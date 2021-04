So wird das Wetter diese Woche im Allgäu

Bis Mittwoch soll es warm und freundlich bleiben. Ab Donnerstag ist es damit aber wieder vorbei. Die Aussichten für die Woche und das erste Maiwochenende.

26.04.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Das frühlingshafte Wochenende mit viel Sonne im Allgäu lockte viele raus in die Natur. Auch in den nächsten drei Tagen soll es im Allgäu mit ein paar Wolkenfeldern weiter freundlich bleiben, sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe von Wetterkontor.

Richtiger Regen kommt erst am Donnerstag, wobei es Dienstag im Bergland und ab Mittwochnachmittag im Allgäu verzeinzelt schon erste Schauer geben könnte, so Schmidt.

Wetter im Allgäu: Bis Mittwoch soll es warm und freundlich bleiben

Bis zum Mittwoch wird es jeden Tag etwas wärmer: Am Montag 14 und am Dienstag 15 Grad. Mit 18 bis eventuell sogar 20 Grad wird der Mittwoch laut Schmidt der wärmste Tag der Woche. Nachts bleibt es aber noch mit Temperaturen um knapp über Null grad weiter kalt - Bodenfrost ist möglich. Ab Mittwoch werden die Nächte milder. (Lesen Sie auch: Viele Ausflügler am Wochenende in Bayern - doch Lage an Ausflugszielen "entspannt")

Ab Donnerstag ist es mit dem frühlingshaften Wetter wieder vorbei

Ab Donnerstag wird es wechselhafter, zeitweise regnet es, sagt Diplom-Meteorolge Schmidt. "Aber der Regen wird gebraucht, es war jetzt sehr trocken." In Kempten beispielsweise sei bisher noch nicht einmal die Hälfte des sonst üblichen Monatsniederschlags für April gefallen.

Dieses Defizit sei kaum mehr aufzuholen. "Auch der März war zu trocken und der Februar war auch schon unter Normal", sagt Jürgen Schmidt. Die fehlende Niederschlagsmenge sei gerade aktuell in der Wachstumsphase nicht gut für die Natur. (Lesen Sie auch: UN-Bericht bestätigt den Klimawandel: 2020 eines der drei wärmsten Jahre)

Die Wetteraussichten für das erste Maiwochenende

Auch die Temperaturen gehen ab Donnerstag wieder runter. Für das erste Maiwochenende prognostiziert der Diplom-Meteorologe von Wetterkontor keine guten Aussichten: Es bleibt mit unter 15 Grad wechselhaft, zeitweise regnet es. (Lesen Sie auch: Die Eisheiligen 2021 kommen: Die Bauernregeln stehen für die kalten Tage im Mai)

Das kühle Wetter soll sogar bis Mitte Mai anhalten. Schuld daran ist laut Jürgen Schmidt ein riesiges Kältegebiet über Nordskandinavien und Nordrussland, das sich bis Island erstreckt. Kaltluftausbrüche gelangen in den Süden bis nach Mitteleuropa.

Das sei auch der Grund, weshalb der Frühling noch nicht so richtig in Gang komme. Seit der Warmphase Mitte März ist es für diese Jahreszeit recht kühl, wie Schmidt erklärt. Es deute sich sogar an, dass der diesjährige April der kälteste seit 20 Jahren wird. (Lesen Sie auch: Wie wird das Wetter im Sommer 2021 im Allgäu?)

