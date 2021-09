Die starken Männer von Allgäu Rugby legen wieder los

Vor dem Regionalliga-Start formuliert Trainer Raphael Übelhör ein bescheidenes Ziel: Nicht Letzter werden. Aber er hat mit seinem Team noch etwas anderes vor.

17.09.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Alles längst vergessen. Dass die Generalprobe von Allgäu-Rugby am vergangenen Wochenende mit der unerwartet hohen 5:33-Niederlage gegen den württembergischen Regionalligisten Hirschau-Tübingen ordentlich in die Hose ging, ist für Trainer Raphael Übelhör kein Thema mehr: „Wir haben die Fehler am Montag im Training klar angesprochen. Das Hauptproblem waren zu viele verlorene Bälle. Das wird uns so nicht mehr passieren“, ist sich der 30-jährige vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den RFC München II sicher.