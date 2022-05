Hier gibt es das 9-Euro-Ticket im Allgäu

Im Allgäu kann man das 9-Euro-Ticket noch nicht überall kaufen. Die Finanzierung bleibt Streitthema. Wer auf Regionalzüge setzt, kann vom Allgäu aus weit kommen.

23.05.2022 | Stand: 18:34 Uhr

Am Montag hat der Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket begonnen – allerdings nicht bei allen Verkehrsverbünden in der Region. Auf den Kanälen der Bahn kann der günstige Fahrschein bereits erworben werden, genau wie beim Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo), der die Landkreise Lindau und Ravensburg sowie den Bodenseekreis umfasst.

Bei der „Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu“, kurz Mona, zu der mehrere Verkehrsunternehmen aus Kempten und Umgebung, dem südlichen Oberallgäu und dem Ostallgäu gehören, gibt es das Ticket vorerst nur bei manchen Anbietern. Die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal, deren Busse in Kaufbeuren sowie bis nach Mindelheim und Buchloe unterwegs sind, verkauft den Fahrschein erst ab 1. Juni. Das ist der Tag, ab dem er dann auch tatsächlich gilt.

„Aus den Mobilitätszentralen und Bahn-Reisezentren im Bodo-Verbundgebiet hören wir, dass die Nachfrage sehr groß ist. Viele Kunden kaufen sich gleich die Tickets für alle drei Monate des Aktionszeitraums“, sagt Bodo-Sprecher Felix Löffelholz. Immer wieder komme dabei auch die Frage auf, ob das Ticket nur begrenzt zur Verfügung stehe. „Das ist aber nicht der Fall, der Fahrschein ist nicht limitiert.“

Allgäu: 50.000 verkaufte Tickets in kürzester Zeit

Auch die Deutsche Bahn spricht von einer großen Nachfrage: Allein in den frühen Morgenstunden sind am Montag laut eines Konzernsprechers über die digitalen Kanäle etwa 50.000 Tickets verkauft worden. In den Bussen dagegen, wo es die Tickets beim Fahrpersonal zu kaufen gibt, war die Nachfrage laut Löffelholz überschaubar. „Wir sind technisch bereit“, sagt auch Mona-Geschäftsführer Martin Haslach. Am Montag boten mehrere Kemptener Unternehmen das 9-Euro-Ticket bereits in ihren Bussen an. Die anderen Mitglieder zögen in den nächsten Tagen nach.

Während der bundesweit gültige Fahrschein, den es für die Monate Juni, Juli und August jeweils für neun Euro zu kaufen gibt, bei den Kunden beliebt ist, bereitet er den Busunternehmen zum Teil Sorgen. Laut Haslach gibt es in Sachen Finanzierung noch immer viele Fragezeichen. Beispielsweise müssten die Unternehmen in Vorleistung gehen. „Wir müssen Löhne und Sprit zahlen, haben aber weniger Einnahmen“, sagt Haslach. Für manch einen sei das existenzbedrohend.

Dass die Aktion dem Nahverkehr langfristig hilft, glaubt Haslach nicht. Er spricht von einem „Einmal-Effekt“. Auch Michael Bechteler, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal, rechnet nicht mit einem „riesigen Zuwachs an Fahrgästen“. In der Stadt, wo es eine gute Taktung gebe, ließen sich einige wohl von dem Angebot überzeugen, auf dem Land weniger.

Die Kapazitäten in Zügen im Allgäu sind begrenzt

Zumindest einen kurzfristigen Anstieg an Fahrgästen wird es aber voraussichtlich geben. Die Bahn stellt mehr Züge und Busse als in einem „normalen Sommer“ zur Verfügung, sagt eine Sprecherin. Und im Allgäu? Gerade in den Ferien, an Wochenenden sowie Sonn- und Feiertagen geht man bei Bodo von vielen Fahrgästen entlang des Bodensees aus. „Die Verkehrsunternehmen verfügen zwar über gewisse Reserven, die sie zielgerichtet einsetzen werden. Sicher ist aber schon jetzt, dass nicht immer sofort reagiert werden kann, wenn der Andrang groß ist“, sagt Löffelholz. Auch bei der Mona und dem Verkehrsverbund Kirchweihtal heißt es: Die Kapazitäten sind begrenzt.

Während die Unternehmen über Organisatorisches nachdenken, planen viele Allgäuerinnen und Allgäuer bereits ihre Ausflüge. Das 9-Euro-Ticket gilt zwar nur im Nahverkehr, wer kein Langschläfer ist, kann es aber an einem Tag von Kempten bis nach Sylt schaffen. Ein Besuch in Berlin ist nach gut zehneinhalb Stunden Fahrt möglich. Die genaue Dauer und Zahl der Umstiege hängt vom Wochentag und dem Startzeitpunkt ab. Wer nicht so lange im Zug sitzen oder generell nur einen Tagesausflug machen möchte, kann auch die Bus- und Bahnverbindungen im Allgäu austesten. Von Kempten bis zum Bahnhof Lindau-Insel dauert es beispielsweise nur knapp eineinhalb Stunden.

