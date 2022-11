4000 Fans bei "Fäaschtbänkler" Konzert in Kempten

Mit ihrem wilden Mix aus Volksmusik, Rock und Reggae begeistert die Schweizer Gruppe "Fäaschtbänkler" am Samstagabend in der Bigbox Allgäu in Kempten.

19.11.2022 | Stand: 22:20 Uhr

Gäbe es die "Fäaschtbänkler" noch nicht - ihr Musikstil müsste wohl erst erfunden werden: Ganz egal ob Rock, Reggae, Volksmusik, Pop oder Schlager - fast alles findet sich im Repertoire der fünfköpfigen Schweizer Band. Schon kurz nach Beginn ihres Konzerts in der Bigbox in Kempten wechseln sie binnen weniger Takte zwischen Camila Cabellos "Havana" aus 2017, dem Rock 'n Roll Hit "Let's twist again" aus den 60ern und Wolfgang Ambros' Kassenschlager "Schifoan". Garniert wird dieser wilde Mix mit Tuba und Akkordeon-Klängen. Das Publikum feiert schon nach wenigen Minuten frenetisch. Dann regnet es lila Konfetti.

Über 4000 Fans feiern mit den "Fäaschtbänkler" in der Bigbox Kempten eine wilde Party

"Die Jungs sind einfach super drauf und das merkt auch das Publikum", sagt Veranstalter Albert Seitz. Noch mehr toben die 4000 Fans in der Bigbox dann, als die Schweizer eine zweite Bühne inmitten der Stehplätze betreten. Sie singen vom Glück am Gipfelkreuz, der ersten Liebe und der ausgelassenen Stimmung am Wochenende. Und genau die genossen auch die 4000 Fans am Samstagabend in Kempten.