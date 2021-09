Ein Anblick, den Allgäuer kennen: verfallene Bauernhöfe in Ortszentren. Ein Projekt kümmert sich nun um Transformationschancen - für Wohnraum und schönere Orte.

22.09.2021 | Stand: 08:30 Uhr

Der Anblick ist trostlos, wenn aufgelassene Bauernhöfe in Ortszentren leerstehen und langsam verfallen. Gleichzeitig gibt es einen großen Bedarf an Wohnungen. Wie kann es also gelingen, das brachliegende Potenzial wieder zu nutzen? Die Allgäu GmbH möchte Denkanstöße geben und die Eigentümer von Gebäuden vielleicht auch auf neue Ideen bringen.