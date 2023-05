Achttausender im "Alpenstil": Das ist Extrem-Bergsteiger Luis Stitzinger

Der Allgäuer bergsteiger Luis Stitzinger ist im Himalaya tot geborgen worden. Erst vor Kurzem hat unser Autor mit ihm gesprochen. Was den Sportler bewegte.

Er galt als einer der erfolgreichsten deutschen Bergsteiger der vergangenen Jahrzehnte. Doch einen Namen machte sich Luis Stitzinger (54) unter Kennern vor allem für seine spektakulären Skiabfahrten. In den Allgäuer und Lechtaler Alpen befuhr er viele steile Wände und Rinnen, was so bisher niemand mehr außer ihm tat. Besonderes Aufsehen erregten aber seine Ski-Abenteuer an sieben Achttausendern.

Auch am Kangchendzönga hätte der gebürtige Füssener eine Abfahrt wagen wollen, die so außer ihm noch keiner versucht hatte. Das erzählte Stitzinger unserem Autor noch vor wenigen Wochen in einem privaten Gespräch.

Luis Stitzinger aus dem Allgäu besteigt den Himalaya zum ersten Mal ohne Sauerstoffmaske

Die Idee, zum dritthöchsten Berg der Welt zu reisen, war entstanden, nachdem sich eine weitere Expedition zum Mount Everest für ihn zerschlagen hatte. Auf dem Gipfel des höchsten Bergs der Erde stand Stitzinger erstmals 2019 und war zuletzt zwei weitere Mal dort. Jeweils als Bergführer eines kommerziell orientierten Anbieters. Und im großen Unterschied zur Unternehmung am Kanchendzönga trug Stitzinger dabei jeweils eine Sauerstoffmaske.

Aus ethischen Gründen verzichtete er diesmal darauf. Die Inanspruchnahme eines solchen Hilfsmittels gilt unter Alpinisten doch als „unsauber.“ Ebenso verzichtete der Allgäuer am Berg auch auf die Hilfe von Sherpas. Fachleute bezeichnen diese Form des Bergsteigens als „Alpenstil“.

Stitzinger wollte den Kanchendzönga im Himalaya im "Alpenstil" besteigen

Stitzinger stammte aus einer sehr bergaffinen Allgäuer Familie. Sein Vater Volker (genannt: „Burschi“), ein Halblecher, war ebenfalls beachteter Bergführer. Verheiratet ist der Sportwissenschaftler mit der gebürtigen Hamburgerin Alix von Melle. Gemeinsam gelangen ihnen mehrere gemeinsame Gipfel-Projekte an Achttausendern. Die beiden galten als erfolgsreichstes deutsches Bergsteiger-Ehepaar und reisten auf Vorträgen durch die ganze Republik.

