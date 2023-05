Auffahrt zur A96 wieder frei: Bagger geborgen

Ein Auto mit Anhänger fährt am Mittwochmorgen zu schnell von der A96 bei Jengen ab. Das Problem: in der Kurve kippt der Hänger um, auf dem ein Bagger stand.

03.05.2023 | Stand: 10:27 Uhr

Nach einem Unfall in der Abfahrt der A96 von Lindau kommend auf die B12 bei Jengen war am Mittwochmorgen die Auffahrt zur A96 in Richtung Lindau gesperrt. Laut Polizei lag dort ein Bagger auf der Straße.

Demnach soll ein Autofahrer, der den Mini-Bagger auf einem Anhänger transportierte, von der A96 aus Richtung Kaufbeuren kommend auf die B12 in Richtung Jengen abgefahren sein. In der Kurve sei der Anhänger dann umgekippt.

Auffahrt von A96 bei Jengen gesperrt - Bagger lag auf der Straße

Wie ein Sprecher der Polizei schilderte liege der Bagger samt Anhänger nun auf der Auffahrtsspur von der B12 auf die A96 in Richtung Lindau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Straße ist mittlerweile wieder frei, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt.

