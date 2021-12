Aktion gegen Hass im Netz: Polizei durchsucht Wohnungen

Bei einer bundesweiten Aktion gegen Straftaten im Internet wurde im Oberallgäu eine Wohnung durchsucht. Der Verdächtige gehört offenbar zur Querdenker-Szene.

Frühmorgens standen die Ermittler bei einem 28-jährigen Oberallgäuer vor der Tür. Ihr Ziel: Smartphone und Tablet des Mannes. Dieser steht im Verdacht, in einem sozialen Netzwerk kommentiert zu haben, dass Polizeibeamte „auf offener Straße erschossen“ werden dürften.

Die Durchsuchung fand im Rahmen einer deutschlandweiten Aktion gegen Hassrede statt. Insbesondere die Zahl der Fälle politisch motivierter Hasskriminalität im Internet hat im vergangenen Jahr zugenommen. Waren es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 2019 noch 36 Delikte, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 74. Der Leiter der Kriminalitätsbekämpfung des Präsidiums, Michael Haber, warnte zudem vor einem sehr großen „Dunkelfeld“.

Hasskommentare: Ersttätern drohen vier- bis fünfstellige Strafen

Bei der Staatsanwaltschaft Kempten gibt es seit 2020 ein Sonderdezernat für diesen Bereich. Im vergangenen Jahr kam es laut Staatsanwalt David Beck zu 369 Verfahren rund um Hassrede im Internet, zu der neben politisch motivierten Taten auch weitere Hasskommentare sowie Bilder mit sexistischen, ausländerfeindlichen oder antisemitischen Inhalten zählen.

Dabei, warnte Beck, müssen „auch Ersttäter mit empfindlichen Strafen im vier- bis fünfstelligen Euro-Bereich rechnen“. Auch Mobiltelefone oder Laptops, mit denen die Taten begangen werden, würden häufig eingezogen. Für Betroffene hatte Haber eine klare Botschaft: „Anzeige zu erstatten, bringt auf jeden Fall etwas.“ So stammt der Kommentar im Fall des 28-Jährigen aus dem Mai 2021. Angezeigt wurde er von einer Frau, die diesen gelesen hatte. Die Ermittlungen könnten sich zwar über Monate hinziehen, es gelinge aber „in sehr vielen Fällen, die Tatverdächtigen zu ermitteln“, sagte Beck.

Insgesamt hat die Bereitschaft zugenommen, Anzeige zu erstatten – aber auch die Zahl der Taten in diesem Bereich. Überwiegend handle es sich „um politische Kriminalität von rechts“, betonte Haber. „Der Großteil ist ausländerfeindlich, rassistisch und antisemitisch“, sagte auch Staatsanwalt Beck. Dazu kam mit dem Coronavirus gewissermaßen ein Brandbeschleuniger. Die Kommentare in der Pandemie sind laut Polizei derber und aggressiver geworden. So werde der 28-Jährige eindeutig der Querdenkerszene zugeordnet.

