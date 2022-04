Absturz am Gabelschrofen: Wie ein Schicksals-Moment ihr Leben verändert hat

Am Gabelschrofen greift Susanna M. nach einem Fels – der löst sich. Den Absturz überlebt sie, aber ihr Leben wird nicht mehr so sein wie es war. Ihre Bilanz.

Es ist der 18. Mai 2020, kurz nach 14 Uhr. Nach dem Geiselstein will Susanna M. in den Ammergauer Alpen noch schnell den Gabelschrofen "mitnehmen". So flapsig nennen es Bergsportler gern, wenn noch ein leicht erreichbarer Gipfel am Weg liegt. Um 14.20 Uhr versteigt sich die damals 40-Jährige, sucht nach der richtigen Route. Der Fels ist brüchig, aber die erfahrene Alpinistin kennt das. Sie greift nach einem vermeintlich festen Fels. Doch der Stein bricht plötzlich ab und Susanna stürzt 30 Meter in die Tiefe. Anschließend rutscht die Ostallgäuerin noch rund 60 Meter über ein ein Geröllfeld weiter. Um 14.21 Uhr setzten Bergsteiger, die den Sturz bebachtet haben, den Notruf ab.

Absturz am Gabelschrofen: Mehrere Brüche, Wunden werden mit über 130 Stichen genäht

"Die glaubten, ich sei tot", erzählt Susanna. "Als sich der Fels löste, habe ich nur noch 'Scheiße' geschrien. Das haben die beiden gehört und mich abstürzen sehen." Gerettet wird sie per Hubschrauber, der sie ins Krankenhaus nach Kempten fliegt. Das Schulterblatt ist gebrochen, am rechten Fuß mehrfach das Sprunggelenk sowie das Schienbein. Dazu am eine Fraktur des linken Fersenbeins. Der ganze Körper ist übersät mit offenen Wunden, die Ärzte mit über 130 Stichen nähen - 30 Klammern davon allein am Kopf.

Von der mit dem roten Kreis markierten Stelle stürzte Susanna in die Tiefe, verlor dabei ihr Sonnenschild (links unten). Danach rutsche sie über Geröll weiter ab (rechts). Bild: Privat

Klettern, Bergsteigen und Trailrunning sind im Trend. Die Zahl der Alpinunfälle steigen. Erst vor kurzem starb eine junge Frau am Hochgrat. Die Bergwacht Bayern verzeichnete im Sommer 2020 insgesamt 3397 Einsätze, im Sommer 2021 waren es bereits 3650. Corona wird als Grund vermutet, warum immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind - auch im Allgäu. Aber sind sie auch unbedarfter und unvorsichtiger? Dazu gibt es keine Untersuchungen, heißt es von der Bergwacht. Und so bleibt Susannas Absturz auch nur ein Fall in der Statistik. Die Gründe hat sie aber längst ausgemacht und mit den Konsequenzen muss sie leben.

Anspruchsvolle Berge gemeistert: "Ich habe mich berufen gefühlt"

"Die Tour hatte ich lange geplant, nach dem Geiselstein war ich aber schon müde", sagt Susanna. Warum hat sie nicht abgebrochen? Verletzter Stolz war auch dabei. Mit Tourenfreunden gab es Disput, ob man in Zeiten von Corona überhaupt in den Bergen unterwegs sein sollte. "Ich wollte denen zeigen, dass es auch ohne sie geht", gibt die 41-Jährige zu. Der Gabelschrofen scheint für sie an diesem Tag auch als keine besondere Herausforderung. Denn nach Kletterkursen in der Halle vor einigen Jahren machte Susanna am Fels schnell Fortschritte und ging nach und nach immer anspruchsvolle Touren an. "Ich habe mich berufen gefühlt", sagt sie. Der Fels war ihr Ding, Angst hatte sie nie.

Susanna überschritt die Trettachspitze ohne Seilsicherung, bestieg den Bergwerkskopf. Alles deutlich größere Kaliber als der Gabelschrofen. Doch der hat viel unzuverlässigen Fels. Am Geiselstein zuvor war alles fest. Wegen Müdigkeit also den Gabelschrofen links liegen lassen? "Der Zustieg war kraftraubend, es gab noch viele Schneefelder. Wenn man es soweit geschafft hat, will man halt das letzte Stück auch noch rauf".

Vor Ihrem Absturz am Gabelschrofen war Susanna in deutlich anspruchsvollerem Gelände unterwegs - wie hier am Bergwerkskopf. Bild: Privat

Was diese Entscheidung damals für ihr Leben bedeuten sollte, war ihr natürlich nicht klar. Notaufnahme, Intensivstation, extreme Schmerzen. Zwei Operationen in Kempten mit denen die Ärzte vor allem versuchen, das zerstörte rechte Sprunggelenk zu richten. "Bald kann ich wieder losziehen, das sind ja nur gebrochene Füße", dachte sich Susanna damals. Es kam anders.

Rückschläge auf dem Weg zurück: Arthrose im Sprunggelenk

Nach Rollstuhl und fünf Wochen in einem Gestell kommt sie zur Reha. Videos von ersten Gehversuchen rühren sie heute noch zu Tränen. Das Sprunggelenk entwickelt eine Arthrose, ein Arzt rät zur Versteifung des Gelenks - überweist sie aber in eine Spezialklinik. Auch dort heißt es: Das Gelenk wird irgendwann versteift werden müssen - aber wenigstens noch nicht jetzt.

Wieder als Verkäuferin arbeiten geht nicht. Langes Stehen verursacht bei Susanna zu starke Schmerzen. Die Achilliessehne ist steif, ihren Fuß kann sie kaum nach vorne abknicken. Dann noch eine Hiobsbotschaft obendrauf: Krebs. Sechs glücklicherweise erfolgeiche Chemo-Einheiten werfen sie weiter zurück. Existenzängste plangen sie, vor allem in der Nacht.

Nach langer Reha, Physiotherapie und Training ist Susanna wieder in den Bergen unterwegs - wie hier vor kurzem am Friedberger Klettersteig. Bild: Privat

Weil ihre Sehnsucht nach den Bergen immer noch so groß ist, kämpft sich Susanna zurück. Ein Jahr nach ihrem Absturz quält sie sich auf die Alpspitze bei Nesselwang. Es folgen der Litnisschrofen und der Rote Stein. Nach den Touren hat sie oft tagelang Schmerzen, aber die Beweglichkeit des Sprunggelenks nimmt langsam zu. Andere Muskeln, die dem Gelank aushelfen können, trainiert sie auf. "Meine Physiotherapeutin hat mir gesagt, dass sie es nicht für möglich gehalten habe dass ich wieder so unterwegs sein kann". Sogar an den Unglücksort Gabelschrofen zieht es sie zurück. Doch den Aufstieg bricht sie ab, es ist emotional noch zuviel für die 41-Jährige.

"Ich habe Angst, was in 20 Jahren sein wird"

Jetzt steht eine weitere OP an. Das viele Metall in Susannas Beinen wird entfernt. Danach weitere Physio-Einheiten und dann die Suche nach einem neuen Job. "Ich habe Angst, was in 20 Jahren sein wird", sagt Susanna. Ob und wie sie beweglich sein wird, steht in den Sternen. Und ob sie es schafft, in ein Arbeitsleben zurückzukehren. Denn daheim fällt ihr stets die Decke auf den Kopf und die Gedanken kreisen.

Neue alte Ziele helfen ihr, diese Gedanken zu verdrängen. Einmal wieder auf der Dremelspitze stehen, ist ihr großer Wunsch. In den Berg hat sich Susanna verliebt, als sie zum ersten Mal Richtung Hanauer Hütte unterwegs war. Alles Zukunftsmusik, denn der nächste Berg wird erst einmal die Erholung von der anstehenden OP sein - sechs Wochen wird sie den Ball flach halten müssen. Der Moment, der am Gabelschrofen Susannas Leben veränderte, ist also weiterhin ihr Begleiter.

