Abt-Pilotin übersteht Horror-Unfall unverletzt

Beim Start der Rennserie Extreme E in der Wüste Arabiens verliert Claudia Hürtgen komplett die Kontrolle und überschlägt sich mehrfach. Zum Glück bleibt es beim Blechschaden.

05.04.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Schrecksekunden für das Motorsport-Team von Abt Sportsline aus Kempten. Bei der Premiere der Rennserie Extreme E in der Wüste von Saudi Arabien kam es schon bei der Qualifikation am Karsamstag zu einem spektakulären Unfall. Claudia Hürtgen, die 49-jährige erfahrene Rennfahrerin aus Aachen, die zusammen mit Mattias Ekström für das Allgäuer Motorsport-Team an den Start geht, überschlug sich wegen eines technischen Defektes an ihrem Fahrzeug mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen. Da die vollelektrischen Fahrzeuge aber für genau solche Unfälle eine extrem sichere Karrosserie vorweisen, blieb Hürtgen unverletzt.