Vorbei an Neuschwanstein, Alpsee und Lechfall: TikTokerin läuft gesamte deutsche Grenze ab

Joyce Hübner will täglich einen Marathon laufen - und dabei in 140 Tagen ganz Deutschland umrunden. Sechs Tage ist die 35-Jährige dabei im Allgäu unterwegs.

19.06.2023 | Stand: 19:26 Uhr

Joyce Hübner aus Berlin hat sich ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Sie möchte innerhalb von 140 Tagen die deutsche Grenze ablaufen. Am 1. Mai 2023 ist sie in Frankfurt an der Oder gestartet, mittlerweile hat die 35-Jährige ein Drittel ihrer Strecke gemeistert und ist im Allgäu angekommen. Über sechs Tage verteilt läuft sie von den Ammergauer Alpen über Pfronten, Oberstdorf und Oberstaufen nach Schlachters bei Sigmarszell und dann weiter in Richtung Bodensee.

Bei ihrem Projekt begleiten Hübner digital viele tausende Menschen: 36.600 sind es aktuell auf Instagram, auf TikTok hat die 35-Jährige etwa 270.000 Follower. Einige von ihnen begleiten die Marathon-Läuferin sogar auf ihren Strecken - per Rad oder zu Fuß.

TikTokerin läuft durch das Allgäu und versucht sich im Dialekt

In ihrem jüngsten TikTok-Video berichtet die Berlinerin ausführlich über ihren 38. Marathon von den Ammergauer Alpen in Richtung Allgäu - Endziel Pfronten. "Jetzt gibt es einen kurzen Vokabeltest", erzählt sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten stolz am Anfang der Tagesstrecke und deutet auf einen Wasserfall, "das ist ein Gumpen". Laut Duden heißt es zwar eine Gumpe, aber die Zuordnung stimmt. Gemeint ist eine tiefe Stelle im Gewässer, meist im Flussverlauf, in der Baden gut möglich ist.

Weiter geht es entlang der wohl berühmtesten Sehenswürdigkeit des Allgäus: Schloss Neuschwanstein. Nur einen Tag nach dem tödlichen Angriff auf eine 21-jährige US-Touristin nahe der Marienbrücke läuft Hübner durch die Touristenmassen - und hat scheinbar keine Ahnung, welche Tragödie sich einige Stunden zuvor an diesem Ort abspielte.

Marathon-Läuferin Joyce Hübner aus Berlin erkennt Hohenschwangau und Alpsee bei Allgäu-Tour nicht

Wenige Video-Sekunden später deutet die Berlinern auf die Landschaft hinter sich: "Tada, das andere Schloss! Keine Ahnung, wie das heißt." Die Allgäuer in den Kommentaren zu Hübners Video nehmen es mit Humor und weisen die 35-Jährige darauf hin, dass "das andere Schloss" Hohenschwangau sei. Ähnlich sieht es bei Hübners Etappe um den Alpsee aus. "Was für ein herrlicher Rundweg um den See!", findet die Extremsportlerin, "ich müsste nur mal langsam wissen, wie der heißt". In den Kommentaren fallen Vorschläge wie Forggensee oder Vilsalpsee - knapp daneben.

Die Idee zur Deutschland-Umrundung kam nicht von Hübner selbst, wie sie auf ihrem TikTok-Account erzählt. Ihr Freund, den sie liebevoll "den Praktikanten" getauft hat, habe ihr den Marathon über 5200 Kilometer vorgeschlagen. 820 Kilometer in 27 Tagen hat dieses Jahr übrigens eine Westallgäuerin auf dem Jakobsweg hingelegt - und das alleine.

Deutschland-Umrundung: Warum macht Joyce Hübner das?

Hübner wird dagegen von ihrem Freund begleitet, der sie vom Auto aus mit Essen und Getränken versorgt. Abends schlafen die beiden dann immer in einem anderen Hotel - 42,2 Kilometer entfernt von der vorherigen Bleibe. Denn das ist die offizielle Streckenlänge eines Marathons - die möchte Hübner möglichst exakt einhalten.

Das Geld für das Projekt komme laut Hübner größtenteils aus eigener Tasche, ihr Freund und sie hätten sich unbezahlten Urlaub genommen. Die 35-Jährige möchte andere Menschen laut eigenen Aussagen zum Sport motivieren: "Ich möchte der Welt da draußen zeigen, dass jeder krasse Sachen machen kann." Ein Allgäuer aus Kaufbeuren beweist ebenfalls: Ausdauer ist keine Frage des Alters. Er läuft mit 80 einen Marathon.

Trotz den vielen Höhenmetern kommt Hübner bei ihrer Tour durch das Allgäu ins Schwärmen: "Die Landschaft ist unglaublich schön." Vor allem der Ausblick auf den Lechfall in Füssen und der Weißensee begeistern die 35-Jährige. Ihr Fazit, als sie in Pfronten ankommt: "Diese Strecke ist super empfehlenswert, hier nimmst du jede Sehenswürdigkeit aus dem Allgäu mit." Allerdings sei gerade die Gegend rund um die Königsschlösser sehr touristisch, ihren Followern empfiehlt Hübner, dort unter der Woche zu laufen.