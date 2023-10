Exklusiv: So startet Abt Sportsline in die DTM-Saison 2024

Neues Design für Ricardo Feller und Kelvin van der Linde

20.10.2023 | Stand: 19:06 Uhr

Die DTM 2024 wirft ihre Schatten voraus. Auf dem Hockenheimring stellte das Kemptener Team Abt Sportsline am Freitag sein Team für das kommende Jahr vor. ABT Sportsline mit Red Bull und Audi in der DTM 2024

Eine der erfolgreichsten Partnerschaften der DTM-Geschichte wird neu belebt: Abt Sportsline wird in der Saison 2024 zwei Audi R8 LMS GT3 evo II in den markanten Farben von Red Bull einsetzen. Als Fahrer wurden Ricardo Feller ( Schweiz/23) und Kelvin van der Linde (Südafrika/27) bestätigt. „Wir sind stolz, als erstes Team unser komplettes Paket für die nächste DTM-Saison präsentieren zu können“, sagt ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk. „Das gibt uns einen gewissen Vorsprung bei den Vorbereitungen für 2024. Was das Fahrzeug und die Fahrer betrifft, setzen wir auf Bewährtes. Abt und Audi arbeiten in der DTM seit 24 Jahren zusammen. Eine derart erfolgreiche und gute Partnerschaft beendet man nicht einfach, auch wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Dass wir mit Ricardo und Kelvin weitermachen wollen, haben wir immer betont. Ich kann mir in der DTM derzeit keine bessere Fahrerpaarung vorstellen. Die Rückkehr von Red Bull als Partner auf unseren Autos ist das i-Tüpfelchen und wird jedem im Team Flügel verleihen.“ „Ich freue mich einfach, dass wieder zusammen kommt, was zusammengehört“, sagt Franz Watzlawick, CEO Beverage Business bei Red Bull.

„Red Bull und ABT Sportsline gehören einfach zusammen“, sagt auch ABT Sportmarketingchef Harry Unflath. „ Erstmals auf einem Rennauto hatten wir Red Bull 1997 in der STW. Von 2002 bis 2018 war Red Bull unser Partner in der DTM. Gemeinsam haben wir 27 Siege gefeiert, 93 Podien erzielt und mit Mattias Ekström zweimal den Meistertitel gewonnen. Martin Tomczyk war über viele Jahre Red-Bull-Athlet und ist bei ABT Sportsline einen Audi in Red-Bull-Farbengefahren. Dietrich Mateschitz war für uns nicht nur ein Geschäftspartner, sondern auch ein Freund.

Kelvin van der Linde nimmt 2024 bereits seine vierte DTM-Saison für ABT Sportsline in Angriff. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt der gebürtige Südafrikaner. „Ich fühle mich extrem wohl bei Abt und mein Plan ist, dass wir noch ganz lange zusammenarbeiten. Ich glaube, wir sind eine der stärksten Fahrerpaarungen im Feld.“

„Grundsätzlich ändert sich ja nicht so viel und das ist gut so“, sagt Ricardo Feller. „Es war immer mein Traum, in die DTM zu kommen. Ich lebe diesen Traum. Und dann noch in einem Team wie Abt zu sein, macht mich extrem glücklich. Kelvin und ich sind ein gutes Duo.

Die DTM 2024 beginnt am 27./28. April in Oschersleben. Wie in diesem Jahr stehen insgesamt acht Veranstaltungen mit je zwei Rennen auf dem Programm. Alle DTM-Rennen werden in Deutschland live von ProSieben übertragen.