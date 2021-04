Ab Nachmittag: Wetterdienst warnt vor Schneefall in zwei Allgäuer Landkreisen - Autofahrer aufgepasst

Teils kräftige Schneefälle in der Nacht zum Dienstag haben den Verkehr im Allgäu behindert. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiterem Schneefall.

06.04.2021 | Stand: 13:50 Uhr

Update, 12.30 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall ab Dienstag-Nachmittag

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Wetterwarnung für das Oberallgäu und den Landkreis Lindau (Bodensee) veröffentlicht. Demnach ist in beiden Allgäuer Landkreisen von Dienstag (16 Uhr) bis Mittwoch (12 Uhr) mit kräftigem Schneefall (Stufe 2 von 4) zu rechnen. Verbreitet werde es glatt.

Update, 9.45 Uhr: Polizei rät: Mit den Sommerreifen noch warten

Diese Faustregel kennen viele Autofahrer: Von O bis O sollten Winterreifen benutzt werden. Damit ist gemeint: von Oktober bis Ostern. Doch in diesem Jahr stand Ostern ziemlich Früh, nämlich Anfang April, auf dem Kalender. Wer noch keine Sommerreifen aufgezogen hat, sollte damit lieber noch warten, rät die Polizei. "In den nächsten Tagen könnte es im Allgäu erneut Schnee geben."

Update, 9 Uhr: Schneeglätte behindert Verkehr in Teilen Deutschlands

Schneeglätte hat am Dienstagmorgen zahlreiche Autofahrer in Teilen Deutschlands ausgebremst. Allerdings blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden.

Im niedersächsischen Schüttorf rutschte ein 29 Jahre alter Autofahrer am Morgen mit seinem Auto von der glatten Fahrbahn und krachte gegen einen Baum, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Im Landkreis Cloppenburg geriet ein 22 Jahre alter Autofahrer am Morgen vermutlich ebenfalls auf rutschiger Fahrbahn ins Schleudern, nachdem er einen Lastwagen überholt hatte. Der 22-Jährige und seine 21 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

In Nordthüringen blieben wegen starken Schneefalls mehrere Lastwagen liegen. Wie die Polizei mitteilte, steckten mehrere Lkw an einem Berg fest. In Mecklenburg-Vorpommern ereigneten sich schon am Montagabend bei heftigem Schneetreiben auf den Autobahnen 20 und 19 Unfälle, bei denen mindestens fünf Menschen verletzt wurden. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg am Dienstag sagten, kam es zeitweise zu Sperrungen. Bei Jarmen wurde ein Sattelzug-Lkw von der A20-Fahrbahn gedrückt und kippte um.

Update, 7 Uhr: Polizei: "Allgäuer Autofahrer verhalten sich bislang sehr umsichtig"

Trotz des Wintereinbruchs liegen der Polizei aktuell keine Meldungen über größere Unfälle auf Allgäuer Straßen vor. "Die Allgäuer Autofahrer verhalten sich bislang sehr umsichtig. Auch die Räumdienste waren fleißig im Einsatz. Alles läuft reibungslos. Hoffen wir, dass es den ganzen Tag über so bleibt", sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West unserer Redaktion. Südlich von Schweinfurt führte der Wintereinbruch zu einem schweren Unfall. Eine Mutter mit ihren Kindern wurde schwer verletzt.

5.30 Uhr: Teils Zentimeter hoher Neuschnee auf den Straßen

"Muss das wirklich sein?" Beim Blick aus dem Fenster fröstelten am frühen Dienstagmorgen viele Mensche im Allgäu. Über Nacht waren mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Temperaturen sanken in Kempten beispielsweise auf minus drei Grad. In den Höhenlagen war es teils noch einmal deutlich kälter. Der erneute Wintereinbruch kurz nach den Osterfeiertagen führte zu rutschigen Bedingungen auf den Straßen der Region. Die Polizei mahnt zu besonderer Vorsicht. Wer bereits seiner Sommerreifen aufgezogen hat, sollte den Wagen stehen lassen, bis sich die Lage beruhigt hat. Die Höchstwerte sollen heute im Verlauf des Vormittags auf zwei Grad klettern. Am Abend könnte es erneut schneien. Mehr zum Wetter im Allgäu lesen Sie hier. Wie halten SIe in diesem Ticker über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Bereits am Ostermontag kam es zu einem schreklichen Unfall in den Allgäuer Bergen: Eine 53 Jahre alte Frau stürzte am Steineberg auf einem vereisten Schneefeld abgestürzt. Sie starb später im Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war die 53-jährige Frau am Ostersonntag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mann auf einer Bergtour vom Steineberg in Richtung Mittag im Oberallgäu unterwegs. Beim Abstieg stürzte die Frau nach der Eisenleiter auf einem vereisten Schneefeld etwa 150 Meter über Felsen an der Nordseite ab. Mehr darüber lesen Sie hier.

Glimpflich endete dagegen eine bedrohliche Situation für die beiden Insassen eines Motorflugzeugs bei Reutte (Tirol): Beim Landeanflug auf den Flugplatz Reutte-Höfen wurde ihre Maschine am Ostersonntag offenbar von einer Windböe erfasst. Sie krachte auf der Fläche zwischen Landbahn und Lech in Bäume. Die beiden Insassen, ein 50-jähriger in der Schweiz lebender Fluglehrer aus Portugal und ein 37-jähriger Flugschüler aus Vorarlberg, konnten sich nach dem Crash am Ostermontag selbst aus dem Flugzeug befreien. Beide wurden nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Reutte gebracht und dort ambulant behandelt. Mehr zum Flugzeugabsturz in Reutte lesen Sie hier.