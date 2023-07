Baden oder bibbern: Wie warm sind die Allgäuer Seen und Flüsse aktuell?

Zum Wochenende rollt eine Hitzewelle an - und auch die Gewässer im Allgäu werden immer wärmer. Hier die aktuellen Temperaturen der Seen und Flüsse im Allgäu.

07.07.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Die aktuellen Wassertemperaturen der Seen und Flüsse im Allgäu zeigen es - es ist Sommer. Das Wetter zeigt sich schwül-warm. Wer da in einem der Seen oder Flüsse baden will, hat es deshalb zunehmend leichter. So kalt wie die Gewässer noch vor einigen Wochen waren, sind sie längst nicht mehr. Hier die aktuellen Wassertemperaturen der Seen und Flüsse im Allgäu.

Aktuelle Wassertemperatur der Seen im Allgäu (7. Juli 2023)

Und das sind die aktuellen Wassertemperaturen im Allgäu:

Bannwaldsee: 22 Grad

Bodensee Lindau

Forggensee

Großer Alpsee: 23 Grad

Hopfensee

Iller (bei Kempten

Iller (bei Sonthofen

Niedersonthofener See: 22 Grad

Öschlesee: 22 Grad

Rottachsee: 21,1 Grad

Wertach

Quellen: Landesamt für Umwelt, WWA Kempten, Wetter Online, Wetterkontor (Stand: 5./7. Juli 2023)

Ab welcher Temperatur ein Bad im Wasser als angenehm empfunden wird, ist bei jedem Menschen etwas anders. Allgemein heißt es, dass sich viele Menschen ab etwa 25 Grad Wassertemperatur wohlfühlen. Entsprechend heizen auch die Schwimmbäder und Freibäder im Allgäu auf (hier die Öffnungszeiten der Freibäder in Kempten und Oberallgäu, hier der Stand im Westallgäu ). In den meisten Bäder ist die Wassertemperatur 2023 auch beinahe wieder auf einem "normalen" Stand, nachdem vergangenes Jahr wegen der explodierenden Energiepreise vielerorts etwas herunter gedreht worden war.

Bei Flüssen und Seen im Allgäu hängt die Wassertemperaturen von mehreren Faktoren ab, unter anderem von den Zuläufen und der Lufttemperatur. Außerdem erwärmt sich das Oberflächenwasser im Sommer deutlich mehr als das Wasser in der Tiefe.

Wenn See oder Fluss noch kalt sind: So schwimmt man sicher

Schwimmen in kaltem Wasser ist für den Körper eine Belastung - gerade dann, wenn man es nicht gewohnt ist. Wasserwacht und DLRG raten deshalb:

Immer langsam ins kalte Wasser gehen.

Auf keinen Fall sollte man ins kalte Wasser springen.

Auch wichtig: Alkohol und Baden passen nicht zusammen. Denn Alkohol führt dazu, dass man die Gefahren am Wasser unterschätzt und seine eigenen Kräfte überschätzt.

Wie lange kann man in kaltem Wasser schwimmen?

Auch das hängt natürlich immer von mehreren Faktoren ab. Zum Schwimmen in kaltem Wasser gibt es aber eine allgemeine Faustregel: Wassertemperatur = Zeit im Wasser in Minuten. Übersetzt also: Wenn das Wasser 15 Grad kalt ist, sollte man sich nicht länger als 15 Minuten darin aufhalten, weil der Körper sonst zu stark auskühlt.

