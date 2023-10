A980 bei Durach nach schwerem Unfall gesperrt - Zwei Hubschrauber im Einsatz

Am Dienstag hat es auf auf der Autobahn 980 kurz vor dem Dreieick Allgäu einen heftigen Unfall gegeben. Nach ersten Infos wurden Insassen schwerst verletzt.

03.10.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Gegen 17.15 Uhr waren zwischen der Ausfahrt Durach und dem Autobahndreieck Allgäu zwei Autos kollidiert. Die Polizei geht nach ersten Informationen gegenüber unserer Redaktion von einem Auffahrunfall aus. Ein weißer Mercedes krachte offenbar in das Heck eines vorausfahrenden BMW.

Unfall nahe Autobahndreieck Allgäu: Zwei Insassen schwerst verletzt

Zwei Insassen erlitten bei dem Crash schwerste Verletzungen, zwei weitere mittelschwere Blessuren. Mehrere Personen waren nach der Kollision eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie aus den Wracks. Zudem retteten die Einsatzkräfte einen Hund aus einem der Fahrzeuge und brachten ihn ins Tierheim. Die Schwerstverletzten wurden unter anderem mit zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Unfall auf der A980: Polizei fordert Gutachter an

Die Polizei hat einen Gutachter beauftragt, der nun den genauen Unfallhergang klären soll. Ob der am Nachmittag böige Wind eine Rolle gespielt hat, ist unklar. Wegen den Ermittlungen und Aufräumarbeiten war die A980 vor dem Autobahndreieck Allgäu in Richtung Osten komplett gesperrt. Zudem musste die Feuerwehr ausgelaufene Flüssigkeiten abbinden und die Fahrbahn reinigen.

Der Unfall passierte kurz vor der Auffahrt zur A7. Bild: Dorer

Auf Grund der Sperrung bildete sich am späten Sonntagnachmittag ein längerer Stau. Die Fahrzeuge stauten sich bis über die Auffahrt Waltenhofen hinaus. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Durach ab.

Autobahn A980: Zweiter Unfall innerhalb weniger Tage

Bereits am Sonntag hatte es unweit der Unfallstelle gekracht. Ein in Richtung Dreieck Allgäu fahrender Audi war in die Leitplanke gerast. Ein Insasse erlitt Verletzungen, es gab ebenfalls einen langen Stau.

Die Autobahn 980 führt vom Autobahndreieck Allgäu von der A7 zur Anschlussstelle Waltenhofen, wo sie in die Bundesstraße 12 übergeht. In die Schlagzeilen geriet die Autobahn, als der ADAC 2012 eine Statistik veröffentlichte, die aufzeigte, dass die A980 zu den zehn gefährlichsten Autobahnen bezüglich Geisterfahrern gehört.