Schadet das 9-Euro-Ticket dem Allgäu mehr als es der Region nutzt?

Durch das 9-Euro-Ticket rechnen Verkehrsverbände im Allgäu mit deutlich mehr Tagestouristen. Ob bei den vielen Fahrgästen in den Zügen dann auch Fahrräder noch Platz haben, bezweifelt Stefan Fredlmeier, Tourismusdirektor in Füssen. Im Bild ein Fahrgast mit Fahrrad am Bahnhof Kempten.