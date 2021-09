Auf welches Team die Allgäu Comets in den Play-offs treffen, hängt davon ab, wie die Partie gegen Frankfurt gewertet wird. Das Zeitfenster schließt sich langsam.

06.09.2021 | Stand: 16:47 Uhr

Auch zwei Tage nach dem letzten regulären Saisonspiel bei den Munich Cowboys (7:17) gibt es bei den Allgäu Comets noch eine wesentliche offene Frage, was die in zwei Wochen beginnenden Play-offs in der German Football League (GFL) betrifft. Denn nach wie vor steht die Entscheidung aus, wie das ausgefallene Spiel der Kometen gegen Frankfurt Universe gewertet wird. Mit dieser Frage beschäftigen sich seit Wochen Anwälte der Liga und der Vereine.