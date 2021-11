So wird die 3G-Regel in Bus und Bahn kontrolliert - und diese Strafen drohen

Voraussichtlich ab Mittwoch gilt auch im öffentlichen Nahverkehr im Allgäu die 3G-Regel. Die Kontrollen sind nicht einfach - zumal Fahrer fehlen.

24.11.2021 | Stand: 11:27 Uhr

Nur noch wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf voraussichtlich ab Mittwoch in den Bus oder die Bahn steigen. Das hat die Bundesregierung beschlossen, die Beförderer müssen die Nachweise „stichprobenartig“ kontrollieren. Wie das konkret aussehen soll, ist aber noch immer unklar.

„Wir schütteln den Kopf und harren der Dinge“, sagt Martin Haslach, Busunternehmer und Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (Mona). Auch die Bahn stellt sich nach eigenen Angaben auf die neuen Regeln ein: Über Details wolle man erst noch informieren, erklärte eine Sprecherin.

3G-Regel im Nahverkehr kontrollieren Ordnungsämter und Polizei

„Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Verkehrsunternehmen sowie die örtlichen Ordnungsämter und die Polizei die Kontrollen durchführen“, erläutert Stephan Rabl, Sprecher des Landesverbands Bayerischer Omnibusunternehmen. Trotzdem ist offenbar noch vieles unklar, zum Beispiel, wer kontrolliert. Ein einheitliches Konzept für den gesamten Mona-Bereich werde es wohl nicht geben, sagt Haslach.

„Es ist aber relativ sicher, dass die Busfahrer die Kontrollen nicht durchführen werden.“ Das sei schon organisatorisch schwierig. Im ländlichen Bereich würde zwar oft nur die vordere Türe geöffnet, damit der Fahrer auch gleich die Tickets der Fahrgäste kontrollieren kann. Im städtischen Bereich gingen wegen der vielen Menschen aber meist alle Türen auf.

Mit 3G-Kontrollen im Bus „kann kein einziger Fahrplan eingehalten werden“

„Es ist nicht möglich, dass die Fahrer flächendeckend die Corona-Nachweise kontrollieren“, betont auch Rabl. „Bei Kontrollen durch die Fahrer stehen wir ewig an den Haltestellen. Da kann kein einziger Fahrplan mehr gehalten werden“, warnt der Kemptener Busunternehmer Helmut Berchtold.

Lesen Sie auch

Nach Kritik an Kontrollen Länder: 3G-Regel für Bus und Bahn kann man nur durch Stichproben kontrollieren

Für seinen Unterallgäuer Branchenkollegen Josef Brandner ist die Regelung ein „Unding“ – auch, aber nicht nur wegen der schwierigen Umsetzbarkeit. So hätten Studien gezeigt, dass die Ansteckungsgefahr im Bus durch die guten Lüftungsanlagen gering sei; gleichzeitig gebe es die FFP2-Masken-Pflicht. „Natürlich wollen wir jede Infektionsgefahr ausschließen. Aber hier schießt man mit Kanonen auf Spatzen.“

Verbandssprecher Rabl hat jedoch auch Bedenken wegen des erhöhten Aggressionspotenzials, wenn die Fahrgäste den Regeln nicht folgen wollen. „Da steigt die Gefahr der Übergriffe.“ Dazu kommt, dass die Unternehmen auch ohne die Corona-Kontrollen genug Sorgen haben, was die Fahrer angeht. „Die Ausfallquote liegt teilweise bei bis zu 50 Prozent, weil das Personal erkrankt oder in Quarantäne ist“, sagt Haslach. In seinem Unternehmen seien am Montag von etwa 60 Busfahrern 23 nicht einsatzbereit gewesen. „Das ist brutal.“ (Lesen Sie auch: Merkel hält Maßnahmen gegen Corona-Welle für nicht ausreichend)

Konflikte durch Corona-Kontrollen: Verkehrsbetriebe sehen Personal „einem erhöhten Risiko ausgesetzt“

Geben wird es die Kontrollen aber auf alle Fälle. Das bestätigt auch Thomas Kappler von den Kemptener Verkehrsbetrieben, die auch für die Ticketkontrollen in den Stadtbussen verantwortlich sind. Wie diese in der Praxis aussehen werden, kann er noch nicht sagen.

Auch Kappler sieht ein großes Konfliktpotenzial auf seine Mitarbeiter zukommen. „Sie sind auf jeden Fall einem erhöhten Risiko ausgesetzt.“ Rabl hofft, dass die Behörden vor allem in den ersten ein bis zwei Wochen verstärkt Präsenz zeigen, bis sich die Situation eingespielt hat.

Polizei will Einhaltung der 3G-Regel im Nahverkehr „definitiv kontrollieren“

„Wir werden im Nahverkehr definitiv kontrollieren“, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Personal-Kapazitäten dafür gebe es, weil unter anderem die Weihnachtsmärkte ausfallen, auf denen die Beamten in der Regel Präsenz zeigen. Auch die Ordnungsämter werden kontrollieren. „Mehr als Stichproben werden wir allerdings nicht leisten können – eine lückenlose Überwachung ist nicht möglich“, sagt Bruno Dangel.

Dem Leiter des Kaufbeurer Ordnungsamtes stehen derzeit vier Mitarbeiter im sogenannten Ordnungsdienst zur Verfügung – für eine Vielzahl an Aufgaben. „Die Kontrolle des ÖPNV ist ja nicht der einzige Bereich, in dem wir kontrollieren müssen“, sagt Dangel mit Blick auch auf Gastronomie oder andere Dienstleistungen.

Was passiert, wenn man im Bus keinen 3G-Nachweis dabei hat?

Wenn ein Fahrgast seinen 3G-Nachweis nicht vorzeigen kann oder will, droht ihm nach der Aufnahme der Personalien aber nicht nur ein Bußgeld – er muss auch nicht mitgenommen werden. „Das Hausrecht liegt bei den Transportunternehmen“, erklärt Dangel. Damit müsse letztlich der Busfahrer oder die Busfahrerin vor Ort entscheiden, was mit dem Fahrgast passiert.

Mehr Nachrichten zur Corona-Pandemie im Allgäu und der Welt lesen Sie in unserem Newsblog.