Internet-Ausfall bei M-Net: Wie lange dauert die Störung?

Seit heute Morgen hat der Netz-Betreiber M-Net eine Störung beim Internet. Viele Kunden in Kempten und dem Allgäu haben aktuell kein Internet. Die Ursache.

20.01.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Der Netz-Betreiber M-Net kämpft derzeit mit Problemen beim Internet. Wie auf den Störungsportalen allestörungen.de zu sehen ist, steigen die Störungsmeldungen beim Internet des Betreibers seit fünf Uhr morgens stark an. Großflächig kommt es derzeit zu einem Internet-Ausfall bei M-Net-Kunden im Allgäu.

Großflächiger Internet-Ausfall: Störung bei M-Net - Schaden soll bereits behoben sein

Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der Allgäuer Zeitung am Morgen bestätigte, kam es in der Nacht zu einem technischen Defekt. An einem wichtigen Knotenpunkt sei eine Netzwerk-Karte ausgefallen. Ein Ersatz sei in der Früh nach München geliefert worden und ist aktuell auf dem Weg zum Ort der Störung.

Wie lange dauert die Störung bei M-Net?

Unklar war am Freitagvormittag, wie lange die Störung bei M-Net noch andauern wird.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.