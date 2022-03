Alexander Hold feiert 60. Geburtstag: Spannende Fakten zu Deutschlands bekanntestem TV-Richter

Was macht Alexander Hold heute? Der TV-Richter und Politiker feiert am Freitag seinen 60. Geburtstag. Hier gibt's Infos zu Familie, Ehefrau, Kinder und Wohnort.

10.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Alexander Hold gilt auch heute noch als der Fernsehrichter schlechthin. Mit seiner Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" war der Kemptener von 2001 bis 2013 ein täglicher Dauergast im deutschen Fernsehen. Die Sat.1-Serie machte aus Hold eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Über 2000 Folgen der Gerichtssendung wurden aufgezeichnet und ausgestrahlt.

Noch heute laufen Wiederholungen der alten "Richter Alexander Hold"-Folgen im Fernsehen. Doch der gebürtige Allgäuer ist längst mehr als ein Fernsehrichter. Er trat in zahlreichen weiteren TV-Shows auf und arbeitet als aktiver Politiker im bayerischen Landtag.

Privat hat Alexander Hold sein Glück in seiner Heimat im Allgäu gefunden - hier ist sein Lebensmittelpunkt mit Familie, Ehefrau Pia Große-Vehne und seinen Kindern. Wie alt ist Alexander Hold? Wie groß ist Alexander Hold? Hier verraten wir spannende Fakten zum berühmten Allgäuer.

Steckbrief - Alexander Hold privat und beruflich:

Geburtstag: 11. März 1962 (Alter: 59 Jahre)

11. März 1962 (Alter: 59 Jahre) Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Kempten, Allgäu

Kempten, Allgäu Größe: 1.91 Meter

1.91 Meter Familie: seit 2018 verheiratet mit Pia Große-Vehne. Zwei Söhne aus erster Ehe.

seit 2018 verheiratet mit Pia Große-Vehne. Zwei Söhne aus erster Ehe. Beruf: Jurist, Richter; Politiker; TV-Darsteller, Moderator; Autor;

Jurist, Richter; Politiker; TV-Darsteller, Moderator; Autor; Hobbys: Wandern, Ski, Mountainbike, Rennrad, Handball, Eishockey, Theater und Zeitung lesen

Wandern, Ski, Mountainbike, Rennrad, Handball, Eishockey, Theater und Zeitung lesen Besonderheiten: 2017 trat Alexander Hold in der Bundesversammlung als Kandidat der Freien Wähler für das Amt des Bundespräsidenten an.

Was macht Alexander Hold heute?

Was macht Alexander Hold jetzt? Diese Frage stellen vor allem Menschen, die Hold nur als Sat.1-Fernsehrichter erlebt haben. Doch auch nach dem Ende seiner Erfolgsshow "Richter Alexander Hold" verschwand der Allgäuer sprichwörtlich nicht von der Bildfläche. Im TV war der Kemptener unter anderem in diesen Sendungen zu sehen:

"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!" (2013 - 2017)

"Dinner Party - Leben am Limit" (2018)

"TV Total" Stock Car Challenge (2006 - 2008) und "TV Total" Wok-WM (2007 - 2011)

"Grave Secret" (TLC, 2021)

Mehr noch als TV-Star ist Alexander Hold heute aber als Politiker aktiv. Schon 2008 wurde er für die "Freien Wähler" in den Stadtrat Kempten gewählt. Die Frage "In welcher Partei ist Alexander Hold?" ist deshalb auch nicht ganz richtig: Genau genommen machte er in der Vereinigung der bayerischen "Freien Wähler" Karriere.

2013 wurde er in den schwäbischen Bezirkstag gewählt, 2017 sorgte er deutschlandweit für Schlagzeilen, als er als für das Amt des Bundespräsidenten nominiert wurde. Erwartungsgemäß unterlag Hold in der Bundesversammlung Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Seit 2018 sitzt Alexander Hold für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Er ist aktuell der III. Vizepräsident des 18. Bayerischen Landtags. Hold ist auch schwäbischer Bezirksvorsitzender der "Freien Wähler" und neben Hubert Aiwanger deren bekanntestes Gesicht.

Ist Richter Alexander Hold wirklich ein Richter?

In "Richter Alexander Hold" urteilte er über fiktive Fälle, die von Autoren gescriptet wurden. In den Gerichtsverhandlungen saßen Schauspieler und Statisten - auch wenn Alexander Hold betonte, dass realistische Fälle als Vorlage dienten und viele "unglaublich klingende Fälle tatsächlich geschehen" seien.

Während die Show das Genre "Scripted Reality" oder "Pseudo-Doku" bedient, ist Alexander Hold jedoch tatsächlich Richter und Jurist. Nach seinem Abitur am Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten absolvierte er an der LMU München ein Studium der Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und Philosophie.

Als Jurist arbeitete er unter anderem als

Rechtsreferendar in München, Tätigkeit in Anwaltskanzlei

Staatsanwalt in Kempten

Richter auf Lebenszeit am Landgericht und Amtsgericht Kempten

Hat Alexander Hold Kinder?

Aus seiner ersten Ehe mit Michaela Hold hat Alexander Hold die beiden noch minderjährigen Söhne Constantin und Mateo. Über das Patchwork-Familienleben im Hause Hold sagte seine heutige Ehefrau: "Wir ziehen alle an einem Strang, ich mag auch seine erste Frau, die auch wiederverheiratet ist."

Mit wem ist Alexander Hold verheiratet?

Nach seiner Scheidung von seiner ersten Ehefrau Michaela heiratete Alexander Hold im Mai 2018 in Kempten Pia Große-Vehne, die jetzt Pia Hold heißt. Der Fernsehrichter lernte die gelernte Lehrerin aus dem Münsterland nach einem Drehtag an der Bar des "Hirmer"-Modehauses in München kennen. Zur Hochzeit in Kempten nach fünf Jahren Beziehung fuhr das Paar in einem Mercedes SL Baujahr 1962 vor.

Wo wohnt Alexander Hold?

Alexander Hold lebt mit Pia Hold und den Söhnen heute in Kempten im Allgäu. In seiner Heimatstadt zieht der Politiker die Fäden als Vorsitzender der stärksten Stadtratsfraktion in der „Allianz“. In Kempten kennt ihn jeder als „den Alex“ - egal ob als Sportler, Kulturfreund (Theater, Musikschule) oder als Vereinsfunktionär.

Aufgewachsen ist Alexander Hold in der Immenstädter Straße in Kempten. Seinem Vater gehörte einst die Drogerie Hold am ehemaligen Bahnhofsplatz.

Auf welchem Sender läuft Richter Alexander Hold?

Auf welchem Programm kommt Alexander Hold? - TV-Sender "Sat.1 GOLD" zeigt noch heute im Jahr 2022 alte Folgen der Gerichtsshow "Richter Alexander Hold". Auch in der Mediathek von "JOYN" gibt es derzeit sieben "Alexander Hold"-Staffeln der Serie im Stream abrufbar.

Alexander Hold auf Instagram und Facebook

