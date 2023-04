Diese Ziele sind vom Allgäu aus mit dem 49-Euro-Ticket schnell erreichbar

Ab 1. Mai gilt das 49-Euro-Ticket. Damit kann man Regionalzüge, Busse und Straßenbahnen nutzen. Diese Ausflugsziele kann man vom Allgäu aus schnell erreichen.

30.04.2023 | Stand: 08:59 Uhr

Ab 1. Mai gilt das Deutschlandticket. Das Monatsticket kostet 49 Euro. Damit kann man Züge des Regionalverkehrs, Busse sowie U- und Straßenbahnen nutzen. Welche Ziele kann man mit dem 49-Euro-Ticket innerhalb kurzer Zeit vom Allgäu aus erreichen? Welche Ausflüge können Allgäuerinnen und Allgäu mit dem 49-Euro-Ticket machen? Hier sieben Beispiele:

Mit dem 49-Euro-Ticket nach Ingolstadt

Ingolstadt kann man vom Allgäu aus innerhalb von zwei bis dreieinhalb Stunden mit dem 49-Euro-Ticket erreichen. Wie lange die Fahrt dauert, hängt von der gewählten Verbindung und dem Startbahnhof statt: Von Buchloe aus dauert die Fahrt unter zwei Stunden, von Füssen dauert es hingegen dreieinhalb Stunden. Die Stadt in Oberbayern ist die fünftgröße Stadt des Freistaats und hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Außerdem gibt es in Ingolstadt verschiedene Museen wie das Audi-Museum oder das Ingolstadt Village für Menschen, die Lust haben auf einen Shopping-Trip.

Wie wärs mit einem Trip nach Oberbayern? Zum Beispiel nach Ingolstadt und dann zum Shoppen ins Ingolstadt Village. Bild: Peter Widmann, Imago Images

Wandern in den Ammergauer Alpen - mit dem ÖPNV nach Ettal

Wer Lust auf Wandern in einer anderen Region als dem Allgäu hat, kann mit dem 49-Euro-Ticket nach Oberbayern an die Ammergauer Alpen fahren. Die Gemeinde Ettal erreicht man zum Beispiel innerhalb von drei bis vier Stunden - von Füssen aus geht's auch in zwei Stunden. Von Ettal aus kann man verschiedene Wanderungen machen oder das Schloss Linderhof und das Kloster Ettal besichtigen.

Legoland Günzburg mit dem 49-Euro-Ticket in zwei Stunden erreichbar

Das Legoland Günzburg kann man mit dem 49-Euro-Ticket vom Allgäu aus innerhalb von zwei Stunden erreichen. Je nachdem, von welchem Bahnhof man abfährt und welche Verbindung man wählt, dauert die Fahrt kürzer oder länger. Von Buchloe oder Memmingen aus gibt es Verbindungen, bei denen die Fahrt nur 1,5 Stunden dauert, von Kempten aus kann es auch mal bis zu drei Stunden dauern.

Je nach Verbindung kann man das Legoland Günzburg vom Allgäu aus mit dem 49-Euro-Ticket innerhalb von 2 Stunden erreichen. Bild: LEGOLAND

Ausflug ins Ravensburger Spieleland

Auch das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren kann man mit dem ÖPNV vom Allgäu aus in weniger als zwei Stunden erreichen - von Kempten und Lindau geht es schneller, von Buchloe oder Memmingen aus braucht man teilweise etwas länger.

Wer lieber in einen Freizeitpark im Allgäu gehen will, erreicht auch den Skyline Park Allgäu innerhalb von ein bis zwei Stunden mit dem ÖPNV. Von Buchloe ist man sogar in unter einer Stunde in dem Freizeitpark.

Städtetrip nach Reutlingen: Mit dem 49-Euro-Ticket zur Schwäbischen Alb

Die Stadt Reutlingen in Baden-Württemberg erreicht man je nach Verbindung und je nach Start-Bahnhof in 3 bis 4,5 Stunden. Von Kempten und Memmingen aus ist man am schnellsten. In der Stadt in der Schwäbischen Alb kann man verschiedene Sehenswürdigkeiten oder Museen entdecken. Wer gerne shoppen geht, kann von Reutlingen aus in die Outletcity Metzingen fahren. Diese ist etwa 20 Minuten mit dem Zug von Reutlingen entfernt.

Das Bodensee-Gebiet entdecken: Mit dem 49-Euro-Ticket nach Lindau, Friedrichshafen, Überlingen oder Konstanz

Von den Bahnhöfen in Kempten oder Memmingen aus ist man auch schnell am Bodensee. Es lohnt sich, nach Lindau mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, da die Parkmöglichkeiten auf der Insel begrenzt sind. Aber auch an die anderen Städte am "schwäbischen Meer" in Baden-Württemberg kommt man schnell. So lange dauert die Fahrt an den Bodensee mit dem 49-Euro-Ticket:

Lindau: 1,5 Stunden von Kempten / 1 Stunde von Memmingen / 1,5 bis 2 Stunden von Buchloe / 1 bis 1,5 Stunden von Immenstadt

1,5 Stunden von Kempten / 1 Stunde von Memmingen / 1,5 bis 2 Stunden von Buchloe / 1 bis 1,5 Stunden von Immenstadt Friedrichshafen: 1,5 bis 2 Stunden von Kempten, Memmingen oder Immenstadt / 2 bis 2,5 Stunden von Buchloe

1,5 bis 2 Stunden von Kempten, Memmingen oder Immenstadt / 2 bis 2,5 Stunden von Buchloe Überlingen: 2,5 bis 3 Stunden von Kempten / 2,5 bis 3 Stunden von Memmingen / 2,5 bis 3,5 Stunden von Buchloe / 2,5 bis 3 Stunden von Immenstadt

2,5 bis 3 Stunden von Kempten / 2,5 bis 3 Stunden von Memmingen / 2,5 bis 3,5 Stunden von Buchloe / 2,5 bis 3 Stunden von Immenstadt Konstanz: 3 bis 4 Stunden von Kempten / 2,5 bis 3 Stunden von Memmingen / 3,5 bis 4 Stunden von Buchloe / knapp 3 Stunden von Immenstadt

Mit dem 49-Euro-Ticket vom Allgäu an den Bodensee - zum Beispiel nach Konstanz. Bild: Felix Kästle, dpa (Archivbild)

Schlechtes Wetter? In weniger als drei Stunden von Kempten oder Memmingen zur Therme Erding fahren

Bei schlechtem Wetter kann man von den Bahnhöfen in Kempten oder Memmingen zum Beispiel in die Therme Erding fahren. Diese erreicht man von beiden Bahnhöfen mit dem ÖPNV in etwa 2,5 bis 3 Stunden. Wer von Buchloe aus fährt, kann je nach Verbindung gut eine halbe Stunde Zeit sparen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

