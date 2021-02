900 Freiwillige melden sich zum Dienst

Der Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu ist „begeistert“, weil so viele Menschen helfen wollen. Schlagartig hohe Patientenzahlen würden überfordern.

24.02.2021 | Stand: 13:21 Uhr

„Wir sind begeistert, weil sich so viele Menschen gemeldet haben“, sagt Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu. Zu dem Verbund gehören die Krankenhäuser in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Ottobeuren und Mindelheim. 900 Menschen haben nach einem Aufruf (wir berichteten) reagiert und ihre Bereitschaft signalisiert, mögliche Personalengpässe aufzufangen. Davon haben 250 Personen einen medizinischen Hintergrund – darunter sind Ärzte und Pfleger im Ruhestand. Die Suche nach Personal ist eine der Initiativen der Allgäuer Kliniken, um für eine mögliche Infektionswelle wegen der Corona-Pandemie gewappnet zu sein.

„Wir prüfen gerade, wie wir die Menschen einsetzen können, und bilden einen Pool“, sagt Ruland. Die Kliniken benötigten nicht nur medizinisches Personal: Die Stationen müssten beliefert werden, außerdem brauche es auch Mitarbeiter bei der Essensausgabe. Dafür haben sich etwa Metzger gemeldet. Ruland will vorbereitet sein, sollte die Anzahl der Infizierten schnell ansteigen, die klinisch behandelt werden müssen: „Würden wir schlagartig viele Patienten bekommen, wäre unser derzeitig vorhandenes Personal überfordert.“

Weil beispielsweise planbare Operationen verschoben werden, sind die Kliniken laut Ruland zurzeit zu 40 Prozent ausgelastet und damit „schwach belegt“. Ein Blick in die täglichen Lageberichte des Klinikverbunds zeigt: Die Zahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten steigt langsam. Dabei handelt es sich um ältere Menschen mit Vorerkrankungen.

Am 27. März waren es beispielsweise 18 Erkrankte, gestern 25. Laut Pressestelle liegen 15 Patienten auf der Normal-, acht auf der Intensivstation. Fünf davon seien an der Beatmungsmaschine angeschlossen (Stand Montagmittag). Insgesamt stehen im Verbund 60 Intensivbetten zur Verfügung, 43 davon sind mit Beatmungsmaschine ausgestattet. Kurzfristig können die Plätze mehr als verdoppelt werden. Die Kliniken schulen das Personal, damit möglichst viele die Geräte auf der Intensivstation bedienen können – „wieder mit Blick für den Fall, dass es mehr Patienten werden“, sagt Ruland. Außerdem nehmen die Krankenhäuser auch Patienten aus anderen Regionen auf. „Wir helfen natürlich, wenn woanders die Plätze knapp werden.“

Wie wird es im Allgäu weitergehen? Eine Prognose zu treffen, sei nicht möglich, sagt Ruland. Er fügt aber hinzu: „Zurzeit sind wir im Allgäu kein Corona-Hotspot. Das ist eine Erklärung, warum die Zahlen überschaubar sind.“ Weil niemand weiß, was in den kommenden Tagen auf die Häuser zukommt, ist es auch schwer, Dienstpläne für das Personal zu erstellen. Es werde kurzfristig geplant, also ein bis zwei Wochen im Voraus, erläutert der Geschäftsführer. Normalerweise gibt es Monatspläne für die Belegschaft.

Auch beim Klinikum Memmingen haben sich viele Menschen freiwillig gemeldet. 150 Personen stehen auf der Liste, sagt Vorstand Maximilian Mai. Noch greife man nicht auf den Pool zurück. Das Klinikum sei zu 50 Prozent ausgelastet. Die Situation werde genau beobachtet, die Kapazitätsgrenze dürfe nicht erreicht werden, sagt Mai. Fünf Patienten werden stationär behandelt, zwei davon auf der Intensivstation des Memminger Klinikums.