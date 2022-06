Mit dem Fahrrad Bus und Bahn nutzen - Was ist zu beachten?

Wer mit dem 9-Euro-Ticket mit der Bahn und seinem Fahrrad durch Deutschland reisen will, muss ein paar Dinge beachten. Das Wichtigste dazu beantwortet der ADFC.

13.06.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Volle Bahnsteige, Passagiere, die wieder aussteigen mussten und Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit ihrem Fahrrad nicht mehr einsteigen durften: Am Pfingstwochenende hat es "krachend volle Züge" gegeben. Auch am kommenden Wochenende könnte uns mit dem verlängerten Wochenende an Fronleichnam wieder ein ähnliches Szenario im Allgäu und in ganz Deutschland erwarten. Was sollten Radfahrerinnen und Radfahrer bei der nächsten Bahnfahrt mit dem 9-Euro-Ticket wissen? Diese Tipps hat der ADFC Bayern.

Was sollten Radfahrer mit dem 9-Euro-Ticket in Bus und Bahn beachten?

Stoßzeiten vermeiden: Grundsätzlich empfiehlt es sich, an Feiertagen und an Wochenenden ohne Fahrrad mit dem ÖPNV zu fahren. Falls man das Fahrrad doch an hoch frequentierten Tagen mitnimmt, sollte man nicht während der Stoßzeiten fahren und eher auf Halbtagestouren setzen, so Petra Husemann-Roew, Landesgeschäftsführerin des ADFC Bayern. Lieber solle man als "Early Bird" in der Früh fahren und am Mittag wieder zurück. "So, wie man es auch beim Skifahren macht", so Husemann-Roew. Außerdem solle man sich im Vorhinein darauf einstellen, dass auch mal ein Zug ausgelassen werden muss. (Lesen Sie auch: Bitte ohne Fahrrad: Sorgt das Neun-Euro-Ticket weiter für überfüllte Züge?)

Schnelles Ein- und Aussteigen: Besonders zur jetzigen Zeit kann das Bus- und Bahnfahren nervenaufreibend und anstrengend sein - für alle Beteiligten. Um die Fahrt so unkompliziert wie möglich zu gestalten, sollten Radfahrerinnen und Radfahrer darauf achten, möglichst schnell ein- und auszusteigen, sagt Petra Husemann-Roew. Heißt: Sich im Vorfeld darüber informieren, in welchen Waggons sich Fahrradstellplätze befinden und im Zug mit anderen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern kommunizieren. Wer steigt früher aus und wer später? Wenn die Fahrräder der Reihe des Ausstiegs nach sortiert werden, kann der Ausstieg schneller erfolgen und so unnötige Wartezeiten vermieden werden.

Gepäck abnehmen: Fahrrad-Taschen und sperrige Körbe sollten in jedem Fall vom Rad genommen werden, da so mehr Räder Platz in dem ohnehin schon beengten Zügen haben, rät Husemann-Roew vom ADFC. Zudem ist es ohne Gepäck auch möglich, die Aufhänger und Halterungen in Bahnen zu nutzen.

(Lesen Sie auch: Diese Ziele sind vom Allgäu aus mit dem 9-Euro-Ticket schnell erreichbar)

Fahren seit der Einführung des 9-Euro-Tickets mehr Radfahrerinnen und Radfahrer mit der Bahn?

Petra Husemann-Roew vom ADFC Bayern liegen keine Informationen darüber vor, ob wegen des 9-Euro-Tickets tatsächlich mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer die Bahn oder den Bus nehmen. In den Sommermonaten komme es jedoch immer zu mehr Radreisenden als in der kalten Jahreszeit.

Gibt es ein Mitnahmeverbot für Fahrräder im ÖPNV?

Manche Verkehrsgesellschaften in Deutschland untersagen wegen der vielen Reisenden die Fahrradmitnahme auf manchen Strecken. So etwa "metronom", die Eisenbahngesellschaft, die für den Verkehr zwischen Hamburg, Hannover, Bremen, Göttingen, Wolfsburg und Braunschweig zuständig ist. Die Rheinische Post berichtete bereits vor dem Start des 9-Euro-Tickets, dass sich der Fahrgastverband "Pro-Bahn" dafür ausgesprochen hat, die Fahrradmitnahme auf bestimmten Strecken zu untersagen.

Lesen Sie auch

9-Euro-Ticket: "... und schon jetzt sind die Züge teilweise total überfüllt" Das sagen Allgäuer Passagiere

In Bayern braucht man allerdings keine Angst davor zu haben, dass die Fahrradmitnahme untersagt wird, sagt Petra Husemann-Roew vom ADFC.

Bilderstrecke

Diese Sehenswürdigkeiten im Allgäu sollten Sie kennen

1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert 2 von 16 Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bild: Ralf Lienert Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bild: Ralf Lienert 3 von 16 Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert 4 von 16 Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild 5 von 16 Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild 6 von 16 Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert 7 von 16 Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert 8 von 16 Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert 9 von 16 Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert 10 von 16 Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert 11 von 16 Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch 12 von 16 Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunn... Bild: Brigitte Waltl-Jensen Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunn... Bild: Brigitte Waltl-Jensen 13 von 16 Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert 14 von 16 Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid 15 von 16 Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert 16 von 16 Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl 1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert

Fahrradmitnahme in Bus und Bahn kann nicht garantiert werden

Jedoch kann aufgrund der hohen Auslastung in den Zügen die Mitnahme von Fahrrädern nicht garantiert werden - auch nicht, wenn bereits ein Ticket erworben wurde. Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder mit Kinderwagen haben ähnliche Probleme, jedoch haben "Menschen Vorrang", schreibt die Deutsche Bahn auf ihrer Website. Wer ein Klapprad hat, kann dies in der Regel problemlos mitnehmen, weil Klappräder als Gepäckstücke angesehen werden. In diesem Fall muss man auch kein zusätzliches Ticket kaufen.

Fahrradmitnahme in Allgäuer Bussen

Verkehrsbetrieb Mona Kempten und nördliches Oberallgäu: Fahrräder sind von der Beförderung ausgeschlossen. Südliches Oberallgäu: Fahrräder können nach Absprache mit dem Busfahrer bei ausreichend Platz mitgenommen werden. Kosten: 4 Euro. Ostallgäu: Fahrräder können kostenfrei mitgenommen werden, soweit ausreichend Platz vorhanden ist.

Verkehrsverbund Mittelschwaben Beförderung eines Fahrrads kostet 2,50 Euro.



Verkehrsverbund bodo (Bodense-Oberschwaben) An Wochenenden und an Feiertagen sowie an Werktagen vor 6 Uhr und nach 9 Uhr ist die Fahrradmitnahme kostenlos. Sonstige Tickets: 3,40 Euro



Wo kann man in Deutschland das Fahrrad im ÖPNV kostenfrei mitnehmen?

In vielen deutschen Bundesländern und Verkehrsverbunden ist es bereits möglich, sein Fahrrad kostenfrei in der Bahn oder im Bus mitzunehmen. In Bayern ist dies jedoch nicht der Fall. In folgenden Bundesländern ist es bereits (teilweise) kostenlos: (Lesen Sie auch: „Der Zug ist überfüllt“: Dichtes Gedränge an Allgäuer Bahnhöfen)

Baden-Württemberg: von montags bis freitags vor 6 und nach 9 Uhr sowie an Wochenenden und an Feiertagen mit verbundübergreifenden Fahrscheinen kostenfrei

Hamburg: teilweise kostenfrei

Hessen: teilweise kostenfrei

Rheinland-Pfalz: ab 9 Uhr kostenfrei

Saarland: ab 9 Uhr kostenfrei

Sachsen: teilweise kostenfrei

Sachsen-Anhalt: kostenfrei

Thüringen: kostenfrei

Vor der Fahrt sollten Sie sich stets bei der Deutschen Bahn oder den entsprechenden Verkehrsverbünden informieren, welche Regelungen für die Fahrradmitnahme gelten.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.