsten Schuljahr weiter an die Corona-Ansteckungszahlen koppeln. Allerdings stellt sich der Verband "auf vollständigen Präsenzunterricht in ganzen Klassen" im nächsten Schuljahr ein, "und zwar fast ausnahmslos". Wo die Pädagogen noch mit Einschränkungen an Schulen in den kommenden Monaten rechnen, erfahren Sie hier.

Dienstag, 1. Juni, 6.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz erstmals seit drei Wochen wieder leicht gestiegen

Erstmals seit drei Wochen liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder höher als am Vortag. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen hervor. Demnach wurden den Gesundheitsämtern zuletzt 35,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gemeldet. Einen Tag zuvor wurde der Wert noch mit 35,1 angegeben (Vorwoche: 58,4). Zuletzt gestiegen war die Inzidenz von 9. auf den 10. Mai, seitdem war sie kontinuierlich gefallen. Was der Inzidenz-Anstieg genau bedeutet, ist nur schwer einzuschätzen. Das RKI hatte nach dem Pfingstmontag (24.5.) darauf hingewiesen, dass der Feiertag zunächst zu weniger gemeldeten Erregernachweisen – und damit einer niedrigeren Inzidenz - geführt haben dürfte.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 1.785 Corona-Neuinfektionen, wie aus RKI-Angaben hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 06:09 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.911 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 153 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.682.911 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.498.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 88.595 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagnachmittag bei 0,76 (Vortag: 0,75). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 76 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Dienstag, 1. Juni, 6.10 Uhr: Lauterbach kritisiert ungenaue Impfzahlen auf lokaler Ebene

Epidemiologen bemängeln das Fehlen lokaler Impfdaten und befürchten daher, dass es örtlich neue Corona-Wellen geben könnte. "Wir erheben nicht ausreichend gut, wo die Menschen leben, die geimpft werden", sagte unter anderem der Epidemiologe und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im ARD-Politmagazin "Report Mainz". So könne man nicht erkennen, wo genügend Menschen geimpft seien und wo nicht. Dort, wo die Impfquote nicht hoch genug sei, drohten im Herbst Ausbrüche und lokale vierte Wellen.

Grund für ungenaue Zahlen zu Geimpften auf lokaler Ebene sind laut dem Bundesgesundheitsministeriums unterschiedliche Meldepflichten bei Impfzentren und Arztpraxen. Letztere übermitteln ihre Daten demnach nicht täglich, sondern erst mit der Quartalsabrechnung, an die Kassenärztliche Vereinigung.

Lauterbach und der Epidemiologe Oliver Razum von der Universität Bielefeld fordern daher in "Report Mainz" Zahlen zum Impffortschritt auf lokaler Ebene, um Impflücken zu erkennen. Dann könne man dort gezielt Impfangebote schaffen, erklärte Lauterbach.

Dienstag, 1. Juni, 6.05 Uhr: Noch keine aktuellen RKI-Zahlen

Guten Morgen aus der Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung. Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI wird derzeit aktualisiert. Wir melden an dieser Stelle, sobald aktuelle Zahlen vorliegen.

