Allgäuer Arbeitsmarkt bleibt stabil – trotz Energiekrise

Arbeitslosenquote sinkt im September auf 2,6 Prozent. Doch weiterhin haben über 10.000 Menschen keinen Job. Immer mehr Betriebe informieren sich über Kurzarbeit.

30.09.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Das Wichtigste vorweg: „Der Allgäuer Arbeitsmarkt ist sehr stabil, trotz der Energiekrise“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Die Arbeitslosen-Quote im Allgäu sank im September um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Damit lag sie erneut deutlich unter dem bundesweiten Schnitt (5,4). Das Allgäu hat zudem den drittniedrigsten Wert in ganz Deutschland.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region im September auf 10.197 gesunken. Im August waren es 283 mehr. „Primär ist der Rückgang auf die niedrigeren Arbeitslosenzahlen bei Menschen unter 25 Jahren zurückzuführen“, erklärt Amtmann. Dies sei saisonbedingt, da viele junge Menschen im September eine Ausbildung begonnen hätten oder bald in ein Studium starten. Die Zahl der offenen Stellen in der Region liegt aber weiterhin über 8000. Besonders betroffen sind Industrie und Handwerk, Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Handel mit jeweils etwa 1000 unbesetzten Stellen.

Mehr Ausbildungsstellen, weniger Bewerber

Genaue Werte, wie viele Lehrstellen unbesetzt sind, gibt es bislang nicht. Allerdings sei eine Tendenz zu erkennen: „Dieses Jahr sind mehr Ausbildungsstellen gemeldet worden, doch die Zahl der Bewerber ist rückläufig“, sagt Amtmann. Noch bis Weihnachten werden aber Stellen nachbesetzt. Unter anderem mithilfe von Vermittlungsaktionen in Kempten und Memmingen zusammen mit der Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammer. Besonders viele unbesetzte Lehrstellen gebe es im Handel, Verkauf sowie in der Hotellerie und der Gastronomie.

Maria Amtmann leitet die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Lesen Sie auch: Ärztin aus der Ukraine arbeitet jetzt als Pflegehelferin im Allgäu

Immer mehr Betriebe informieren sich über Kurzarbeit

Bemerkbar mache sich die Energiekrise aber dennoch – vor allem bei Unternehmen. Viele Betriebe informieren sich bei der Arbeitsagentur über Kurzarbeit. „Noch ist es aber nicht akut. Und gestiegene Preise allein sind noch kein Grund für Kurzarbeitergeld“, sagt Amtmann.

Lesen Sie auch

Arbeitsmarkt im August Über 10.000 Menschen im Allgäu arbeitslos gemeldet - Weiterhin viele Ausbildungsstellen offen

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.