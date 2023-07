Alleine wandern in den Allgäuer Alpen? - So sind Sie sicher unterwegs

Die Berge ganz in Ruhe im eigenen Tempo erkunden - das ist für viele Allgäuer Enstpannung pur. Darauf sollten Sie achten, wenn Sie alleine wandern gehen.

29.06.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Gefährliche Situationen in den Allgäuer Alpen kann es immer geben. Es muss nicht der Bär oder Wolf sein, der Wanderern plötzlich über den Weg läuft. Auch ein Norovirus-Ausbruch wie im Oberstdorfer Wandergebiet kommt selten vor. "Oft überschätzen sich die Leute in den Bergen einfach", sagt Markus Albrecht von der Bergwacht Füssen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Einen Wanderpartner dabei zu haben, gibt vielen Menschen Sicherheit. Aber auch alleine zu wandern hat seinen Reiz, findet etwa Matthias Hill vom DAV Allgäu-Immenstadt.

Kann man im Allgäu alleine wandern gehen? - DAV hat Tipps parat

Mit der richtigen Vorbereitung und einem entsprechenden Verhalten während der Wanderung sind Solo-Bergtouren laut Hill unbedenklich - Alpinklettern soll man laut einem Experten aus Marktoberdorf allerdings niemals alleine. "Der Blick auf Wetter, Höhenmeter und andere Begebenheiten ist aber Pflicht." Hill empfiehlt vor allem, die Webcams am Nebelhorn oder Fellhorn anzusehen - und Ausschau nach verbleibenden Schneefeldern zu halten.

"Auch im Sommer liegt in großen Höhenlagen immer noch Schnee", erklärt Hill. "Auf den Webcams hat man einen guten Blick auf den Hauptkamm und den dort liegenden Schnee." Die Schneefelder sollten Wanderer aufgrund von Verletzungsgefahr auf keinen Fall betreten und lieber umdrehen.

Allein in den Bergen und verletzt - was tun?

Sich alleine in den Alpen verletzen - das ist laut Hill das größte Risiko an Solo-Bergtouren. "Es gibt noch immer Funklöcher in den Allgäuer Alpen", gibt der Berg-Experte zu Bedenken. Dann helfe auch der gesendete Standort an Familie und Freunde nicht. In solch einem Fall biete das alpine Notsignal die beste Chance auf Rettung. Dieses wird im Notfall sechs Mal pro Minute alle zehn Sekunden optisch, etwa mit einer Taschenlampe, oder akustisch gegeben.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, müssen Wanderer - ob allein oder nicht - auch richtig ausgerüstet sein. Ein Notfall-Päckchen mit Erste-Hilfe Set und Wander-Apotheke gehöre in jedem Fall dazu. Auch das passende Schuhwerk und angemessene Kleidung ist Pflicht. "Wer sich vor einer Solo-Wanderung bezüglich Route, Ausrüstung und Wetter unsicher ist, kann sich auch bei alpinen Auskünften erkundigen." Wer aber vorsichtig und vernünftig unterwegs ist, für den gilt laut Hill vor allem Folgendes: "Die Ruhe genießen und dann wieder heil herunterkommen".