Absatz-Plus trotz schwierigem Jahr: Das Allgäuer-Brauhaus zieht Bilanz

Traditionsbrauerei erzielte im Geschäftsjahr 2020 trotz pandemiebedingtem Umsatzrückgang einen Gewinn. Millionen-Investition in neue Abfüllanlage.

19.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Das Allgäuer Brauhaus hat sich 2020 deutlich besser als der Markt entwickelt. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte man ein Absatzplus von 5,9 Prozent und einen Gewinn von 427.000 Euro. Der Umsatz lag bei 26,3 Millionen Euro. Dies gaben Vorstand Heinz Christ und Aufsichtsratsvorsitzender Guido Mockel in der virtuellen Hauptversammlung bekannt. Als Wachstumsbringer erwies sich dabei – neben den Allgäuer-Büble-Bieren, die nun auf einer neuen Anlage abgefüllt werden – das neu eingeführte „Oberdorfer Helle“ in der Euroflasche.

Trotzdem war 2020 ein schwieriges Geschäftsjahr. Das Unternehmen habe einen Umsatzrückgang von sieben Prozent verzeichnet, „beim Ergebnis fiel das Minus mit 24 Prozent noch deutlicher aus“, sagte Christ. Um für wirtschaftliche Risiken gut gerüstet zu sein, soll der Jahresüberschuss in die Rücklagen fließen. Denn die Pandemie traf die Branche hart.

Allgäu Brauhaus: Corona-Auswirkungen deutlich zu spüren

So erlitten die deutschen Brauer einen historischen Einbruch von 5,9 Prozent auf etwa 72 Millionen Hektoliter beim Inlandsabsatz. „Das laufende Jahr wird keine Wende bringen. Per Oktober 2021 gab der Inlandsabsatz laut Statistischem Bundesamt um weitere 5,3 Prozent nach“, sagte Christ. Dabei sei eines besonders dramatisch: Der Vergleich beziehe sich auf das bereits durch die Corona-Krise gebeutelte Vorjahr. Auch die vierte Welle sei darin noch gar nicht berücksichtigt.

Vorstand Heinz Christ. Bild: Ralf Lienert

Die Auswirkungen von Corona auf die Gastronomie bekam auch das Brauhaus zu spüren. So lag der pandemiebedingte Einbruch beim Fassbier im vergangenen Geschäftsjahr bei 46,3 Prozent. Diesen Rückgang konnte das Unternehmen mit einem guten Absatz im Handel abfedern. Gleichzeitig rüstet man sich für die Zukunft. So unterstrich die Brauerei im Jahr 2020 mit einer Investition von 4,6 Millionen Euro in ihre Produktionsstätte die Zuversicht, auch in einem schärferen Wettbewerb bestehen zu können. Im laufenden Jahr fließen weitere 8,8 Millionen Euro in die Technik.

Vertrauen in regionale Marke

Die Branche steht laut Vorstand Christ vor mehreren Problemen: rückläufiger Biermarkt, demografischer Wandel, hoher Wettbewerbsdruck. Diese Situation biete jedoch auch Chancen. „Das Vertrauen in regionale Marken, der Zuspruch für inländische Urlaubsziele wie das Allgäu sowie die Beliebtheit unserer Marken bei Händlern und Lieferdiensten bieten uns neue Absatzperspektiven“, sagte Christ.

Lesen Sie auch

Renten steigen in Westdeutschland wie seit 40 Jahren nicht mehr Renten steigen voraussichtlich um bis zu 5,9 Prozent

Lesen Sie auch: Laster verliert in Marktoberdorf Getränkekisten