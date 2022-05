Freilichtspiele Altusried: Hauptdarsteller fällt wegen Verletzung aus

Schock in Altusried: Florian Jungbold, der den Schiller spielen sollte, fällt kurzfristig aus. Doch Ersatz ist gefunden: Ein alter Bekannter springt ein.

20.05.2022 | Stand: 19:16 Uhr

Schock bei den Proben fürs neue Stück auf der Altusrieder Freilichtbühne: Bei Florian Jungbold, einem der beiden Hauptdarsteller in „Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber“, riss die Archillessehne des linken Beines – fünf Wochen vor der Premiere am 18. Juni. Schnell war klar, dass Jungbold den Schiller nicht darstellen kann, berichtet die künstlerische Leiterin, Johanna Klüpfel. Schon nach wenigen Tagen fanden sie und das Team allerdings Ersatz: Der Profi-Schauspieler Sebastian Schwab, der aus Altusried stammt und in Stuttgart lebt, wird die Rolle kurzfristig übernehmen.

Freilichtspiele Altusried: Verletzung beim Treppensteigen zugezogen

„Ich wäre schon gern dabei gewesen“, sagt Jungbold. Er hatte sich nicht direkt bei den Proben verletzt, sondern beim Treppensteigen auf der Bühne. Besonders bitter ist für den 36-Jährigen, dass ihm dies nun zum zweiten Mal kurz vor einem großen Freilichtspiel passiert: Sieben Wochen vor „Robin Hood“ im Sommer 2016 war die Archillessehne des rechten Beines gerissen. Da die Rolle des Will Scarlett mit Action verbunden war, konnte er damals überhaupt nicht auftreten. Diesmal hofft der Altusrieder Darsteller, dass er gegen Ende der Aufführungen, die bis 21. August dauern, wieder mitspielen kann.

Sebastian Schwab ersetzt Florian Jungbold. Bild: Helmut Hausner

Hauptdarstelller fällt verletzt aus: Ersatz steht bereits fest

Bis dahin wird ihn Sebastian Schwab ersetzen. Auf ihn kamen die Altusrieder, weil sie ihn gut kennen, wie Johanna Klüpfel berichtet. Er stand schon einige Male auf der Bühne des Theaterkästle, unter anderem als Ferdinand bei „Kabale & Liebe“ von Schiller. Nach der Anfrage aus Altusried checkte der Profi-Schauspieler seine Termine, sprach mit seiner Familie – und sagte zu. Nun lernt er den Text und wird die Endproben des Stückes, das aus der Feder von Krimi-Autor Volker Klüpfel stammt, mitmachen.