In der Allgäu-Brennerei in Sulzberg entstehen jedes Jahr 350.000 Liter Hochprozentiges

Die „Allgäu-Brennerei“ verarbeitet im Oberallgäu jährlich etwa 1000 Tonnen Obst aus der Region. Warum sie neben „Klassikern“ nun auch Whisky und Rum herstellt.

31.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Eine Schnapsidee ist eigentlich ein unsinniger, seltsamer Einfall. Im positiven Sinn vermarktet jedoch die Allgäu-Brennerei in Sulzberg ( Oberallgäu) diese umgangssprachliche Redewendung: Jeden Monat stellt sie auf ihrer Internetseite eine „Schnapsidee“ vor.

Tradition und Verbundenheit zur Heimat ist Stephan Günther wichtig. Er ist der Urenkel von Firmengründer Alfons Fischer und leitet das Familienunternehmen in der vierten Generation. Bereits vor über 100 Jahren meldete sein Uropa in Kempten eine Firma zur „Heidelbeer- und Apfelweinkelterei und Herstellung von Spirituosen“ an – um erlesene Liköre und Weine herzustellen. Seit 2012 trägt der Betrieb den Namen „Allgäu-Brennerei“, rund 30 Personen arbeiten dort (Lesen Sie dazu auch: "Mei, so ein schöner Baum!": Das steckt hinter dem Brauch Christbaumloben).

Das Schnapsbrennen ist ein Jahrhunderte altes Handwerk. Im Allgäu gibt es derzeit etwa 30 meist kleinere Unternehmen, die Hochprozentiges herstellen – immer unter dem wachsamen Auge des Zolls, denn Alkohol ist steuerpflichtig und darf nicht einfach mal so produziert werden.

Allgäu-Brennerei produziert 350.000 Liter Schnaps pro Jahr

Die „Allgäu-Brennerei“ hat rund 60 verschiedene Edelobstbrände, Liköre, Whiskys und Gins in unterschiedlichen Abfüllmengen im Angebot – von Klassikern wie „Alte milde Marille“ und Haselnuss über Vogelbeerbrand, Heu-Schnaps und Grappa Barrique bis zu Saisonalem wie Bratapfel-Likör. Insgesamt etwa 350.000 Liter an Spirituosen werden jährlich in Sulzberg hergestellt. Das Obst als Hauptbestandteil dafür kommt überwiegend aus dem Bodenseeraum. Gut 1000 Tonnen werden jedes Jahr verarbeitet.

Ein guter Schnaps wird nicht mal schnell hergestellt. Die Maische, also das zerkleinerte und zerdrückte Obst, kommt in Tanks zum Gären. Damit die Maische nicht schimmelt oder fault, kommt Hefe, Verflüssiger und Säure dazu – denn das Gären dauert mehrere Wochen. Danach wird die Maische destilliert, also erhitzt. Dabei werden giftige Stoffe wie Methanol abgetrennt.

Aus dem abgekühlten Dampf entsteht der sogenannte Brand, der je nach Frucht unterschiedlich schmeckt. Das noch unverdünnte Destillat hat einen Alkoholgehalt von 75 Volumenprozent oder mehr und ist somit noch ungenießbar. Daher wird das Destillat mit Wasser auf Trinkstärke herabgesetzt. Sie liegt meist zwischen 37,5 und 40 Volumenprozent. Das Brennen hilft dem Betrieb sogar dabei, klimaneutral zu sein: Denn die Abwärme der Brennerei wird zum Heizen der Gebäude genutzt.

Altes Foto vom Grünten ziert Verpackung des AlpGin

Tradition und Bodenständigkeit ist Familie Günther wichtig. „Wir fühlen uns hier pudelwohl und der Begriff Allgäu ist positiv besetzt.“ Von dieser heimatlichen Verbindung zeugt beispielsweise auch die Verpackung des AlpGin: Auf der ist ein rund 100 Jahre altes Schwarzweiß-Bild vom Grünten von der traditionsreichen Fotografenfamilie Heimhuber zu sehen. Aktiv im Geschäft ist auch noch die dritte Familiengeneration der Günthers: Der Hauptbereich von Renate und Kurt Günther ist der Großhandel mit Standort in Waltenhofen – also nicht die Abfüllung in Flaschen, sondern die Lieferung an andere Brennereien und Großabnehmer.

Trotz der gut laufenden hochprozentigen Klassiker probiert die Brennerei immer wieder Neues aus. Aktuell ist es ein Rum. Der wird nach dem Brand aber erst mal noch drei Jahre in Eichenfässern reifen, um seine Aromen zu entfalten. Das gilt auch für den Whisky aus Sulzberg, der mindestens drei Jahre ins Fass muss.

Den gibt es auch schon als fünf Jahre alte Variante – in Anlehnung an Kempten mit dem lateinischen Namen „Cambodunum Single Grain“ versehen – aber etliche Liter werden noch ein paar Jahre länger in den Fässern lagern. „Um mehr besondere Aromen zu erzielen“, sagt Stephan Günther, der nicht nur Betriebswirtschaft studiert hat, sondern auch seine Prüfung zum Destillateurmeister erfolgreich ablegte.

Allgäu-Brennerei wächst weiter in Sulzberg

Der Markt für diese durchaus eher hochpreisigen Produkte wie Gin und Whisky im Bereich um die 30 Euro sei da, ergänzt seine Frau Barbara: „Unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland und sind Genießer.“ Auch bei Spirituosen wollten die Leute nicht nur etwas Hochwertiges – sondern auch wissen, wo sie herkommen und was drin ist.

Dass ihr Geschäft keine Schnapsidee ist, davon zeugen die Wachstumspläne der Familie Günther: Auf dem Gelände im Oberallgäuer Sulzberg soll eine weitere Halle für Lager und Versand entstehen und die Kapazitäten der Abfüllanlagen erweitert werden.