Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abschaffen? So sind die Meinungen im Allgäu

Wo ist ein Schwangerschaftsabbruch möglich? Das herauszufinden, ist für Frauen oft schwer. Allgäuer Experten sind für Änderungen, doch es gibt auch Widerspruch.

01.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

„Frauen, die einen Abbruch ihrer Schwangerschaft erwägen, befinden sich in einer schwierigen Lebenssituation. Sie wollen sich informieren und suchen Rat zu Methoden und zu möglichen Risiken. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass ausgerechnet Ärztinnen und Ärzte, die selbst Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und damit am besten sachlich informieren können, nach der derzeitigen Rechtslage eine Strafverfolgung befürchten müssen. Das passt nicht in unsere Zeit“: Für Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann ( FDP) ist die Sache klar. Er hat einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des umstrittenen Paragrafen 219a vorgelegt.

Dieser beinhaltet das Werbeverbot für Abtreibungen. Auch Experten aus dem Allgäu sprechen sich dafür aus, dass Mediziner sachliche Informationen bereitstellen dürfen, ohne mit Strafverfolgung rechnen zu müssen. Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg dagegen will das Verbot erhalten. Der Paragraf sei ein „unverzichtbares Element“ zum Schutz des ungeborenen Lebens. Unter anderem der Katholische Deutsche Frauenbund lehnt den Gesetzentwurf ebenfalls ab.

Informationen zu Abbrüchen im Internet: „Da steht häufig Unseriöses“

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland nur unter strengen Voraussetzungen möglich (siehe unten). Doch auch im Allgäu sind viele Frauen von dem Problem betroffen. Wer einen Abbruch erwägt, muss sich in der Regel zuvor beraten lassen. Diese Aufgabe übernehmen in der Region beispielsweise Landratsämter. Beratungen gibt es auch bei „Profamilia“ in Kempten sowie bei „Donum Vitae“ in Kaufbeuren und Memmingen.

„Wir haben im vergangenen Jahr knapp 100 Konfliktberatungen durchgeführt, bei denen es um einen Abbruch ging“, sagt Mirjam Schäffler, Leiterin von „Donum Vitae“ in Kaufbeuren. Gründe, warum die Frauen ihre Kinder nicht zur Welt bringen wollen, gebe es viele: „Ein großes Thema sind Zukunftsängste und Überforderung. Teilweise haben die Betroffenen auch finanzielle Sorgen oder es gibt Schwierigkeiten mit dem Partner. Oft haben sie zudem keinen Kinderwunsch oder die Familienplanung ist bereits abgeschlossen.“ Die meisten Frauen informierten sich bereits vorab, wie und wo sie den Abbruch vornehmen lassen können. „Viele holen sich das Wissen aus dem Internet, aber da steht auch häufig Unseriöses“, sagt Schäffler. Sie hielte es für sinnvoll, wenn die Betroffenen in Zukunft leichter an vertrauenswürdige Informationen kämen.

Ärzte und Frauen nach wie vor von Anfeindungen durch Abtreibungsgegner betroffen

Auf der Website familienplanung.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung steht eine Liste mit Praxen und Kliniken, in denen Abbrüche durchgeführt werden. Das Registrieren ist freiwillig, Einträge aus der Region gibt es nicht. „Im Allgäu ist uns derzeit nur ein Arzt bekannt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt“, heißt es aus dem Unterallgäuer Landratsamt, wo sich pro Jahr etwa 40 bis 50 Frauen diesbezüglich beraten lassen. Im Oberallgäu waren es vergangenes Jahr 136 Frauen und Paare – und auch hier ist nur von diesem einen Mediziner die Rede.

Lesen Sie auch

Paragraf 219a Werbeverbot für Abtreibungen: Der Kampf um einen Paragrafen

„Ärzte und Frauen sind nach wie vor von Anfeindungen durch Abtreibungsgegner betroffen“, sagt eine Sprecherin des Berufsverbands der Frauenärzte. So gebe es Mahnwachen vor Praxen. Der Verband spricht sich für eine Abschaffung des Paragrafen 219a aus: „Im Zeitalter einer niederschwelligen Informationskultur ist es für hilfesuchende Frauen nicht hinnehmbar, ihnen den direkten Zugang zu diesen Informationen zu erschweren.“

An den großen Klinikverbünden der Region, Allgäu und Ostallgäu-Kaufbeuren, gibt es keine Abtreibungen, sofern kein medizinischer oder kriminologischer Grund vorliegt. Doch auch dort spricht man sich dafür aus, dass Frauenärzte und Kliniken darüber informieren dürfen: „Das würde Klarheit schaffen, die meiner Meinung nach unbedingt notwendig ist“, sagt Prof. Ricardo Felberbaum, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikverbund Allgäu. Und Justizminister Buschmann betont: „Anpreisende Werbung bleibt selbstverständlich verboten.“

Schwangerschaftsabbruch: Das ist die Rechtslage

Beratungsregelung: Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach §218 Strafgesetzbuch grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Das ist der Fall, wenn die Schwangere die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung wahrnimmt und dort den Beratungsschein erhält. Seit der Empfängnis dürfen nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein.

Medizinische Indikation: Besteht eine medizinische Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch, ist dieser nicht rechtswidrig. Voraussetzung dafür ist, dass ein Arzt zu der Einschätzung gelangt, dass die Schwangerschaft eine schwere Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Frau bedeutet. Ein Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation ist auch nach der zwölften Woche nach Empfängnis straffrei möglich.

Kriminologische Indikation: Der Gesetzgeber ermöglicht den Schwangerschaftsabbruch auch dann, wenn nach ärztlicher Einschätzung dringende Gründe dafür sprechen, dass die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch entstanden ist. Für alle Mädchen, die vor Vollendung ihres 14. Lebensjahres schwanger werden, gilt immer eine kriminologische Indikation. Doch auch in diesem Fall dürfen seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein.

Lesen Sie auch: Schwanger gegen Corona impfen lassen? Ein Allgäuer Arzt nennt mehrere Gründe dafür.