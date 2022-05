„Meine Kälble sind mir heilig“: Allgäuer Bergbäuerin (87) steht noch jeden Tag im Stall

Bergbäuerin Lina Lackner zieht es mit 87 Jahren jeden Morgen in den Stall. Ohne die Tiere würde ihr etwas fehlen. Schon als junge Frau packte sie auf einer Sennalpe an.

Jeden Morgen um 4.30 Uhr schlupft Lina Lackner barfuß in ihre grünen Gummistiefel. Dann huscht die 87-jährige Bergbäuerin aus Akams (Kreis Oberallgäu) hinüber in den Stall, wo sie von zehn Kälbern bereits sehnlich erwartet wird. „Jetzt gibt es eure Milchi“, begrüßt sie die hungrigen Jungtiere mit den großen dunklen Augen. Mit einem Nuckeleimer tränkt sie ein Kalb nach dem anderen, streicht ihnen aufmunternd über Kopf und Hals und redet ihnen gut zu. „Meine Kälble sind mir heilig“, sagt die grauhaarige Alt-Bäuerin mit den fröhlichen blauen Augen, die sich über jedes Tier freut, dass später auf die Alpweiden kommt.

Bergbäuerin Lina Lackner liebt den Garten und die Natur. Bild: Tobias Schuhwerk

Nach dem Tod ihres Mannes vor über 25 Jahren hat längst ihr Sohn Reinhold den Hof übernommen, doch Lina Lackner hilft noch immer mit in Stall und Garten. „I ka it rumhocke“, gesteht sie. „Des bin i it gwohnt.“ Wie viele andere Frauen ihrer Generation im Allgäu hat sie ihr ganzes Leben lang in der Landwirtschaft verbracht. Oftmals ging und geht deren Arbeit in der öffentlichen Wahrnehmung unter. Laut Statistischem Bundesamt wird nur jeder neunte Hof von einer Frau geführt. Im EU-weiten Durchschnitt gibt es immerhin 29 Prozent Frauen in landwirtschaftlichen Führungspositionen. Dabei würde es ohne Frauen auf vielen Höfen nicht gehen. Das war auch in der Generation der 1934 geborenen Lina Lackner so: „Man hat zusammen geschafft. Jeder an seinem Platz. Da sind nicht viele Worte gefallen“, bringt sie es auf den Punkt.

In den 1950er Jahren half Lina Lackner ihrem Vater auf der Alpe.

Ihre Eltern bewirtschafteten einen Hof in Gunzesried und betrieben mehrere Jahre eine Sennalpe auf 1300 Meter Höhe. Dort ging Lina Lackner als junge Frau ihrem Vater zur Hand. Als Hirtin und Hauswirtschafterin. Zu ihren Aufgaben gehörte morgens um 4 Uhr das „Buttre“, also die Herstellung der Butter, in der Sennküche. „I bin allad früh aufgestanden, mein ganzes Leben lang“, sagt sie lachend. Auch der enge Bezug zu den Tieren und Pflanzen wurde ihr in die Wiege gelegt. Einmal rettete sie mit ihrem Bruder auf der Alpe einen verunglückten Stier aus einem Felsvorsprung.

Selbst einen Stier zähmte sie

Wochenlang pflegte sie den geschockten „Molla“ namens Max und seine offenen Wunden mit einem Sud aus Kräutern (Krampfkraut, wilde Kamille, Holderblüte und Johanniskraut). „Danach war der brav wie ein Hündle. Der ist mir den ganzen Sommer überall hin gefolgt“, erinnert sie sich. Auch mit den Rössern konnte Lina Lackner umgehen. Im Herbst brachte sie Mitte der 1950er Jahre den Sennalpkäse mit dem Pferdewagen von Gunzesried bis zum Großhändler nach Sonthofen. Bis zu 25 Laiber lud sie auf. Allein für den Hinweg brauchte sie fast drei Stunden. „Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen“, erinnert sie sich kopfschüttelnd an ihre „Älplerinnenzeit“.

Später zog sie zu ihrem Mann Erwin auf dessen Hof nach Akams. Mit ihren Erzählungen vom Leben am Berg prägte sie auch ihre Kinder: Während Reinhold den Hof übernahm, betreiben ihre Töchter Rosi und Gerlinde seit 35 Jahren die Alpe Schwanden in Immenstadt. Ihr anderer Sohn, Erwin, ist seit 15 Jahren Älpler auf der Obergelchenwanger Alpe am Hochgrat bei Oberstaufen. Lina Lackner, mittlerweile dreifache Großmutter, bedauert sehr, dass sie den Aufstieg in ihre geliebten Berge nicht mehr zu Fuß schafft. Doch jammern will sie nicht. Solange sie jeden Morgen und Abend den Weg zu ihren Kälble gehen kann, ist Lina Lackner „uifach z’frieda“.

