"Fühle mich wie ein anderer Mensch": Dina aus dem Ostallgäu nimmt 60 Kilo ab

Sie wog 148 Kilo. Dann brachte eine OP den Durchbruch: 60 Kilo hat die Ostallgäuerin Dina Frank abgenommen. Jetzt machte sie sogar den Schwarzen Gurt in Karate.

07.01.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Viele Menschen wollen im neuen Jahr abnehmen. Dina Frank, 28, aus Biessenhofen im Ostallgäu hat sich diesen Traum verwirklicht: Über 60 Kilogramm Gewicht hat die angehendende Diplom-Verwaltungswirtin innerhalb von drei Jahren verloren. Eine Magenbypass in Kombination mit einem strikten Ernährungsprogramm half ihr dabei.

„Zu Spitzenzeiten wog ich 148 Kilo bei einer Körpergröße von 1,59 Metern“, erzählt die Allgäuerin. „Ich hab definitiv zu viel gefuttert. Vor allem bei Stress.“ Gleichzeitig leide sie an der Stoffwechselkrankheit Hashimoto, die das Abnehmen erschwert. Obwohl sie seit ihrer Jugend über 20 Diäten versuchte, klappte es langfristig nie mit dem Abnehmen.

Dina ging schon immer gerne in die Berge. Doch bei einem Gewicht von 148 Kilogramm schaffte sie nicht jede Tour. Bild: Familie Frank

„Ich war sehr traurig und hab aus Frust dann noch mehr gegessen“, erinnert sie sich an ihr altes Leben, in dem sie zunehmend vereinsamte. „Wenn jemand Geburtstag in einem Restaurant feierte, hab ich abgesagt, weil ich wusste, dass ich wahrscheinlich nicht auf den Stuhl passe“, nennt sie in Beispiel.

In ihrer Verzweiflung wandte sich Dina Frank an das Adipositas Zentrum in Memmingen. Dort besuchte sie ein sechsmonatiges Ernährungstrainingsprogramm als Vorbereitung auf einen so genannten „Omega loop-Magenbypass“. Dabei handelt es sich um eine Operation, die unter anderem eine Magenverkleinerung beinhaltet. Mehrere Video-Beiträgen auf Youtube dokumentieren die Stationen von Dina Frank. Auf einem ist Oberarzt Dr. Heinz Schlosser in einem Gespräch mit der Patientin vor der von ihrer Krankenkasse bezahlten OP zu sehen. „Ich helfe ihnen raus aus der Sackgasse“, sagt der Mediziner und stellt gleichzeitig klar: „Aber Ihr Weg hinterher wird nicht ganz einfach.“

Seit dem Eingriff im November 2019 hat sich das Leben von Dina Frank grundlegend geändert. Die OP gab ihr die Möglichkeit, Gewicht zu verlieren. Doch nur mit Disziplin und korrektem Ess- und Bewegungsverhalten. „Durch den verkleinerten Magen bekommt man in den ersten Monaten richtige Schmerzen, wenn man zuviel gegessen hat“, erzählt sie. Stattdessen hielt sie sich strikt an den Ernährungsplan. Eiweiß in Form von Fleisch, Fisch oder Käse sowie Gemüse und Obst spielen dabei eine wichtige Rolle. Fertigprodukte, Fast Food, Weißmehl, Zucker und Alkohol stehen dagegen auf Bannliste.

Dina Frank im Glück: Ende Januar heiratet sie ihren langjährigen Partner Dominik. Bild: Familie Frank

Schon bald purzelten die Kilos und Dinas Tatendrang schnellte in die Höhe: Mittlerweile hat die begeisterte Karatesportlerin die Prüfung zum Schwarzen Gürtel erfolgreich gemeistert. Sie liebt Bergtouren – und natürlich ihren Partner Dominik, der mit ihr buchstäblich durch dick und dünn geht. Die beiden sind seit neun Jahren ein Paar. Am 28. Januar feiern sie Hochzeit. „Dann trag ich ein Brautkleid mit Größe 42“, kann Dina Frank ihr Glück kaum fassen.

